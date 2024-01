Veliki godišnji horoskop: Ovan bi mogao upoznati novu ljubav, a Vaga će se izboriti za povišicu

Kroz predstojeću godinu jedna era definitivno dolazi kraju, a druga započinje. Ovo potencira kretanje Plutona koji će u studenom definitivno napustiti znak Jarca u kojem je boravio od 2008. i prijeći u prostore Vodenjaka. Ključni datumi su 21. siječnja kada Pluton prelazi u znak Vodenjaka i dolazi na mjesto u kojem je bio od kraja ožujka do 11. lipnja 2023., pa je dobro prisjetiti se koje su nam teme tada bile bitne jer bi se mogle ponovno aktivirati.

Na prvi dan rujna Pluton opet skreće u Jarca, donosi važno restrukturiranje nekih pozicija i uloga u našem životu, ali i u društvu, osobito kad je riječ o vladajućim strukturama, da bi 19. studenog ponovno prešao u Vodenjaka. Njegov dugotrajni boravak u tom znaku mnogo toga će temeljito transformirati i promijeniti, osobito na polju prijateljstva, načina na koji doprinosimo društvu, zajednici, kako provodimo svoje planove. Možda će svatko od nas proći kroz malu osobnu revoluciju čiji će cilj biti sloboda i pravo na slobodu. Ovaj utjecaj najviše će pogodovati Blizancima, Vagama, Ovnovima, Strijelcima, a nešto više izazova donosi Lavovima, Škorpionima, Bikovima, dok Vodenjaci koji ga ugošćuju imaju priliku dubinski promijeniti ono s čime nisu zadovoljni u svom životu, ovaj put beskompromisno.

Kuda nas vodi Jupiter

Jupiter će do 25. svibnja boraviti u Biku i podržati nas u nekim financijskim aktivnostima. Možemo nešto kupiti ili prodati, uložiti novac u preuređenje prostora, angažirati se u smislu povećanja zarade te unošenja više ravnoteže između prihoda i rashoda. Dobro je više pažnje obratiti na događaje koji će se odviti u travnju, kada se Jupiter i Uran nađu na istom stupnju Bika. Inovacije, nova otkrića, nove ideje, dolazi nešto što može unaprijediti određeni aspekt našeg života. Jupiter predstavlja rast, istraživanje i učenje, dok Uran predstavlja prosvjetljenje, područje veće svijesti i originalnog samoizražavanja. Kad se Jupiter i Uran okupe, to je poput divlje zabave na kojoj su svi pozvani da se opuste i budu ono što jesu. Jupiter nas uvijek tjera da isprobamo nove stvari i naučimo više, dok Uran uvijek govori o pronalaženju našeg pravog Ja i Širenju vaše svijesti. Zajedno, oni čine prilično dinamičan duo koji nas vode prema novim otkrićima.

Foto: Dreamstime

U svibnju Jupiter se povezuje s Neptunom u Ribama. Osjetljivi Neptun potiče Jupiterovu ekspanzivnost i idealizam, a ova dva planeta zajedno predstavljaju suosjećanje, idealizam i sanjarsku prirodu. Kada se Jupiter i Neptun povežu, trebate vjerovati u nešto. Imate priliku pokrenuti ostvarenje svog sna ili učiniti nešto što će nadahnuti i vas i druge. Ovo je aspekt dobra i pomaganja drugima. Ovi će aspekti biti osobito povoljni za Bikove, Rakove, Djevice, Jarce i Ribe.

Kada 25. svibnja Jupiter prijeđe u znak Blizanca u kojem će ostati do 9. lipnja 2025., mnogi će se osjetiti motiviranima za učenje, predavanje svog znanja drugima, velika važnost pridaje se komunikaciji te prometnoj infrastrukturi i obrazovanju. Mnogi će kupiti novi auto, mobitel ili računalo. Češće ćemo odlaziti na kraća putovanja. Biti aktivniji na društvenim mrežama. Neke pozitivne promjene mogu se dogoditi u vašem susjedstvu ili u načinu na koji razmišljate o svom životu, ma budućnosti općenito. On će posebno nagraditi Blizance, Vodenjake i Vage.

OVAN

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Pomrčine na relaciji vaš znak i vama nasuprotni - Vaga, prilično će promijeniti i vas, ali i način na koji razmišljate o svojim odnosima i kako se povezujete s drugima. Moguće su i značajnije promjene u jednom odnosu ili vašem braku, ovisno o trenutnoj situaciji. Ako se odnos ne može dalje razvijati jer to vi ili vaš partner ne želite, može doći i do prekida odnosa. Također, ulazak nove osobe u vaš privatni život može vam pokazati kakav je vaš trenutni odnos i što uopće želite dalje. Pomrčine uvijek traže razvoj i napredak, a ako se tome opiremo, nešto odlazi iz našeg života. Najznačajnija razdoblja su travanj, rujan i listopad i u tim mjesecima može doći do neke prekretnice ili novih saznanja. Zanimljivo je i koliko ćete se vi promijeniti, na način da ćete postati spremniji na neke iskorake od kojih ste dosad zazirali.

Foto: DREAMSTIME

Posao i novac: Perspektive su dosta dobre za vas. Do svibnja Jupiter vam omogućuje da dođete do novih ili većih izvora zarade, a od lipnja pa nadalje ukazuje se prilika za honorarni posao, češće putovanja, kao i za daljnju edukaciju. U godini ste kada biste mogli biti pozvani da svojim radom doprinosite dobrobiti drugih ljudi ili da češće i više pomažete, donirate ili se bavite i nekom vrstom humanitarnog rada. Neki bi mogli i razmišljati o zaokretu u karijere ili čak i o preseljenju u drugi grad ili državu. Napredak će vam biti važan, ali privatni život će ipak biti važniji. Vaš unutarnji mir neće imati cijenu, stoga će vam nešto teže padati rad u velikim sustavima i korporacijama. Iskoristite neke poticaje koji se javljaju kroz proljeće.

