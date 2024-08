Utrka za bake s palačinkama!

Preklopljene, zamotane, američke, japanske, danske... - palačinke volimo u svim verzijama, a recepti s tajnim sastojcima za što mekanije i izdašnije palačinke prenose se s generacije na generaciju.

Pokretanje videa... VIDEO Pavla Filipović o degustaciji palačinki | Video: Igor Šoban/PIXSELL

Svi pamtimo prve pokušaje kad smo se trudili ispeći palačinke jednako tanke i s rupicama iz kojih curi marmelada po uzoru na bakine, ali dug je put i trening do tog savršenstva. Ova je delicija istovremeno jako jednostavna i jako zahtjevna za pripremu, no zato su nam stvorile najslađe uspomene.

Evo prilike da od 27. kolovoza do 8. rujna uživate u palačinkama i doživite zabavne trenutke s klincima, obitelji ili jednostavno s prijateljima, jer će se poznati slastičari sa svojim recepturama pobrinuti da svi pronađu omiljeni okus i najdraže palačinke, stoji u najavi za Palačinka fest u Zagrebu. Osim ukusnih delicija u kojima svi uživamo, na Palačinka festu će biti i zabave. Naime, organizirana je i utrka za bake. One ih neće morati peći, nego samo trčati, i to s palačinkama na tavici.

Također, bit će i natjecanje bacanja palačinki u vis. Spretnost će se također pokazati i u žongliranju s palačinkama, a najmlađi će kreativnost pokazati na radionicama pancake art. Kako napraviti palačinke u raznim oblicima i ukrasiti ih slatkim dodacima, klinci će učiti uz pomoć slastičarskih animatora.

Bit će tu i paint&fun, dječja Saznat ćete i male tajne poznatih majstora za pripremu najboljih palačinki, a svoje će recepture pokazati Marin Medak, Petra Jelenić i Robert Hromalić. Svakog radnog dana od 17 do 19 sati, a vikendom od 12 do 14, za djecu je organiziran face painting.