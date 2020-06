A post shared by Vanessa O'Brien (@vobonline) on Jun 6, 2020 at 5:18am PDT

Taj se izazov po te\u017eini i uvjetima ina\u010de i uspore\u0111uje s\u00a0penjanjem na 8848 metara nadmorske visine Mount Everesta, a O'Brien se za njega jedanaest\u00a0sati u sku\u010denoj podmornici spu\u0161tala na mra\u010dno dno oceana.

- Prema ra\u010dunici, Challenger Deep ide\u00a02080 metara vi\u0161e u dubinu nego Mt.\u00a0Everest u visinu, kad bismo mogli staviti Everest u\u00a0Challenger Deep, jo\u0161 bi oko 1.61 km\u00a0planine bilo pod\u00a0vodom - ka\u017ee O'Brien.

A post shared by Vanessa O'Brien (@vobonline) on Jun 12, 2020 at 8:20am PDT

Challenger Deep odvija se na\u00a0ju\u017enom kraju najdublje to\u010dke Tihog oceana Mariana Trenchu, do koje je O'Brien i\u0161la\u00a0u 37 milijuna\u00a0dolara vrijednoj podmornici\u00a0tvrtke Triton Submarines,\u00a0veli\u010dine\u00a0manjeg SUV-a.

Podmornica s\u00a0otpornim titanijskim trupom jo\u0161 je prije prvog zarona 2018.\u00a0testirana\u00a0u istra\u017eiva\u010dkom centru u Sankt Peterburgu, a od\u00a0tada je zaronila do najdubljih to\u010dki svih pet oceana.

A post shared by Vanessa O'Brien (@vobonline) on Jun 10, 2020 at 7:54pm PDT

Do Challenger Deepa s njom je upravljao podvodni istra\u017eiva\u010d Victor\u00a0Vescov, a avanturisticu je samo malo brinula hladno\u0107a. Svi su joj\u00a0napominjali kako je\u00a0hladno u dubini oceana,\u00a0s temperaturama koje se kre\u0107u\u00a0oko nula Celzijevih stupnjeva.

- Odjednom se na\u0111ete u najdubljim dijelovima oceana, podvodnom svijetu sa\u00a0fascinantnim bi\u0107ima. Nije puno \u017eivota kao poput npr. koraljnog grebena, ali daleko od toga da je pusto - pri\u010da O'Brien kojoj je ovaj\u00a0izazov, ka\u017ee, bio bitan ne\u00a0samo zbog\u00a0istra\u017eivanja, ve\u0107 i da\u00a0pobije\u00a0tvrdnje filma\u0161a i ekologa Jamesa Camerona koji je vi\u0161e puta rekao\u00a0'da je Challenger Deep 'ravan krajolik'.

A post shared by Vanessa O'Brien (@vobonline) on Jun 8, 2020 at 7:10am PDT

- Nisam sigurna tko je\u00a0rekao da 'znamo vi\u0161e o povr\u0161ini Mjeseca i Marsa nego o dnu vlastitog\u00a0oceana ali s tim je sve re\u010deno, i dan danas je to to\u010dno - ka\u017ee avanturistica, napominju\u0107i i kako je to\u00a0po njoj 'razo\u010daravaju\u0107e te kako bi htjela da nam svima briga o morima,\u00a0oceanima i klimatskim\u00a0promjenama\u00a0postane\u00a0prioritet'.

Vanessa O'Brien: Jedina žena koja se popela na najvišu i zaronila do najniže točke Zemlje

Challenger Deep odvija se na južnom kraju najdublje točke u Pacifiku Mariana Trencha, do koje je O'Brien išla u 37 milijuna dolara vrijednoj podmornici

<p>Britansko-američka istraživačica<strong> Vanessa O'Brien </strong>jedina je žena na svijetu koja može reći da je posjetila najvišu i najnižu točku zemaljske kugle. Nakon što se 14. svibnja 2012. popela na vrh Mont Everesta, O'Brien je 12. lipnja ove godine u zapadnom Pacifiku uspješno odradila i podvodni izazov Challenger Deep, zaronivši do najdublje točke Zemljine hidrosfere - na dubini od 10.925 metara.</p><p>Taj se izazov po težini i uvjetima inače i uspoređuje s penjanjem na 8848 metara nadmorske visine Mount Everesta, a O'Brien se za njega jedanaest sati u skučenoj podmornici spuštala na mračno dno oceana.</p><p>- Prema računici, Challenger Deep ide 2080 metara više u dubinu nego Mt. Everest u visinu, kad bismo mogli staviti Everest u Challenger Deep, još bi oko 1.61 km planine bilo pod vodom - kaže O'Brien.</p><p>Challenger Deep odvija se na južnom kraju najdublje točke Tihog oceana Mariana Trenchu, do koje je O'Brien išla u 37 milijuna dolara vrijednoj podmornici tvrtke Triton Submarines, veličine manjeg SUV-a.</p><p>Podmornica s otpornim titanijskim trupom još je prije prvog zarona 2018. testirana u istraživačkom centru u Sankt Peterburgu, a od tada je zaronila do najdubljih točki svih pet oceana.</p><p>Do Challenger Deepa s njom je upravljao podvodni istraživač<strong> Victor Vescov</strong>, a avanturisticu je samo malo brinula hladnoća. Svi su joj napominjali kako je hladno u dubini oceana, s temperaturama koje se kreću oko nula Celzijevih stupnjeva.</p><p>- Odjednom se nađete u najdubljim dijelovima oceana, podvodnom svijetu sa fascinantnim bićima. Nije puno života kao poput npr. koraljnog grebena, ali daleko od toga da je pusto - priča O'Brien kojoj je ovaj izazov, kaže, bio bitan ne samo zbog istraživanja, već i da pobije tvrdnje filmaša i ekologa<strong> Jamesa Camerona </strong>koji je više puta rekao 'da je Challenger Deep 'ravan krajolik'.</p><p>- Nisam sigurna tko je rekao da 'znamo više o površini Mjeseca i Marsa nego o dnu vlastitog oceana ali s tim je sve rečeno, i dan danas je to točno - kaže avanturistica, napominjući i kako je to po njoj 'razočaravajuće te kako bi htjela da nam svima briga o morima, oceanima i klimatskim promjenama postane prioritet'.</p>