Vaše jabuke će biti dulje svježe uz genijalan trik iz 18. stoljeća

Bez pravilnog skladištenja, jabuke mogu prerano istrunuti, to smo vidjeli puno puta. No, kad se pogleda malo unatrag, očito je da su nekada znali ipak nešto bolje, jer je otkriveno da su ljudi iz 18. stoljeća imali super trik kako čuvati jabuke. Naime, žena koja na Youtubeu ima kanal 'The Acadian Garden & Apothecary' otkrila je taj super trik.

- Ovo je super način za čuvanje zdrave hrane bez konzerviranja, dehidriranja ili hlađenja - objavila je.

Da biste sačuvali svoju jabuku, ona mora biti bez modrica, bez posjekotina, bez oštećenja od insekata, a peteljka također mora biti netaknuta.

Jabuke treba pažljivo posložiti u suhi, prozračni materijal kao što je piljevina, žitarice, pijesak osušen na toplini ili novine, a zatim pohraniti na hladno, suho mjesto.

Također, trebaju biti što dalje od krumpira, jer oni proizvode plin koji će potaknuti jabuke da sazriju, a onda brže trunu.

Ova metoda najbolje funkcionira sa svježim jabukama koje su ubrane direktno u voćnjaku, a ne kupljene u trgovini. Naime, te su možda prskane kemikalijama koje utječu na proces sazrijevanja te je teško znati koji su proces prošle do trenutka kad su stigle na police dućana.

Ima još jedan super trik - zamatanje svake jabuke posebno u novinski papir može pomoći da jabuka koja je krenula trunuti ne uništi ostale. Naime, kad jabuka kvari, oslobođeni etilen neće ometati druge jabuke oko nje - što znači da će jabuke trajati mnogo duže nego što ste očekivali, piše The Mirror.