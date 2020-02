Većinu sportske odjeće i obuće Adidas će izrađivati od plastike

Poznati brend sportske odjeće i obuće Adidas, godišnje izradi preko 400 milijuna pari cipela. Ali izrada tolikog broja cipela zahtijeva mnogo resursa. S druge strane, konstantno stvaranje novih materijala šteti okolišu. Upravo iz tog razloga Adidas se sve više okreće prirodnijem i 'zelenijem' stvaranju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Plastika je jeftina i čvrsta pa se od nje mogu napraviti čuda. Mnogim proizvođačima je plastika od velike važnosti, no koliko je važna za proizvodnju toliko je važna i za naš planet jer je plastika jedan od najvećih zagađivača oceana. Ona uništava sve oko sebe, šteti okolišu, utječe na klimatske promjene i ugrožava životinje.

Stručnjaci predviđaju da će za otprilike 30 godina u našim oceanima biti više plastike nego riba. Jedno istraživanje procjenjuje da je čak 90% morskih ptica konzumiralo neki oblik plastičnog otpada. Razna zagađenja koja možemo vidjeti na plažama i u oceanu štetna su za morski život, ali i za ljude.

Zbog toga Adidas pokušava zaustaviti dio te plastike prije nego što dođe do oceana. Godine 2015. Adidas je sklopio partnerstvo s ekološkom organizacijom Parley for the Oceans kako bi sve ono što onečišćuje more pretvorili u sportsku odjeću i obuću. I postigli su ogroman napredak.

Partnerstvo između Adidasa i Parleya spriječilo je da 2810 tona plastike dospije u oceane.

Izrada odjeće i obuće

Prvo se kreće od plaže. Perley i njegovi partneri skupljaju smeće iz obalnih područja poput Maldiva. Otpad se zatim razvrstava, a plastika šalje u Adidasovu tvornicu gdje se prerađuje. Adidas koristi plastične boce koje sadrže polietilen tereftalat ili PET.

Tvornica za preradu drobi, pere i dehidrira otpad, ne ostavljajući ništa osim malih plastičnih pahuljica. Pahuljice se prvo zagrijavaju, suše i hlade, a zatim režu na male pelete od smole. Poliester se obično pravi od nafte. Ali Adidas topi te pelete kako bi stvorio nit koja se umota u oblik poliesterske prerađevine.

Ona se koristi za oblikovanje gornjeg dijela obuće ili odjeće poput dresova. Svaki predmet iz Parley kolekcije izrađen je od najmanje 75% morskog smeća. Reciklirani poliester koristi manje vode i manje kemikalija te pomaže u sprečavanju plastičnog zagađenja.

Foto: Adidas Cilj Adidasa je zamijeniti sav poliester recikliranim poliesterom do 2024. Trenutno više od 40% Adidasove odjeće napravljeno je od recikliranog poliestera. Odjeća izrađena od recikliranog poliestera korištena je u nogometu, bejzbolu, NHL-u, Australian Openu i mnogim drugima.

Foto: Adidas Međutim, to ne uklanja u potpunosti plastično zagađenje. Pranje odjeće od poliestera može stvoriti mikro vlakna koja mogu završiti u oceanu. Adidas predlaže da kupci rjeđe peru odjeću, koriste hladnu vodu i svaki put u potpunosti napune mašinu za pranje rublja.

Osim toga, Adidas također razvija stopostotnu cipelu koja se može reciklirati pod nazivom Futurecraft Loop. Ova cipela izrađena je na temelju toga da se može vratiti i poslije preraditi kako bi se stvorio potpuno novi par. Očekuje se da će Futurecraft Loop biti dostupan u 2021. godini. Adidas i Parley na svojoj web stranici navode kako je ovo samo početak, ali je zasigurno veliki korak prema boljoj i održivoj budućnosti, piše businessinsider.com.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: