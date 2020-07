Vaš vodič za pranje lica: Ovisi o tipu kože i o vašoj aktivnosti

Bez obzira na tip kože, trebali biste svakodnevno umivati ​​lice. To je ključno za održavanje pora i kože čistima. Evo koliko često trebate oprati svoje lice i što preporučuju dermatolozi

<p>- Preporučuje se pranje lica dva puta dnevno, jednom ujutro i ponovo prije spavanja - tvrdi dermatologinja <strong>Caren Campbell</strong>, iz San Francisca.</p><h2>Pranje lica ujutro</h2><p>Ujutro se s lica ispire znoj i ulje koji su se nagomilali na licu tokom spavanja. Također, jutarnjim pranjem lica ćete se riješiti bilo kakvih nakupljenih bakterija s jastučnice, tvrdi<strong> Sara Hogan</strong>, dermatologinja iz Medicinskog centra UCLA, Santa Monice.</p><p>Uz to, Hogan kaže da je umivanje lica ujutro važno da biste stvorili 'prazno platno' i povećali učinkovitost proizvoda za dnevnu njegu kože, uključujući hidratantnu kremu ili kremu za sunčanje.</p><h2>Pranje lica navečer</h2><p>Pranjem lica noću, uklanjate nečistoće poput šminke, prljavštine, ulja, znoja, pa čak i ostataka onečišćenja koji su se tijekom dana nakupili na vašoj koži. Cilj je izbjeći začepljenje pora, što može rezultirati iritacijom i aknama.</p><h2>Kada pranje lice dva puta na dan nije dovoljno?</h2><p>No, postoje neke iznimke kod pravila za pranje lica dva puta dnevno. Na primjer, Campbell preporučuje uklanjanje šminke prije vježbanja, kao i pranje lica nakon vježbanja.</p><p>Kada vježbate, prirodna ulja i znoj mogu se skupljati na koži u većim količinama, što povećava rizik od začepljenja pora i upala.</p><p>- Ne 'marinirajte' se nakon vježbanja. Znoj, ulje i prljavština nakupljaju se na koži i mogu blokirati folikule dlake, što dovodi do povećanog rizika od pojave akni - upozorava Hogan.</p><p>Ako ste u pokretu i nemate vremena za pranje lica nakon treninga, Campbell preporučuje korištenje vlažnih maramica za lice bez mirisa. Druga situacija u kojoj ćete možda morati oprati lice više od dva puta dnevno je ako živite u vrućoj, vlažnoj klimi ili negdje s visokim razinama onečišćenja, tvrdi Hogan.</p><h2>Kada je pranje lica dvaput dnevno previše?</h2><p>S druge strane, ako vam je koža jako nadražena ili imate aktivne upale poput rozaceje ili ekcema, možete smanjiti pranje lica na jednom dnevno, a u tom slučaju je trebate prati noću kako biste očistili kožu od šminke, znoja, prljavštine, ulja i zagađenja od tog dana. Međutim, većina ljudi može podnijeti pranje lica dva puta dnevno sve dok koristi nježno sredstvo za čišćenje.</p><h2>Kako odabrati sredstvo za pranje lica?</h2><p>Trebali biste dva puta dnevno oprati lice nježnim sredstvom za čišćenje bez mirisa. Ali ako imate određene probleme na koži, jednom u danu biste trebali kožu isprati nježnim sredstvom za čišćenje, a drugi put medicinskim sredstvom koje je specifično za vaše stanje, kaže Campbell. Na primjer:</p><h2>Sastojci koje biste trebali izbjegavati</h2><p>Kada kupujete sredstva za čišćenje lica postoje neki sastojci koje biste trebali izbjegavati. Uvijek provjerite naljepnicu i popis sastojaka kako bi bili sigurni da sredstvo nema ništa što bi moglo isušiti ili nadražiti vašu kožu, poput:</p><h2>Kako oprati lice? </h2><p>Morate imate dobro sredstvo za čišćenje lica, a zatim trebate slijediti ove korake:</p><p>Slijedite ove korake i imat ćete čistu, zdravu kožu. Ako imate problema s kožom koji se ne popravljaju s pranjem lica, otiđite k svojem dermatologom kako biste dobili dijagnozu, piše <a href="https://www.insider.com/how-often-should-you-wash-your-face" target="_blank">Insider</a>.</p>