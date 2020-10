- Produkcija i set za sljede\u0107u reviju kretala je \u010dim zavr\u0161i ovosezonska. Da bismo napravili i osmislili jedan set potrebno nam je oko 10 do 12 tjedana. Za Pradu radimo ve\u0107 15 godina, \u010detiri puta godi\u0161nje to su produkcije za Pradu u Milanu te dva puta godi\u0161nje za Miu Miu u Parizu - ispri\u010dao je Giulio Margheri iz kompanije OMA/AMO.

<p>Chanel, Dior, Balmain, Prada, Louis Vuitton i Saint Laurent samo su neki od brendova koji su nas iz sezone u sezonu častili impresivnim produkcijama te svoje nove kolekcije smještali među kulise dostojne filma i kazališta.</p><p>- Produkcija i set za sljedeću reviju kretala je čim završi ovosezonska. Da bismo napravili i osmislili jedan set potrebno nam je oko 10 do 12 tjedana. Za Pradu radimo već 15 godina, četiri puta godišnje to su produkcije za Pradu u Milanu te dva puta godišnje za Miu Miu u Parizu - ispričao je Giulio Margheri iz kompanije OMA/AMO.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veličanstveni život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Sada, kad su se stvari promijenile, ističe da na dizajn najviše utječe činjenica da publike nema, no time se otvaraju neke nove kreativne mogućnosti.</p><p>Smanjuju se restrikcije, upravo radi ljudi, njihove uloge gledatelja, kao i sigurnosti.</p><p>- Također, drugačije je kad je scena, modna pista, mjesto s kojeg se nešto prikazuje digitalno. Modna revija koja se objavljuje uživo nije ništa novo, no uvijek je tu bila publika, koja ima snažan utjecaj na dizajn prostora u kojemu se kolekcija predstavlja - dodaje Margheri.</p><p>Za sada, u ovoj sezoni, sve su to više manje eksperimenti, kombinacije koje svaki dizajner otkriva za sebe, nema pravila za novu modnu reviju.</p><p>- Smatram da će od sada pa nadalje, modna revija uvijek biti neki hibrid realne i digitalne, da se neće sve u potpunosti vratiti na staro. Isto tako, vjerujem da je sistem sezona gotov, i treba biti gotov, tu je puno razloga, od održivosti do ekonomskih stavki. Ljudima su dosadile tisuće revija, i ne mogu ih kriviti radi toga - zaključio je Alexandre de Betak iz kompanije Bureau Betak, čiji je tim potpisao produkcije revija Dior, Helmut Lang i Galliano za <a href="https://hypebeast.com/2020/10/fashion-week-virtual-set-design-round-table-future-gary-card-amo-alexandre-de-betak">Hypebeast</a>.</p><p>Smatra da će većina toga biti digitalno, a revije će biti samo za male grupe ljudi. Ionako će publika biti online, no i za to treba neka produkcija. No, ima li uistinu potrebe za one skupe prezentacije, vrijeme će pokazati. Iako, za online reviju tu su razni digitalni alati koji u konačnici ne generiraju toliki trošak.</p>