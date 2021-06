Jedna od glavnih značajki pripovijedanja priča je njihova sposobnost privlačenja i preusmjeravanja djetetove pažnje. Ako se borite s privlačenjem djetetove pažnje, pokušajte na ovaj način. Jednom kada privučete njihovu pažnju, ako ste vješti možete ju preusmjeriti prema bilo kojem predmetu ili aktivnosti. To je bit pripovijedanja.

Kako pričanje priča smiruje uznemirenu djecu?

Priče su same po sebi umirujuće. Bez obzira na temu, oni odvraćaju pažnju djeteta koje je uznemireno ili u nevolji. Emocionalna intimnost pomaže im da se osjećaju povezano, smireno, a ponekad i jako.

Pričanje priča nudi distrakciju i osjećaj sigurnosti

U životu postoje trenuci kada se moramo suočiti s boli. Fokusiranje na rješenja ili alternative ponekad samo hrani plamen jer održava energiju usredotočenom na problem.

U tim trenucima priče mogu biti jedinstveni lijek. Ponekad ih možemo koristiti da dođemo do djetetove svijesti i puno brže postignemo sigurnost i intimnost kod njih.

Priče uklanjaju pritisak. One privlače pažnju, a zatim je preusmjeravaju na nešto korisno. Pomažu u sinkronizaciji emocija govornika, slušatelja i svih okupljenih. To ne moraju bit duge priče. Često su dovoljne i one koje traju minutu, piše mbg.