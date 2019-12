Veći užitak u seksu: Piskavica je lijek za nizak ženski libido?

Piskavica, biljka koja se koristi u mješavini začina, pozitivno utječe na ženski libido, pokazala je studija. Kod žena koje su pile pilulu s piskavicom smanjena je vaginalna suhoća i prijavile su veći užitak u seksu.

Znanstvenici vjeruju da je to zato što biljka potiče prokrvljenost spolnih organa i proizvodnju testosterona.

- Studija je rađena na dvije skupine od kojih je jedna pila pilulu s piskavicom, a druga je dobila placebo. Kod obje skupine povećao se užitak u seksu, a vjerujemo da je to zato jer su sudionice uistinu želje poboljšati svoj seksualni život. No u skupini koja je uzimala piskavicu primijetili smo značajan porast u seksualnoj želji, ali i u užitku u seksu, a vjerujemo da je to zato jer ta biljka potiče prokrvljenost i proizvodnju testosterona - napisali su istraživači u objašnjenju studije.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: