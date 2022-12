Već dugo viđam različite stvari, jesam li ukleta ili imam magiju?

Poštovani Mevludine,

unazad deset godina, a možda i više, imam velike probleme. Viđam razne stvari, predmete, ljude, dijelove tijela, noge, ruke, glave, oči, životinje, razne boje, vidim ljude neobična izgleda i to sve onda vidim na sebi. Zanima me imam li magiju ili je netko na mene bacio uroke. Rođena sam 1961. godine. Molim za pomoć i savjet. Hvala.

šifra: tužna i zabrinuta

Odgovor:

Po prirodi ste tašti, osjetljivi, nesigurni, puni straha, bez velikog samopouzdanja. Vidim i poteškoće koje ste prošli u životu, no mnogo toga ste umislili. Vidim da ste depresivni i vrlo neugodni, previše razmišljate o lošim i negativnim stvarima i situacijama. Pod psihičkim ste pritiskom. Nemate nikakve magije ni uroka, no psiha vam je načeta i narušena. Posjetite liječnika opće prakse i tražite uputnicu za psihijatra. Obavit ćete razgovor i dobiti adekvatnu terapiju pa će se i tegobe smanjiti. Osjećat ćete se bolje i zadovoljnije pa i sretnije. Krenut će vama uskoro nabolje, pa i kroz obitelj, a osobito krajem idućeg mjeseca pa do kraja godine. Vidim da nećete imati simptome koje navodite, no obavezno se javite liječniku, a kasnije i meni telefonski. Sretno i čujemo se.

