<p>Analitičan, relevantan, sveobuhvatan, ozbiljan i kvalitetan – sadržaj s potpisom. Sve to je <strong>Večernjakova nova Subota</strong> koja od sutra dolazi na kioske. Tako se tri mjeseca nakon lansiranja nove Nedjelje, koja je drukčijim pristupom temama, novim dizajnom, podjelom u lage i većim formatom odmah oduševila čitatelje, drukčijem i iznimno potrebnom pristupu novinarstvu pridružila i Subota. Sve to dio je nastojanja Večernjeg lista, koji je u svojoj tradiciji duljoj od 60 godina uvijek bio nositelj trendova, da u prvi plan stavi kvalitetno novinarstvo kakvo je društvu potrebno.</p><p>– Zbog činjenice da su čitatelji tako dobro prihvatili našu novu Nedjelju, logičan je korak bio ponuditi im više sadržaja i to više kvalitetnog sadržaja i u našem subotnjem izdanju koje se već do sada izdvajalo od ostalih dana u tjednu, prije svega po magazinu Obzor – ističe glavni urednik Večernjeg lista <strong>Dražen Klarić</strong> koji stoji iza ovog velikog projekta. On, dakle, dizajnerski uključuje veći format, podjelu novina na četiri lage i novi, pregledniji izgled, o čemu više govori Večernjakov art direktor <strong>Zoran Birman</strong>.</p><p><strong>Ilustracije, fotografije, infografike</strong></p><p>– Riječ je o oko 30 posto više sadržaja u novinama koje će biti podijeljene na četiri dijela tako da će ih više članova obitelji moći čitati u isto vrijeme. Prva laga donosi dnevne novosti, druga se otvara sportskim vijestima, a treća i četvrta laga posvećene su magazinu Obzor koji će u konačnici imati četiri stranice više nego do sada. Prije se on mogao naći u sredini novina, ali sada je izdvojen u dvije zasebne lage, što će zasigurno privući čitatelje – ističe Birman te objašnjava da će prva laga Obzora biti posvećena politici i ekonomiji, a druga kulturi, društvu i znanosti.</p><p>Goran Gerovac i Vesna Šaško, urednici ovog magazina koji će biti okosnica nove Subote, objašnjavaju kako će novi Obzor na dvije razine biti ispred svoga vremena. Prva je ona vizualna koja će bez agresivnosti i pretjerivanja, ali s jasno definiranim stranicama ne samo pratiti nego i naglašavati sadržaj koji će biti osnova svega.</p><p>– U razmišljanju kako zaslužiti titulu “novog”, a kroz konzultacije i s čitateljima i s autorima, nedvojbeno se došlo do zaključka da ni veći format, ni veći broj stranica, ni novi vizual neće na kraju značiti ništa osim forme ako se naglasak ne stavi na sadržaj – ističu Gerovac i Šaško te dodaju kako je Obzor i do sada odudarao od medijske svakodnevice ne samo izborom tema nego i načinom na koji su one tretirane. Sada će se na tome inzistirati još više.</p><p>– Definitivno smo stava da na medijskoj sceni Hrvatske prevladava šablonsko razmišljanje, kako o procesima tako i o ljudima koji te procese proizvode ili su se našli u njihovim vrtlozima. Može se govoriti o svojevrsnoj medijskoj uniformiranosti koja se možda i najbolje ogleda u nedavnoj kontinuiranoj svađi Milanovića i Plenkovića gdje se jedan medij “zakači” na najsočniju, ali najčešće i najprizemniju i najnerelevantniju frazu ove dvojice aktera i onda se redom svi zadržavaju cjelodnevno svrdlajući po njoj, dok iza toga traju esencijalni odnosi presudni i za društvo i za državu – ističe Goran Gerovac koji je siguran da će Obzor napraviti novi iskorak ka kvalitetnom novinarstvu.</p><p>Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić objašnjava pak kako će taj iskorak napraviti prije svega kvalitetni autori, velika imena koja će čvrsto stajati iza svake napisane riječi. Upravo zbog toga je nova Subota opisana kao novine koje donose sadržaj s potpisom.</p><p>– Cijeli niz uvaženih kolumnista, naših vanjskih suradnika, uz Večernjakove vrhunske novinare, donosit će svake subote sadržaj za koji će se uistinu moći reći da je s potpisom – kaže Klarić.