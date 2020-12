Tajanstvene teorije pojavile su se oko toga kako je i zašto izgrađena mala bijela kuća za koju se vjeruje da je možda i najusamljenija kuća na svijetu. To je jedina kućica na otoku Elliðaey, udaljenom otoku južno od Islanda, oko koje se plete niz legendi.

POGLEDAJTE VIDEO: Urbani životu u Engleskoj zamijenila životom na bračkom selu

Prema jednoj, kuću je sagradio milijarder koji se planirao preseliti na udaljeni otok u slučaju apokalipse u kojoj bi se zombiji pojavili na Zemlji

Druga teorija kaže da u toj kućici živi neki vjerski fanatik, pustinjak. Postojala je i priča o tome da je islandska Vlada poklonila otok pjevačici Bjork, no to je demantirano. Bilo je čak i onih koji su tvrdili da kuća uopće ne postoji, no fotografije koje kolaju i društvenim mrežama su dokaz da itekako postoji.

Elliðaey je dio arhipelaga Vestmannaeyjar, sada je potpuno pust, no bio je naseljen prije otprilike 300 godina. Pet obitelji živjelo je tamo i uglavnom su se oslanjale na ribolov, lov na puffine (vrsta ptice) i uzgoj stoke. Do 1930-ih posljednji stanovnici napustili su otok koji je od tada pust.

Stvarna priča oko tajnovite kuće na otoku daleko je manje uzbudljiva od teorija koje se pletu oko nje. Kuća, zapravo, služi kao lovna baza za grupu koja organizira aktivnosti lovaca na otoku. Imanje nema struje, tekuće vode i unutarnjih vodovoda. Međutim, ima saunu, koju napaja prirodni sustav za prikupljanje kišnice.

Otok je inače rezervat prirode i zaštićeno područje, a turističke tvrtke nude jednodnevne izlete u Elliðaey, za turiste koji žele istražiti njegovo prirodno okruženje, donosi Mirror.