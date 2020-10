Vaš partner gleda pornografiju? Evo što trebate napraviti ako vam to smeta - jednostavno je

Ako vam smeta što vaš partner gleda pornografiju bez vas ili što općenito gleda, Ammanda Major, savjetnica za veze, otkrila je što trebate učiniti po tom pitanju

<p>Gledanje pornografije normalno je za mnoge ljude, kako muškarce tako i žene.</p><p>Relateovo istraživanje iz 2012. otkrilo je da 41 posto žena i 76 posto muškaraca gleda pornografiju jednom mjesečno ili više, a da 19 posto žena i 58 posto muškaraca gleda jednom tjedno. Mnogi su rekli da radije ne bi otkrili jesu li gledali pornografiju pa je tako stvarni broj korisnika pornografije vjerojatno još veći.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Puno ljudi uživa u pornografiji. Neki parovi smatraju da zajedničko gledanje može poboljšati njihov seksualni život. Međutim, ako samo jedna strana gleda pornografiju, to ponekad može dovesti do problema, jer se druga strana može osjećati izolirano i usamljeno.</p><p>Ammanda Major, savjetnica za veze, otkrila je što trebate učiniti ako se osjećate nelagodno zbog navike vašeg partnera.</p><p>- Ako vam smeta to što vaš partner gleda pornografiju trebali biste izravno razgovarati s njim/njom o svojoj zabrinutosti. Možda to neće dovesti odmah do promjena, ali će barem vaša druga polovica znati kako se osjećate - rekla je Ammanda.</p><p>Međutim, prije nego se suočite s partnerom, ona savjetuje da razmislite o vlastitim mislima: 'Mislite li da pornografiji nije mjesto u vezi? Je li vam to zapravo smeta ili se samo osjećate isključenim? Sumnjate li da vaš seksualni odnos ne zadovoljava partnera pa da zato gleda pornografiju?'</p><p>- Možda vaš partner jednostavno misli da se slažete s njihovom upotrebom pornografije, jer nikada niste ništa rekli. Dogovor oko zajedničkog razgovora o tome kako se osjećate prvi je korak u rješavanju stvari - dodala je.</p><p>Također je istaknula da trebate biti jasni u vezi svojih osjećaja jer će u suprotnom to samo uzrokovati još veću zbrku. Također, pažljivo poslušajte i što vam partner ima za reći.</p><p>- Pornografija je osobna stvar. Ako to nije za vas i ako vam smeta što vaš partner to gleda onda budite jasni u vezi toga. U konačnici, partner koji vas ne želi poslušati možda nije za vas. Isto tako, nemojte odmah isključiti i zajedničko eksperimentiranje. Dogovaranje koliko daleko želite ići je normalno u bilo kojoj zdravoj vezi, zato nemojte dopustiti nikome da inzistira da gledate ili prakticirate nešto ako vam nije ugodno - zaključila je Ammanda, a prenosi <a href="https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/i-m-upset-my-partner-watches-porn-what-do-i-do-a6988976.html?utm_content=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3PJoaZrTHgn9ehXclhHPio55bDmiQ1xwLAJRmwJLlYZiJyCyiJgQuwxZM#Echobox=1603201073">Independent.</a></p>