</p><p>Autori koji će činiti Obzor su, među ostalima, <strong>Mirko Galić, Marijana Grbeša, Dražen Lalić, Đorđe Balašević, Ljubo Jurčić, Božo Skoko, Rajko Grlić, Branimir Pofuk, Goran Gerovac, Denis Romac, Jasna Plevnik, Denis Derk, Milan Trenc, Silvije Tomašević, Dino Pešut</strong>…, a tu su i Večernjakovi autori koji su i do sada činili okosnicu Obzora.</p><p>– Nećemo se bojati intelektualnog rizika, bit ćemo odmjereni, s uvažavanjem ćemo prilaziti i temama i sugovornicima, bit ćemo tu. Imena ljudi koji će tekstovima širiti obzorja već dovoljno govore o tome koliko će se inzistirati na kvaliteti i na upornom i ne uvijek popularnom hodu ispred vremena. Svi zajedno čine sjajnu bazu koja uspijeva ostvariti kontinuitet ne samo zanimljivih tema nego i kvalitetne obrade – poručuje uredništvo Obzora kojem će u fokusu biti izbor tema i sugovornika kojima će dokazati relevantnost te način prilaska temi koji se neće koncentrirati na pokušaj iznalaženja onoga što se čitatelju sviđa, nego inzistiranja na tome da se čitatelju kaže ono što je za njega i za društvo važno.</p><p>– Nije nam namjera zabaviti, nego obrazovati, nije nam namjera zaboraviti, nego stalno podsjećati, odbijamo kalkulirati jer ćemo beskompromisno biti na strani istine. Ona, jasno, nije uvijek najljepša i najpopularnija, ali je neizbježna i dugoročno jedina ispravna. Ne čuti je na vrijeme oličenje je infantilnosti, ne reći je na vrijeme, ako si je svjestan, oličenje je kukavičluka – zaključuje urednik Obzora Goran Gerovac koji ističe kako će se Obzor, iako je riječ o političkom tjedniku, baviti i ključnim temama iz područja kulture, sporta, znanosti…</p><p>– Navedeno će biti zastupljeno kroz sve novinske forme; intervjue, široko zahvaćene teme s optimalnim brojem sugovornika, komentare relevantnih autora, reportaže… – ističe Vesna Šaško te dodaje da će izrazito važnu ulogu u novom Obzoru imati i ilustracije, fotografije te infografike kao ravnopravni novinarsko-autorski izrazi. Tako se u prvom broju novog Obzora mogu čitati teme kao što su ekskluzivni intervju s Ivom Pogorelićem, ali i s predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem koji najavljuje da će se uskoro raspravljati o Statutu grada Vukovara te jesu li se stekli uvjeti za proširenje prava srpske manjine.<br/> Autori s referencijama</p><p>– Specifičnost intervjua u tiskanim medijima, osobito sa zanimljivim i relevantnim sugovornicima koji imaju što reći, jest izbor pitanja i odgovora. To je najmukotrpniji, rudarski dio novinarskog posla jer je razgovor uvijek dulji od raspoloživog prostora u novinama pa je nužno napraviti odabir najrelevantnijih i najzanimljivijih pitanja i odgovora za čitatelje. Stoga me kao autora raduje što je u novom konceptu Obzora proširen prostor za intervju tako da će autori biti manje suočeni s teškim situacijama kad moraju raditi selekciju – govori nam Večernjakov novinar Marinko Jurasić koji je ujedno i autor intervjua s Miroslavom Šeparovićem u prvom broju. Novinarka Marina Borovac napravila je pak reportažu o drvosječama modernog doba.</p><p>– Velike fotografije, dovoljno prostora za “opremu” tekstova i taj vizualni doživljaj stranica koje istodobno i “dišu” i privlače nekako mi je na prvu legao, pogotovo nakon što su mi urednici kazali da će naglasak biti na sadržaju, a ne na formi – ističe Marina Borovac, a novi Obzor komentirao je i kolumnist Božo Skoko koji je za prvi broj napisao tekst o brendovima u pandemiji te o budućnosti poslovnog svijeta. – Subotnji Večernji list poštuje svoje čitatelje. Zato umjesto površnosti, kojom smo okruženi, nudi relevantnost i informacije s dodatnom vrijednošću, dubinske analize i pozadinske priče, kredibilne autore s referencijama... Dakle sadržaj koji će nas inspirirati i obogatiti, a novim izgledom i formatom priuštiti užitak čitanja – ističe Skoko, dok kolumnistica Marijana Grbeša zaključuje kako “u vremenu alternativnih činjenica, dezinformacija i anonimnih izvora, sadržaj koji inzistira na potpisu i preuzimanju odgovornosti za izgovorenu riječ nije samo dobar medijski proizvod nego i snažna poruka”.</p>