Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, tijekom 2019. smo uvezli 1995 tona rezanog cvijeća a od toga 839 tona ruža. Uvezena količina se 2020., prve pandemijske godine smanjila, pa smo uvezli 1670 tona rezanog cvijeća, a ruža je bilo 707 tona. Te godine je bio i lock down te nije bilo svadbi, pa je i to sigurno utjecalo na "potrošnju" cvijeća. Za prošlu godinu postoje podaci za samo deset mjeseci, no već je iz njih vidljivo da je potražnja za rezanim cvijećem porasla. U 10 mjeseci smo ga uvezli 1764 tone, a ruža 732 tone što je više nego u cijeloj 2020.