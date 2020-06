Velika greška koju većina ljudi radi u autu - a time ga oštećuju

U vožnji ljudi danas provode puno vremena, pa nije čudno da neke nesvjesne radnje postanu navike. No, problem se javlja kad s tim navikama uzrokujemo nepotrebnu štetu na svojim vozilima

<p>Otvaramo vrata, sjedamo i vozimo se do svog cilja, uz eventualno živciranje oko gužve - za većinu ljudi to je svakodnevna praksa o kojoj ne razmišljaju puno. Za automobil nam je važno da je pouzdan stroj koji će nas dovesti do cilja, no osim u vrijeme servisa malo pažnje posvećujemo za njegovo očuvanje.</p><p>Primjerice, kad mijenjamo brzine, većina ljudi ne razmišlja o tome što se događa u ručnom mjenjaču. </p><p>Ali svaki put kad promijenite stupanj prijenosa, vilica za prijenos unutar mjenjača kontaktira s rotirajućim dijelovima za odabir brzine. Kad stojimo, ili pak u vožnji između mijenjanja brzine, većina ljudi ima naviku 'odmarati ruku' na mjenjaču. </p><h2>Makni ruku s mjenjača!</h2><p>Ergonomski je on na najboljem mjestu i mnogima je to idealno mjesto za odložiti ruku, no to nipošto nije dobro, savjetuju stručnjaci za<a href="https://www.rac.co.uk/drive/advice/driving-advice/7-things-you-should-never-do-in-a-manual-car/#:~:text=Resting%20your%20hand%20on%20the,failure%20to%20select%20a%20gear."> Rac.</a></p><p>Naime, tako vilica mjenjača dodatno pritišće zupčanu spojku. Navedena sila može oštetiti mjenjač pa izbjegavajte tu naviku. Dakle, ne držite ruku na mjenjaču nego za njim posegnite samo kad mijenjate brzine.</p><p>Osim toga, još je jedna loša navika ostaviti automobil u brzini dok stojite te držati pritisnutu pedalu kvačila i kočnice. To također šteti automobilu jer opruga u kvačilu nije dizajnirana kako bi dugo trpjela takvu silu i mogla bi se potrošiti mnogo prije, odnosno mogla bi puknuti.</p><p>U svakoj prilici kad trebate stati s automobilom, izbacite mjenjač iz brzine i stisnite kočnicu. Tako ćete najbolje sačuvati kvačilo.</p><p>Sličan efekt ima i zadržavanje noge na papučici kvačila iako je automobil u pokretu. Takvo 'odmaranje noge' na kvačilu je nepotrebno jer postoji mogućnost da nadalje vršite pritisak na mehaničke dijelove mjenjačke kutije, odnosno mjenjača na motor koji nije iste brzine kao i spoj od strane mjenjačke kutije s kojom se spaja. Za lijevu nogu postoji za to predviđeno mjesto, stoga ne oklijevajte i poslužite se odmorom na za to predviđenom mjestu.</p>