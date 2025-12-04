Večeras nas na nebu očekuje impresivan prizor: Zasjat će posljednji Supermjesec godine

Supermjesec nastaje kada pun Mjesec padne gotovo u isto vrijeme kad je najbliže Zemlji, u točki orbite zvanoj perigej. Rezultat je da Mjesec izgleda veći i sjajniji nego inače.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:46 Slijetanje na mjesec | Video: 24sata/Reuters/YouTube

Tijekom perigeja večeras Mjesec će biti udaljen od Zemlje oko 357.200 kilometara, što povećava njegovu prividnu veličinu za 8 do 10 posto, a sjaj za 15 do 30 posto. Posebno upečatljiv efekt može se vidjeti pri izlasku Mjeseca ili kad je blizu horizonta, a ovaj ima i svoje posebno ime - Hladni Supermjesec.

Foto: Ognen Teofilovski

Kada ga gledati?

Najbolje vrijeme za promatranje je odmah nakon zalaska Sunca, kada Mjesec izlazi blizu horizonta i stvara efekt velikog, zlatnog diska. Hladno i bistro zimsko nebo dodatno će poboljšati vidljivost.

Večerašnji Supermjesec tako će pružiti pravi spektakl za sve ljubitelje nebeskih pojava i fotografije.