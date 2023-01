Uživajte u divnim fotografijama koje su obilježile prošli tjedan

Ne igra se samo picigin

Split

Foto: Nikola Radovani/PIXSELL

Nakon što je u subotu pao snijeg u gradu Splitu, tek poneki građani i turisti prošetali su po centru. Istovremeno, na Bačvicama se najnormalnije igrao “balun” unatoč kiši i hladnoći. A ni picigin se ne propušta.

Snijeg u vlaku

Delnice

Foto: čitatelj 24sata

Teretni vlak na izlazu iz tunela kraj Zalesine jučer oko 7 sati naletio je na snježni odron. Od siline udarca u snijeg kabina lokomotive se razbila. Nasreću, nitko nije ozlijeđen u ovoj nezgodi. Vlak je prije udara vozio iz Delnica prema Skradu.

Da mi je biti vrtni patuljak

Tiringija, Njemačka

Foto: Michael Reichel/DPA

Oni sviraju, čitaju, kopaju, sretni su, namrgođeni, tužni... Oni su vrtni patuljci i kod njih nema ekonomske krize. Uvjerio se u to i njemački ministar financija Wolfgang Tiefensee koji je posjetio posljednji muzej vrtnih patuljaka na svijetu u njemačkoj Tiringiji.

Je l’ mi plešemo ili se tučemo?

Queensland, Australija

Foto: Profimedia

Klokani su u Australiji uobičajena pojava, ali zagrljeni tijekom zalaska sunca prava su rijetkost. Međutim, ovdje nije riječ o romantici između tobolčara nego o tučnjavi. Mnogi su prokomentirali kako ovaj okršaj izgleda i kao ples klokana na plaži.

Piju li vam konji sa izvora vodu...

Biokovo

Foto: MATKO BEGOVIC/HALOPIX/HALOPIX

Biokovo je zatrpao snijeg. Ceste su očištili. Rijetko tko prođe njima, ali su tu zato poludivlji konji. U ova ledena vremena u potrazi su za hranom i vodom. Nadaju se putniku namjerniku da im da nešto hrane.

Kad si kupim mali motorin...

Bangalore, indija

Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS

Oni su pripadnici indijske vojske i za 67. Dan Republike pokazali su specijalne vještine. Indija puno ulaže u vojsku, među pet je najjačih armija u svijetu. U stalnim je napetostima sa susjedima - Kinom i Pakistanom.

Svi su gore: počela sezona skijanja

Sljeme, Zagreb

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Počela je sezona skijanja na Skijalištu Sljeme, čije će staze biti otvorene za građane svaki dan od 9 do 16 sati. Zbog gužvi koje su ubrzo nastale policija je već oko 9 sati ujutro zatvorila Sljemensku cestu, pa su građani upućeni da do skijaške staze idu s javnim prijevozom, odnosno autobusima ZET-a, ili žičarom koja je ovog puta normalno radila. No na prvoj stanici žičare je bila gužva jer nije bilo dovoljno mjesta za automobile. Kad su ljudi stigli na vrh, odahnuli su od stresa te uživali u skijanju i sanjkanju.

