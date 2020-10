'Uvjerena sam da sin i ja imamo nesreću u životu zbog uroka'

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>živim jedan teški, radni, skromni te usamljenički život. Nemam čak ni razumijevanja od svog jedinog sina kojem sam pružila u životu maksimum, čak i na svoju štetu. Obratila sam se za pomoć jednoj vidovnjakinji koja mi je odgovorila da je moj život i život moga sina opterećen višestrukim prokletstvima i urocima, a za micanje tih uroka je zatražila 600 eura. Za mene je to besramno visoki iznos. Savjetujte mi što da radim i kako da molim da zlo i opačine ljudi koji mi zavide ne mogu utjecati na moj život i život moga sina. </p><p><strong>šifra: urok </strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Gospođo vi ste po prirodi požrtvovna, stabilna, kreativna i temeljita žena. Sin je poprilično tašt i tvrdoglav. Prema drugima je dobar, ali ne i prema sebi. Vidim osobu koja s njime manipulira, ali to neće potrajati. Uskoro će doći do kontakta između vas dvoje, susreta s kojim ćete biti mirniji i zadovoljniji. U idućoj se godini pokreću vaši aspekti, vidim vam fnog i solidnog gospodina koji će prema vama biti pažljiv, ali i dominantan. Ući ćete u vezu koja će potrajati. Živjet ćete zajedno. Mnogo toga pozitivnog vas očekuje u idućim godinama. Zdravlje vam je solidno, imate jaku volju. No nemojte se zavaravati i bacati novac na vidovnjakinju jer vi ste više vidoviti nego ona. Nemate uroka niti magije. Nazovite me kad pročitate odgovor. Sretno.</p>