- \u017delimo imati 12 djece. \u017delimo biti\u00a0\u010detrnaestero\u010dlana\u00a0obitelj. Djeca \u017eele da budemo kao ona obitelj iz filma 'Popust na koli\u010dinu',\u00a0gdje roditelji kompromitiraju svoju karijeru da bi odgojili 12 djece -\u00a0dodala\u00a0je Courtney.

Otkrila je kako voli biti trudna i da nikada nije imala\u00a0jutarnje mu\u010dnine.

-\u00a0Volim odgajati\u00a0drugu osobu u sebi, razmi\u0161ljati o tome koje ime \u0107u izabrati - priznala je.

Tako\u0111er je otkrila da\u00a0ne\u00a0koristiti kontracepcijska sredstva\u00a0jer to nije u skladu s njenom vjerom, a osim toga voli imati veliku obitelj.

Svu svoju djecu planiraju \u0161kolovati kod ku\u0107e, a ona starija su ve\u0107 po\u010dela.

-\u00a0Ljudi koji se pitaju kako stignem svojoj djeci posvetiti dovoljno pa\u017enje obi\u010dno su oni koji svoju djecu \u0161alju u \u0161kolu - dodala je.

I, unato\u010d savjetima Svjetske zdravstvene organizacije da\u00a0razmak izme\u0111u dvije trudno\u0107e treba biti od 18 do 24 mjeseca, Courtney ka\u017ee kako je to ne brine, pi\u0161e The Sun.

