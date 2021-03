Od 10. ožujka učenice Strojarske i prometne škole Varaždin u školi bez objašnjenja mogu uzeti dva do tri higijenska uloška ili tampona, odnosno više njih, ako im oni doma zbog financijske situacije nisu dostupni. Inicijativa je to ravnateljice škole, Snježane Klarić, kao odgovor na nedavno objavljene rezultate istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj, koji su pokazali da si gotovo svaka deseta žena ne može priuštiti te potrepštine, dok ih trećina žena zbog financija nema dovoljno ili ne može kupiti one higijenske potrepštine koje želi. Ti rezultati su je neugodno iznenadili, kaže, pa je odlučila nešto poduzeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Škotski parlament odlučio: Higijenske potrepštine za žene su besplatne

- Tako smo iz vlastitih sredstva škole i zahvaljujući donacijama samih nastavnika nabavili prve pakete uložaka i tampona koje će učenice po potrebi moći preuzeti u školi, kod školskog psihologa, nastavnika tjelesnog odgoja, ili u zbornici. O tome smo ih obavijestili i na oglasnoj ploči. Učenice mogu uzeti dva, tri uloška ako ih za taj dan nisu ponijele u školu, ili više njih, ako im je potrebno za doma, ograničenja oko toga nema. Tek smo krenuli, pa još nemamo iskustva, no prve reakcije naših učenica su pozitivne – kaže ravnateljica.

Dodaje kako ima dvije kćeri i zna o kolikim je mjesečnim troškovima riječ, pa se nada da će ova inicijativa doprinijeti tome da se pomogne djevojčicama koje možda imaju problema oko nabave higijenskih potrepština, ali i razbijanju tabua oko te teme. Posebno tome da se otkloni podsmijeh s kojim se nerijetko o tome razgovara.

- Imam dvije kćeri i moja obitelj nema problema s podmirenjem tih troškova, pa moram priznati da do rezultata spomenutog istraživanja nisam ni razmišljala o tome da bi ih netko mogao imati. No ako u obitelji postoje dvije, tri djevojčice, a financijska situacija nije dobra, to doista može biti veliki, mnogima i nepremostivi trošak. Zato se nadam da će naš primjer potaknuti i druge škole da razmisle o tome da se uključe u rješavanje tog problema – kaže ravnateljica Klarić.

Inicijalni trošak za nabavu prvog paketa higijenskih uložaka i tampona za učenice nije bio veliki izdatak, iako škola ima niz drugih troškova koje redovno treba podmiriti. Na primjer, kako učenici idu na praksu gdje rade sa strojevima, svaki dan trebaju promijeniti 5 do 6 maski, pa škola sudjeluje i u njihovoj nabavi.

- Zato su nastavnice u ovom slučaju odlučile 'uskočiti' i svojim donacijama. Vjerujem da ćemo to i kasnije moći rješavati kombiniranjem vlastitih prihoda škole i donacijama. Naime, mi smo škola koja nema puno djevojaka: Od 630 učenika stotinjak je učenica, pa vjerujemo da troškovi za nabavu uložaka i tampona ipak neće biti jako veliki – kaže.

Ravnateljica Klarić podsjeća da postoji i drugi porazni dio istraživanja o menstrualnom siromaštvu, u okviru kojega se pokazalo da značajan udio učenika, pa tako i učenica u vrijeme kad imaju menstruaciju, u školi nemaju sapuna, toaletnog papira, a negdje ni toplu vodu, što otežava održavanje higijene.

- Mi s time nemamo problem, naši su toaleti uvijek dobro opremljeni sapunom i toaletnim papirom. Rekla bih čak da se u našoj županiji jako vodi računa o tome, no, ranije sam radila u školama gdje je to bio problem i mislim da je važno da osvijestimo da je riječ o ozbiljnom problemu, pogotovo sada u doba korona virusa, kad je održavanje higijene još važnije. Bilo bi dobro da se povede računa o tome – zaključuje sugovornica.

U Hrvatskoj se ulošci i tamponi oporezuju kao i luksuzna roba

Hrvatska je trenutno jedina zemlja u EU koja primjenjuje opću stopu PDV-a na menstrualne potrepštine od 25 posto, odnosno oporezuje ih kao da je riječ o luksuzu. Prema procjenama žena iz istraživanja, većina njih na menstrualne potrepštine mjesečno troši između 35 i 40 kuna, što znači da svaki mjesec u državnu blagajnu uplate 7 do 8 kuna PDV-a. U Udruzi PaRiter, koja je provela istraživanje o menstrualnom siromaštvu izračunali su i godišnji trošak menstrualnih potrepština za jednu osobu: On se kreće oko 600 kuna, od čega PDV ukupno trenutačno čini 120 kuna.

Inicijativa EU predviđa smanjenje poreza na te potrepštine

Australija, Kanada, Indija, Kenija, Nikaragva, Malezija, Libanon i od ove godine Velika Britanija, uopće ne oporezuju menstrualne potrepštine. U EU situacija je različita, no menstrualne potrepštine u pravilu se oporezuju po smanjenoj stopi, između 3 i 9 posto. No među zemljama članicama postignuta je inicijativa-dogovor da bi do 2020. godine sve zemlje trebale smanjiti PDV na te proizvode na 5 posto.