Uz samo jedan kupon iz 24sata do odličnog smart TV-a i goriva

U ponedjeljak krećemo s novom nagradnom igrom, u kojoj uz samo jedan kupon možete osvojiti super LED TV TCL Android TV veličine zaslona 32''/80 centimetara i poklon karticu na Petrolu u iznosu 600 kuna.

Od 24. 10., do petka, 28. 10., objavljivat ćemo svaki dan po jedan nagradni kupon. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji tijekom nagradne igre sakupe jedan nagradni kupon po kolu, ispune ga traženim podacima i pošalju na adresu do 18. studenog do 9 sati. Kupon od 24. listopada, šalje se na dvjesto šezdeset i treće kolo – p.p. 650 10 010 Zagreb, s naznakom Nagradna igra 24sata. Kupon od 25. listopada, šalje se na dvjesto šezdeset i četvrto kolo – p.p. 760 10 010 Zagreb, s naznakom Nagradna igra 24sata. Kupon od 26. listopada, šalje se na dvjesto šezdeset i peto kolo – p.p. 870 10 010 Zagreb, s naznakom Nagradna igra 24sata. Kupon od 27. listopada, šalje se na dvjesto šezdeset i šesto kolo – p.p. 545 10 010 Zagreb, s naznakom Nagradna igra 24sata. Kupon od 28. listopada, šalje se na dvjesto šezdeset i sedmo kolo – p.p. 820 10 010 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata. U petak, 18. studenog poslije 10 sati imena dobitnika nagrada javno ćemo izvlačiti u prostorijama uz nadzor tročlane komisije.

