Već pet godina nosi istu haljinu od 175 kuna za svaki večernji izlazak: 'Da, roba se može prati'

Amy Bates (27) je kupila haljinu u Boho stilu za 175 kuna prije šest godina i još joj se sviđa kako joj stoji i uredno ju nosi van. Ispričala je kako nosi istu haljinu gotovo svaki put kad navečer izlazi van već pet godina.

Haljina je od crnog baršuna s V-izrezom i dugim rukavima, a Amy kaže da pristaje kao salivena.

Kaže da haljinu jako često nosi, skoro pa svaki put kad navečer ide van i to još od 2017. godine. Ona vjeruje da bi ljudi trebali biti ponosni što ponavljaju dobar outfit.

Samozaposlena pekarica Amy rekla je: 'To je jednostavno 'IT' haljina za mene. Svi moji prijatelji to znaju.'

- Ako planiramo noćni izlazak, pitaju me 'Što ćeš obući? Hoćeš li nositi crnu baršunastu haljinu?’ - kaže i dodaje da im uredno odgovara: 'da, nosit ću tu crnu haljinu.'

Ratnica za održivu modu Amy je češće mijenjala boju kosu nego večernji outfit.

Tijekom godina, haljinom je podigla plavu, ružičastu i smeđu kosu - a dodatno ju je dopunila štiklama različitih boja te torbicama.

Amy je dodala: 'Mislim da ljudi ponekad zaborave da postoje perilice rublja. Dakle, zapravo možete oprati svoju odjeću i ponovno je nositi.'

- I mislim da bi ljudi trebali biti ponosni što ponavljaju svoje odjevne kombinacije. Nema apsolutno ništa loše u tome da na svom Instagram feedu imate nekoliko fotografija na kojima nosite istu stvar - objašnjava.

- Mislim da je ovih dana veliki pritisak na žene da stalno nosite nešto novo ili imaju drugačije slike na Instagramu - kaže Amy.

Amy je objavila TikTok kako nosi haljinu u noćnim izlascima tijekom godina, što je privuklo gotovo 1,1 milijun pregleda i 133 tisuće lajkova i skoro 1000 komentara.

Ljubitelji održive mode pohrlili su komentirati video te najčešće pisali kako su oduševljeni njezinom filozofijom, a i izborom haljine piše britanski Mirror.

Jedna žena se našalila: 'Činjenica da je preživjela toliko dugo je impresivna. Haljina je predivna na tebi. Mislim da ne postoji nijedna haljina koju sam ikada dovoljno voljela da bih je toliko dugo zadržala.'

Drugi su pisali da je haljina 'stvorena za Amy' i rekli su da bi je i oni toliko nosili da je to njihova 'IT' haljina.

