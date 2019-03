Užitak koji će zauvijek pamtiti: Žene, 'ručni rad' nije dosadan

Tracy Cox je poznato lice s malih ekrana. Slavu je stekla kroz brojne emisije u kojima na zanimljiv način otvara teme seksa, intime i ljubavnih odnosa.

Prodala je više od milijun knjiga diljem svijeta, uključivši 'Superseks', 'Superflert' i 'Super vrući seks'.

Prvi korak prema eksplozivnom seksu, smatra, je kretanje. Nitko ne želi partnera koji nepomično leži i očekuje da druga strana odradi sav posao.

Foto: Promo

- Zajašite partnera, mijenjajte poze. Neka vaše ruke budu aktivne, dirajte i ljubite svaki dio tijela. I sami ćete odmah osjetiti jaku seksualnu energiju da podiže uzbuđenje na novu razinu - savjetuje Cox. Žene većinom uspješno izbjegavaju zagrijavanje partnera.

- Baš kao i žene, i muškarci vole dodirivanje, maženje, masiranje. Neka to bude uvertira. Krenite s masažom glave onako kako to čini vaša frizerka kad vam pere kosu. Potom nastavite s masažom vrata i ramena. Zadnja točka neka bude njegovo spolovilo. On to nikad neće zaboraviti - otkriva Cox. Spisateljica smatra da svaka žena može obaviti još jedan mali zadatak - probuditi zločestu stranu. Muškarci obožavaju 'opasni' seks i to onaj koji se odvija na mjestima na kojima možda baš i ne bi trebao. Dakle, i žene bi trebale osloboditi to u sebi.

- Žene povremeno zaziru od prostih riječi tijekom seksa, ali muškarci ih zapravo obožavaju. Budući da muškarci uživaju kad žena tijekom seksa govori prostote, privlačnije su im. Žene bi to svakako trebale iskoristiti. Možda ne moraju odmah krenuti s verbalnim izražavanjem ako im je malo neugodno, ali zato postoje SMS-ovi i mailovi - savjetuje. Ljepši spol, smatra, često zaboravlja na čari ‘ručnog rada’.

- Ženama je to zadnje na seksualnoj listi prioriteta, ali muškarci bi to jako voljeli. Uostalom, mnoge žene koje susrećem kažu mi da su nesigurne po tom pitanju jer se boje da ne znaju kako se to radi - kaže Tracy. Napominje da je dovoljno ugrijati ruke, namazati ih losionom i osluškivati partnera čiji će uzdasi najbolje pokazati smjernice.

