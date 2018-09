Užasna iskustva: Žene opisale svoje najgore spojeve u životu

Kenya_D. je napisala:

- Upoznali smo se preko online dating stranice. Dopisivali smo se svakog dana nekoliko tjedana i činio se prilično zainteresiran. Pozvao me na druženje, no ispostavilo se da je riječ o sastanku za prikupljanje novih članova jedne tvrtke.

Foto: Dreamstime

Get Rid Of FOSTA/SESTA požalila se:

- Otišli smo prošetati u park. Odjednom je pokazao na uvalu i "u šali" mi rekao da bi vjerojatno mogao sakriti moje truplo tamo te da me nitko nikad ne bi pronašao.

La Dolce Far Niente također je imala neobično iskustvo:

- Došao je po mene u nedjelju ujutro. Mislila sam da idemo na doručak u hotel, no završili smo u konferencijskoj dvorani gdje se okuplja njegova crkva. Morala sam biti na dvosatnoj misi.

Foto: Thinkstock

Elizabeth je napisala:

- Našli smo se na kavi, a on mi je rekao da je oženjen no da mu je žena "fleksibilna". Nije bilo drugog spoja.

Marie je ostala ogorčena:

- Izašla sam s dečkom koji je inzistirao da izađemo otkad smo se upoznali. Kad sam konačno pristala, molio me da dođem po njega. Otišli smo u kafić po njegovom izboru gdje se toliko napio da je svima prisutnima govorio kako sam mu ja zaručnica.

Kara McDowell požalila se:

- Za prvi spoj odveo me svojoj kući gdje smo kuhali i večerali s njegovim roditeljima.

Petpony je nenamjerno posramila dečka:

- Našli smo se u kafiću. Nakon pet minuta pitao me želim li ići k njemu i urinirati na njega. Pukla sam se smijati, a on se naljutio i otišao. Nisam ga htjela posramiti zbog fetiša, no prije toga nismo razgovarali ni o čemu što ima ikakve seksualne konotacije.