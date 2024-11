'Varam svoju predivnu ženu, i to s njezinom prijateljicom, uopće ne osjećam krivnju zbog toga'

Objavljujući na forumu Reddit, pod imenom @throwaway19821108, muškarac je naslovio svoju objavu: "Varam svoju ženu s njezinom najboljom prijateljicom i mislim da se zaljubljujem u nju".

Muškarac je priznao da ne samo da vara svoju ženu s kojom je 18 godina, nego se i ne kaje zbog toga

Ali ako to nije dovoljno loše, priznao je da osjeća "doslovno nula krivnje" zbog situacije.

Tvrdio je da mu je isprva to malo dizalo ego, ali sada se zaljubio u ženu, koja je, između ostalog, najbolja prijateljica njegove supruge.

- Sa suprugom sam u braku sedam godina, zajedno smo od 2006. godine. Uglavnom, ona je nevjerojatna, pametna, duhovita i privlačna žena. Ima četiri diplome i učiteljica je u lokalnoj osnovnoj školi - opisao je svoju ženu.

- Ja, za ime mog života, ne mogu držati svoju penis u gaćama - rekao je.

Imao je nekoliko puta seks za jednu noć otkako su se oženili i priznao je da se "mrzi" zbog toga. Potom je ispričao kako se zbližio s jednom od najboljih prijateljica svoje supruge. Nastavio je da je ta prijateljica bila sama nekoliko godina prije nego što je konačno upoznala novog muškarca i udala se po treći put.

- Počeli smo se družiti s njom i njezinim suprugom puno češće otkako su se vjenčali - rekao je.

- Polako sam počeo shvaćati koliko smo ona i ja slični, do te mjere da su to isticali i drugi u našem društvu - dodao je muškarac.

Rekao je da je shvatio da ju privlači, pogotovo jer mu je krenula slati poruke. Nadao se da će prestati samo od sebe, ali mu je hranilo ego. To je bilo u vrijeme kad nije bio u dobrim odnosima sa ženom, čak ju je nazvao pogrdnim imenom, ali nadodao da ipak nije zaslužila muža koji ju vara.

Rekao je da ne osjeća krivnju

- Teško je objasniti zašto sam toliko lud za (tom ženom). Jednostavno me shvaća. Kao, na molekularnoj razini, i ja, ona. I mi smo to priznali. Iskreno, ne znam jesam li ikada osjećao prema supruzi to što sad osjećam - priznao je.

Ova objava uzrokovala je burne reakcije. Mnogi su ga kritizirali zbog njegovih postupaka i poticali ga da podnese zahtjev za razvod.

- Razvedi se od svoje žene kako bi mogla nastaviti dalje i pronaći drugog muškarca. Onda oboje možete biti sretni - glasio je jedan komentar.