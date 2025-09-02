Obavijesti

Varaždinci napravili hrvatsko čudo od pečenjare! 'Već je 300 ljudi zvalo, svi je žele'

Varaždin: Borna i David Đurin proizveli su jedinstvenu pečenjaru | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U samo nekoliko dana otkad su predstavili pečenjaru na Facebooku, braća Borna i David Đurin imali su više od 300 poziva zainteresiranih kupaca, a javljaju se i mnogi iz inozemstva

Oni koji su već razgledali modernu karosel pečenjaru koju su osmislili i proizveli u varaždinskom Centru roštilja, kažu da to nije obična pečenjara, nego mali svemirski brod, u kojemu se na čak šest ražnjeva paralelno može peći više odojaka, janjaca, piletine ili kombinirano više vrsta mesa tako da se okusi ne miješaju. To je za restorane, hotele i pečenjare iz usluge koje imaju gužvu - dušu dalo, jer ovim svemirskim brodom može upravljati doslovno jedna osoba. Jedna tura pečenja traje otprilike tri sata, a to znači da se tijekom jedne večeri mogu 'okrenuti' i tri runde, tako da je učinkovitost vrlo velika, kaže vlasnik Centra roštilja Borna Đurin (29), koji je ovo čudo od pečenjare osmislio i proizveo s bratom Davidom (25).

