Večeras nas očekuje posebna nebeska pojava, posljednji Supermjesec u 2025. godini. Mjesec će se pojaviti veći i sjajniji nego inače, a promatrači diljem Hrvatske moći će uživati u ovom spektakularnom prizoru
Večeras nas na nebu očekuje impresivan prizor: Zasjat će posljednji Supermjesec godine
Supermjesec nastaje kada pun Mjesec padne gotovo u isto vrijeme kad je najbliže Zemlji, u točki orbite zvanoj perigej. Rezultat je da Mjesec izgleda veći i sjajniji nego inače.
Tijekom perigeja večeras Mjesec će biti udaljen od Zemlje oko 357.200 kilometara, što povećava njegovu prividnu veličinu za 8 do 10 posto, a sjaj za 15 do 30 posto. Posebno upečatljiv efekt može se vidjeti pri izlasku Mjeseca ili kad je blizu horizonta, a ovaj ima i svoje posebno ime - Hladni Supermjesec.
Kada ga gledati?
Najbolje vrijeme za promatranje je odmah nakon zalaska Sunca, kada Mjesec izlazi blizu horizonta i stvara efekt velikog, zlatnog diska. Hladno i bistro zimsko nebo dodatno će poboljšati vidljivost.
Večerašnji Supermjesec tako će pružiti pravi spektakl za sve ljubitelje nebeskih pojava i fotografije.
