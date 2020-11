Valentino (46): Sa Spačekom i psom Smokijem ovo ljeto sam prošao 4200 km po Hrvatskoj

<p>Novi automobili me ne privlače i nikada ih nisam ni posjedovao. Spačeka koristim za svoja putovanja, kako po Hrvatskoj tako i po Europi, i za svakodnevnu uporabu kroz sva četiri godišnja doba, priča nam <strong>Valentino Valjak</strong> (46) ravnatelj muzeja automobila ‘Ferdinand Budicki’. On je s ovim oldtimerima u 20 godina napravio oko 250000 kilometara, a svoj prvi Spaček, koji mu je ujedno bio i prvi automobil, je kupio s 26 godina na farmi nojeva u Sisku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Želio sam izgraditi jedan svoj vintage retro svijet i onda sam u skladu s tim htio i takav auto. Gledao sam da to bude auto koji bi meni, tada diplomiranom studentu, mogao biti financijski dostupan. Htio sam da bude lijep, a da ne podliježe sintetici. U početku sam gledao Bube, Mini Morrise, a onda je pogled sasvim slučajno pao na Spačeka. Kada sam vidio da je drugačiji od drugih, to je bilo to – kaže Valentino koji je po struci profesor filozofije.</p><p>Sa Spačekom je odmah krenuo na svjetska okupljanja ljubitelja starih automobila i putovanja po Europi.</p><p>- To je jedan način života koji me ispunjava. Sa Spačekom sam posjetio oko 20 europskih zemalja - rekao je Valentino. </p><p>Spaček odnosno Citroën 2CV se prestao proizvoditi 1990. godine, ali su neki poslovni ljudi prepoznali da interes i dalje postoji tako da ga se još može pronaći u nekim privatnim tvornicama u Europi. Iako je oldtimer nije zahtijevan za održavanje.</p><p>- Svakih nekoliko godina u njega se mora nešto uložiti, ali u principu ga nije teško održavati. Jako je izdržljiv, a njegova prva reklama, kad se proizveo 1948. godine, bila je: ‘Ono čega nema to se ne može pokvariti’– dodao je Valentino.</p><p>Svoj prvi, putnički, Spaček je prodao i prije 13 godina kupio Spaček furgon kojeg koristi i danas.</p><p>- To je Spaček s kućicom, koji je u svoje vrijeme bio dostavni automobil, a ja ga sad koristim kao mali kamper. Zovem ga Spaček Kameleon jer je zelene boje i kad ga parkiraš u šumu stopi se s okolinom. Kupio sam ga u Istri. Stajao je blatu, bio je napušten i derutan pa sam napravio njegovu kompletnu restauraciju – objasnio je Valentino koji ovo ljeto s ovim Spačekom starim 45 godina i psom Smokijem posjetio 78 lokacija u Hrvatskoj.</p><p>- Na samo dvije županije, Ličko-senjska i Zadarska, Smoki i ja smo napravili 4200 kilometara - otkrio je Valentino i dodao da je to bilo njegovo najduže putovanje koje je trajalo 61 dan, od 22.6. do 22.8.</p><p>Iako je mnogo putovao, ipak, Hrvatska je njegova velika ljubav i najdraže putovanje</p><p>.- Želim pokazati da je Hrvatska moguća za cjeloživotno putovanje jer nema zemlje gdje na toliko malenom prostoru ima toliko geografski raznolikosti – smatra Valentino.</p><p>Za svoje destinacije uglavnom bira one manje poznate, a najviše se vozi starim cestama kao što su Jozefina, Karolina ili Lujzijana. Putovanje uz to kombinira s pješačenjem, planinarenjem i posjećivanjem povijesnih znamenitosti.</p><p>- U principu pratim planine i rijeke jer je tamo jedan život koji je stao i koji me zanima. Cilj ovog puta je bio istražiti Velebit, a baza nam je bila u Gospiću - rekao je Valentino koji je ove godine trebao završiti i svoj dinarski lanac kroz Makedoniju i Bugarsku, ali korona je to odgodila.</p><p>Prije svakog puta uvijek se prvo dobro informira.</p><p>- Pratim forume, istražujem stručnu literaturu i slušam priče drugih ljudi koji putuju - dodao je.</p><p>Za vrijeme putovanja ne koristi hotele ili hostele nego spava u svom Spačeku.</p><p>- Neman klasično planinarenje s brdo opreme. Uvijek krećem ujutro. Hodam s mobitelom, litrom vode i sa sendvičem i kombinacijom brzog hodanja i trčanja završavam svoju rutu za osam, devet sati – otkrio je.</p><p>Strah kaže ne postoji, nego samo pozitivan adrenalin, a većih neugodnosti na putu nije imao.</p><p>- Imao sam jedan susret na Velebitu s medvjedom na 100 ili 200 metara, ali samo smo se pogledali i medvjed je otišao svojim putem. Druga situacija je bila na dijelu puta od Baških Oštarija do Paklenice. To je južni Velebit koji jako crpi. Hodali smo 15 sati i energetski smo se iscrpili. Na cilj smo stigli zadnjim atomima snage i zadnjom crticom na bateriji - ispričao je Valentino koji Spačeke također iznajmljuje za turistička putovanja.</p><p>- Kako je turizam u Zagrebu zadnjih godina buknuo tako su se turističke agencije i hoteli počeli zanimati za Spačeke pa sam krenuo i s organiziranjem turističkih vožnji po Hrvatskoj, a mogu se iznajmiti i za svadbe - zaključio je Valentino.</p>