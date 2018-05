Vaš znak otkriva koja vam je najdraža seksualna fantazija

Ovan

Ovnovi vole ljubavnu akciju u svim oblicima, a najdraže im je prvo se s nekim dobro oznojiti pa onda baciti među plahte. Dobra ideja je da se priključe maratonu ili biciklističkoj utrci kako bi pokrenuli adrenalin, a onda se baciti u krpe - čak mogu preskočiti tuširanje, znoj će samo pojačati njihovu divlju stranu, piše Horoskope.com.

Bik

Bikovi vole potjeru, a nema im ništa draže nego netko tko ih pokušava uhvatiti. Ovog ljeta bi se trebali usredotočiti na seks do postizanja orgazma te potom usporiti ritam. Ako ovo naprave par puta, sljedeći orgazam će im biti kao nikad dosad. I još jedna poslastica za Bikove: uvedite hranu u spavaću sobu. Ližući sladoled ili čokoladni preljev s tijela partnera, ili obrnuto, ako se oni pokriju slatkim i prepuste se svojim partnerima, mogu doživjeti neviđene vrhunce.

Blizanci

Ovo ljeto bi možda mogli započeti neku novu igru, poput igre seksi špijuna... Igranje uloga će ih itekako potaknuti na nove seksualne vrhunce. Što se više užive, to bolje. Blizanci inače vole igre u kojima se pretvaraju da su netko drugi, pa čak i samo pred ogledalom. A sad imaju priliku maskiranje dovesti do savršenstva - kostim, šminka, seksi donje rublje i osobnost koja ide u skladu s kostimom će im poremetiti rutinu svakog dana, i to će im dati još dodatne energije i poriva da nastave dalje. Uzbuđenje je ključ.

Rak

Cijeli dan u krevetu, bez obveza i rasporeda je fantazija svakog Raka. Provesti 24 sata u krevetu s partnerom će ih dovesti do nove razine intimnosti za koju nisu ni znali da žele. Nije bitno ni kakvo je vrijeme ni gdje su, krevet i valjanje među plahtama je fantazija koja će Rakove dovesti do vrhunca.

Lav

Lavovi vole imati kontrolu i biti glavni. U spavaćoj sobi će ih najviše zainteresirati i potaknuti na istraživanje svoje i seksualnosti njihovog partnera, zamjena uloga. Povez preko očiju, lisice ili vezanje maramama za krevet će potaknuti njihovu senzualnost.

Djevica

Inače pristojna i prilično zatvorena Djevica će ovo ljeto uživati u javnim iskazima ljubavi. Ljubljenje na osamljenoj plaži, seks u autu s otvorenim prozorima ili slanje pomalo zločestih slika partneru će potaknuti njihov libido. Postoji bezbroj načina da budu potajno zločeste, no ljeto nije dovoljno dugo da ih se sve isproba.

Vaga

Vage obožavaju stapanje tijela i umova sa svojim partnerom. Čitanje erotike s partnerom može biti izvrstan okidač za nove ideje. Ovo ljeto bi Vage mogle probati slati seksi poruke ili mailove partneru u kojima bi opisale zamišljene seksualne scenarije. Dopisivanje koje traje cijeli dan s dobro promišljenim scenarijem će potaknuti njihovu želju te dovesti njih i partnera do novih seksualnih ideja i vrhunaca.

Škorpion

Inače strastveni i jako intenzivni Škorpioni bi ovo ljeto mogli isprobati nešto novo - poput seksa tijekom normalne dnevne rutine. Vrijeme je da se isproba seks koji ne uključuje vezanje i bičeve, dovoljno je ubaciti u jutarnje ispijanje kave jedan brzopotezni seks ili tijekom pripreme ručka, ako treba nasred kuhinje.

Strijelac

Strijelcu je ovo ljeto stvoreno za seks u moru. Inače vole pokazivati strasti u javnosti, a otići taj jedan korak dalje će ih jako uzbuditi i pojačati seksualni apetit. Nastavite - s oprezom. Pijesak, slana voda, ali i policija, mogu itekako poremetiti vaše planove.

Jarac

Za Jarce je dovoljno da dođu u hotelsku sobu, jer seks u istoj ih itekako napaljuje. Odgovorne Jarce najviše uzbuđuje odlazak u hotele (ili hostele) koji naplaćuju po satu. Osjećaj zločestoće i prljavosti će ih brzo dovesti do vrhunca.

Vodenjak

Vodenjake u krevetu jako uzbuđuju razne igračke, a kristalna, svjetlucava seksi igračka će im potaknuti maštu i libido. Zajedno s partnerom eksperimentirajte s igračkama i njihovo cjelokupno seksualno iskustvo i životni smjer bi se mogli zaokrenuti u trenutku.

Ribe

Dolazi ljeto, a s njim se povećava i samopouzdanje Riba da traže od partnera točno ono što žele u seksu. Budući da vole eksperimentirati, često ih napali svaka mala promjena koju partner napravi. Možda je došlo vrijeme da se zamisle i otkriju što je to što ih stvarno zanima i napaljuje.

