Hitna kontracepcija, poznatija kao 'tableta za jutro poslije', nije baš uvijek garancija da do trudnoće neće doći. Dokaz tome je i Lacey Madison iz Australije koja je zatrudnjela unatoč uzimanja tablete. Danas je majka preslatkom dječaku kojeg, kaže, jako voli i nije joj žao što je tako ispalo.

Pogledajte ih u videu koji je objavila na TikToku:

- Uzela sam tabletu 'Plan B' odmah nakon seksa, no ostala sam trudna i rodila sina. Tek kasnije sam saznala da tableta nije učinkovita kod ovulacije. U ljekarni me nisu upozorili da ne pomaže ako žena već ima ovulaciju - prisjetila se i priznala da, iako ona i dečko nisu planirali imati dijete još barem godinu dana, bili su spremni za bebu.

- To je uistinu najbolja stvar koja mi se dogodila. Nije bilo planirano tako, ali ne mogu to nazvati pogreškom - dodala je, a prenosi The Sun.

Dr. Mazalin: 'Pilule za dan poslije djeluju na principu odgađanja ili sprječavanja ovulacije'

Hitna kontracepcija pomaže u do 90 posto slučajeva, a velik utjecaj na to hoće li djelovati ili ne ovisi o tome koliko je vremena prošlo od snošaja. Preporuka je uzeti ju što prije.

- U obliku tableta, na tržištu Hrvatske trenutačno su u ponudi dvije vrste hitne kontracepcije;- ulipristal acetat tvorničkog imena ellaOne te sintetski gestagen levonorgestrel tvorničkog imena Escapelle. Od 2015. godine, kada su ostvareni uvjeti za bezreceptno izdavanje, navedena oralna hitna kontracepcija se može pribaviti bez liječničkog recepta u ljekarnama - rekla nam je dr.med.spec. ginekologije i opstetricije Tihana Mazalin iz Poliklinike Mazalin u Zagrebu.

- Pilule za dan poslije (Escapelle i ellaOne) djeluju na osnovi odgađanja ili sprječavanja ovulacije. Escapelle (levonorgestrel) je sintetski oblik ženskog spolnog hormona progesterona koji se veže na progesteronske receptore. Time se smanjuje stvaranje luteinizirajućeg hormona (LH) čija je visoka koncentracija ključna za poticanje ovulacije te tako odgađa ovulaciju. Na sličan način djeluje i tableta EllaOne (ulipristal acetat) koja također smanjenjem stvaranja LH sprječava, odnosno odgađa ovulaciju - pojasnila je dr. Mazalin i posebno naglasila kako hitna kontracepcija ne djeluje ako je već došlo do oplodnje.

- Pilule 'za dan poslije' ili oralna hitna kontracepcija, namijenjena je prvenstveno ženama i djevojkama koje žele spriječiti mogućnost trudnoće poslije nezaštićenog spolnog odnosa, korištenja nepouzdane metode kontracepcije kao što je primjerice prekinut snošaj ili u slučaju zatajenja neke od korištenih metoda kontracepcije. Ovdje se prvenstveno misli na skliznuće ili puknuće kondoma te ako ste zaboravili uzeti kontracepcijske pilule koje koristite. Hitna kontracepcija će djelovati isključivo ako se ovulacija nije dogodila te se može koristiti neovisno u kojem ste dijelu menstrualnog ciklusa - dodala je.

Preporuka je, kaže, tabletu uzeti što prije nakon spolnog odnosa ako se sumnja na mogućnost trudnoće, a najbolje je to napraviti unutar 12 sati.

- Iako su pilule 'za dan poslije' dostupne u slobodnoj prodaji i ne zahtijevaju liječnički recept, svakako savjetujemo da se prije upotrebe konzultirate sa svojim ginekologom o svim informacijama i mogućim nuspojavama. Smanjujući rizik od nastanka trudnoće nakon nezaštićenog spolnog odnosa za čak 80 do 90 posto, oralna hitna kontracepcija vrlo je djelotvorna. Ipak, istraživanja su dokazala kako djelotvornost opada s proteklim vremenom od nezaštićenog odnosa te ju je vrlo važno uzeti čim prije - savjetuje dr. Mazalin.

Tablete Escapelle i ellaOne imaju različito djelovanje ovisno o vremenu kada popijete tabletu, naglašava dr. Mazalin.

- Escapelle pilule će djelotvorno djelovati isključivo ako se primijene u roku od tri dana (72 sata) nakon nezaštićenog spolnog odnosa, a poslije toga se njihova djelotvornost gubi. Pilule ellaOne su pak djelotvorne čak i do pet dana (120 sati) poslije rizičnog spolnog odnosa te pokrivaju čitav vremenski period preživljenja spermija. Naime, unutar ženskog reproduktivnog sustava, spermiji mogu preživjeti čak i do pet dana! Zrela jajna stanica je sposobna za oplodnju 12 do 24 sata nakon ovulacije. Na ovaj način, začeće se može dogoditi i ako se nezaštićeni spolni odnos dogodio nekoliko dana prije ovulacije (otprilike do pet dana koliko traju 'plodni' dani) jer spermiji mogu preživjeti i 'pričekati' ovulaciju i otpuštanje jajne stanice - objasnila nam je.

- Neovisno što imaju vrlo visoku djelotvornost, pilule 'za dan poslije' neće spriječiti nastanak trudnoće u svim slučajevima. U slučaju kašnjenja menstruacije više od 7 dana ili ako pak primijetite neke od ranih simptoma trudnoće, napravite test na trudnoću - savjetuje dr. Mazalin.

U uputama o lijeku uz tablete ellaOne piše da dvije od 100 žena ostanu trudne nakon uzimanja ove tablete.

'Sadrži tvar ulipristalacetat koja mijenja aktivnost prirodnog hormona progesterona, koji je potreban kako bi došlo do ovulacije. Na taj način ovaj lijek odgađa ovulaciju. Hitna kontracepcija nije uvijek djelotvorna. Od 100 žena koje uzmu ovaj lijek otprilike 2 će zatrudnjeti... Tabletu morate uzeti što je prije moguće nakon snošaja, a unutar najviše 5 dana (120 sati). To je zbog toga jer sperma u Vašem tijelu može preživjeti do 5 dana nakon snošaja.'

Također, neki lijekovi mogu spriječiti učinkovito djelovanje ellaOne tablete za hitnu kontracepciju:

'Ako ste tijekom posljednja 4 tjedna uzimali neki od lijekova navedenih u nastavku, ellaOne može biti manje prikladan za vas. Vaš liječnik vam može propisati drugu vrstu (nehormonskog) hitnog kontraceptiva, tj. bakreni intrauterini uložak (Cu-IUD)', stoji u uputama.