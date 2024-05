'Uz 24sata Oranž čitam baš sve što želim, a uz kupone i štedim'

Da sam znala koliko pogodnosti nudi, odavno bi uzela Oranž i pretplatu na 24sata, kazala nam je Marlena Odobašić (19), studentica iz Pule. Odnedavno je godišnja pretplatnica na 24sata i članica kluba Oranž.

Uz PLUS+ članke naših novinara i kolumnista dobila je i 119 eura vrijedne kupone i brojne druge popuste.

Kaže kako rado 'surfa' po portalu 24sata te priznaje da ju je ponekad smetao 'zaključan' tekst.

- E sada ću bez problema moći čitati sve što me zanima, a to su teme iz moje regije, zanimljive priče 'malih ljudi', a volim i pročitati sportsku rubriku - kaže nam Marlena.

Zato smatra da će joj godišnja digitalna pretplata biti od velikog značaja.

- Volim kada sam prva ili među prvima informirana o nekim važnim događajima, a to ću moći uz Oranž. 24sata pokriva puno područja i tematika i vole biti jedinstveni u nekim detaljima priče. To volim posebno. Kratko, jasno, koncizno. Ne volim kilometarske tekstove, nepotrebne rečenice samo da se popuni prostor. U 24sata sve je jeasno u privh par rečenica - ističe ova studentica.

Uz godišnju pretplatu dobila je i 20 eura u Woltu, 15 eura u dm-u, pet eura za Cinestar i druge kupine.

- Ti kuponi kao 'poklon dobrodošlice' meni kao studentu jako puno znače - zaključila je Marlena.

