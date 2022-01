Što je nagib štikle veći, to će ona biti neudobnija, no što je nagib blaži, to je štikla udobnija. Birajte štiklu u kojoj je udaljenost između potplata i pete nešto veća jer manja udaljenost stvara neudobnost

Noćna mora je kupiti prekrasne štikle koje će se kasnije pokazati kao sprava za mučenje. POGLEDAJTE VIDEO: Kako biste konačno prekinuli kupnju dotičnih, postoji pravilo uz koje ćete lako prepoznati hoće li vam štikle biti udobne ili ne. Naime, stvar je u nagibu. Što je nagib štikle veći, to će ona biti neudobnija. To lako možete prepoznati po udaljenosti između potpetice i potplata. Što je ona veća, to će štikla biti udobnija. No što je udaljenost između potpetice i đona (potplata) kraća, to će štikla biti neudobnija, čak i ako je peta mala. Postoji pravilo ako je udaljenost između pete i potplata manja od 7,5 cm da će cipela biti neudobna. Time se stvara puno veći nagib i bit će vam izuzetno teško hodati u njima već nakon kratkog vremena. Kupujete li štikle online i ne možete provjeriti kolika je udaljenost između pete i potplata, ta se računica onda smanjuje i idealno je da razmak na vašem zaslonu bude 3 cm. Štikla s razmakom od 2,5 cm od potplata već će biti vrlo neudobna. Nagib na potpeticama je izuzetno bitan za udobnost jer što je udaljenost između potplata i pete manja, to će se vaša težina više prebaciti na prste, a upravo je to ono što je bolno.