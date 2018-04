Uz pravilo 70:30 do savršene linije bez uskraćivanja hrane

Kiseli organizam dovodi do niza problema, kao što su razne bolesti, nesanica, loša koža, letargija i promjene raspoloženja, kaže Natasha Corrett, autorica knjige “Honestly Healthy for Life: Eating the Alkaline Way Every Day”.

- Lužnati način prehrane znači izbacivanje hrane koja čini organizam kiselim. U kisele vrste hrane spadaju meso, prerađena hrana, alkohol, kravlji mliječni proizvodi, rafinirani šećer, gluten i pšenica - kaže Natasha te nastavlja kako ona sama slijedi pravilo 70:30.

- Osmislila sam pravilo koje će vam olakšati da se držite kvalitetnog načina prehrane i riješite zdravstvene probleme, a uz to i izgubite višak kilograma. To znači da 70 posto vremena jedem zdravo, a ostalih 30 posto si dopustim što god poželim. Tako sam se riješila policističnih jajnika i viška kilograma - savjetuje.

Zbog užurbanog načina života Natasha savjetuje pripremanje hrane nedjeljom.

- Skuhajte povrće, grahorice, napravite umake i preljeve za salatu, a ostatak povrća skuhajte u juhu, izmiksajte i zamrznite. Kad navečer dođete doma, imate zdravu večeru za deset minuta - kaže te dodaje kako se ne trebate ograničavati, nego samo naći ispravnu i zdravu zamjenu za omiljenu nezdravu namirnicu.