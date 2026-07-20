Vaše ime puno toga otkriva! Saznajte koliko ste inteligentni

Napišite svoje ime na papir i ispod svakog slova dodijelite po jedan broj. Ovo je raspored broeva povezanih sa slovom: Za slova A, I, J, Q, Y, zapišite 1 bod, za slova B, K, R 2 boda, a za slova C, G, L, S dodijelite 3 boda. Za slova D, M, T dodijelite 4 boda, za E, H, N, XŽ 5 bodova, za U, V, W 6 bodova, te 7 za O i Z ili 8 bodova za F, P. Kad ispišete brojeve ispod svih slova, zbrojite ih. Ako je rezultat dvoznamenkasti broj, nastavite zbrajati njegove znamenke dok ne dobijete jednoznamenkasti broj od jedan do devet. Iznimka su takozvani "master" brojevi 11, 22 i 33, koji se ne reduciraju jer nose posebno snažnu vibraciju. Primjerice, za ime IVAN: I(1) + V(6) + A(1) + N(5) = 13. Zatim se zbraja 1 + 3 = 4. Broj imena Ivan e četiri. | Foto: 123RF