Zdravlje i forma: Godina pred vama kao da traži od vas da pronalazite vrijeme za odmor, odmak od užurbanosti i trke za obavezama i novcima. Stoga si s vremena na vrijeme priuštite odlazak na neko mirno mjesto gdje možete biti sami i dobro se odmoriti. Više pozornosti zdravlju posvetite tijekom listopada, vodite računa o kretanju, zubima, plućima i glavi. Privatni odnosi bit će malo nestabilni i to će vam trošiti dosta energije.

BIK

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Ovo je važna godina za vas jer vas može pomaknuti s nekih starih mjesta koja više nisu dobra za vas. Jupiter u vašem znaku do kraja svibnja donosi neke nove prilike i mogućnosti, samcima novo poznanstvo, zauzetima priliku da regeneriraju svoj odnos i povežu se na neke nove načine. Osobito značajan može biti travanj kad se Jupiter i Uran sreću u vašem znaku i odjednom, od niotkuda, dolazi prilika. U godini ste kada možete jasnije definirati što želite i što vam treba od partnerskog odnosa. Bit će možda još nekih povrataka na staro kroz rujan, listopad i studeni, ali nakon toga se sve pokreće prema naprijed. Moguće je da se obnovi odnos s jednom osobom iz vaše daleke prošlosti ili da pronađete bolje načine kako s partnerom surađivati po pitanju roditeljstva i obiteljskih obaveza.

Posao i novac: Dobra godina za novac. Vrijeme je da pokrenete neke planove koji su vezani uz kupovinu, prodaju. Također, ako želite unaprijediti svoje prihode, ovo je vaša godina. U prilici ste podmiriti neka stara dugovanja i osjećati se rasterećenije po pitanju novca, ali i posla. Želite li promijeniti posao, iskoristite prilike koje vam dolaze tijekom jesenskog perioda. Pomrčine u znaku Ovna i Vage zaista mogu donijeti promjene u vašem radnom prostoru, od dolaska novih kolega, selidbe u novi radni prostor, do prilike da pronađete bolje plaćeni posao s radnim uvjetima koji će vam biti bolji nego što su postojeći. U mogućnosti ste i napredovati i ostvariti odlične financijske i poslovne rezultate. Važno je da se usudite pokrenuti i isprobati nešto novo, bez straha i negativnih projekcija na budućnost.

Zdravlje i forma: Planeti vam omogućuju da unesete pozitivne promjene u svoj izgled, pomladite se, izgledate bolje no ikad. Osim toga, nestat će ili se smanjiti neke zdravstvene smetnje koje su vas pratile u proteklom periodu. Mogli biste pronaći neke nove interese i hobije koji će vaše dane učiniti ispunjenima, a vas zadovoljnima. Obratite i malo više pažnje na to što jedete, na odabir namirnica koje kupujete. Prehranom možete unaprijediti i svoje zdravlje.

BLIZANCI

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Shvatit ćete da ne ide više po starom. Javit će se potreba da preispitate svoje granice prema drugima, vidjeti gdje vas poštuju, a gdje iskorištavaju. Ovo je vrijeme kada ćete resetirati mnoga područja svog života, pa tako i partnerski dio. Vi se mijenjate i ne možete više tolerirati neke stvari. Saturn u Ribama vas uči kako biti odgovoran za svoja djela, ali i prema samome sebi, kako ne prihvaćati ono što vas podcjenjuje ili na bilo koji način zlostavlja. Ulaskom Jupitera u vaš znak od lipnja dolazi buđenje. Onaj trenutak kada progledate i vidite. Jupiter će se zadržati u vašem znaku godinu dana i dati vam priliku za novi početak u ljubavi. No prije nego što krenete dalje, provjerite jeste li dovršili neke stare priče, jeste li na miru s prošlim iskustvima kako ona ne bi utjecala na vašu novu priču. Sada s partnerom možete ispisati nove stranice vašeg odnosa, možete rasti zajedno, no važno je pronaći mir s onim što je bilo.

Posao i novac: Poslovna i financijska priča doživjet će preporod. S jedne strane Jupiter vas vodi prema novim poslovnim postignućima, a s druge strane Saturn stvara neka ograničenja. Kad se pojave ograničenja, vidite što vam pokazuju. Možda je to šef koji vas sputava, možda vaš strah, a možda previše opterećenja koja dolaze s raznih strana, pa se ne možete kretati onom brzinom kojom biste željeli. I nema ništa loše u tome da idete sporije, da nekad manje radite, pa čak se i manje trudite. Nemojte si previsoko postavljati ljestvicu, unazadit će vas takvo ponašanje. Saturn će vas zaustavljati kako biste preispitati svoje ciljeve i put kojim idete. Je li on dobar za vas? Pomoći će vam da osvijestite svoje vrijednosti i da ne pristajete na manje od onog što vam zaista pripada. I ne zaboravite se prisjetiti što ste sve dosad postigli.

Zdravlje i forma: Trebat će vam više odmora, sporije, polaganije i blaže prema sebi. Možda će jedna starija osoba iz vaše blizine trebati vašu pomoć. Što ste vašeg zdravlja tiče, obratite pozornost na dišne putove, noge, stopala. Pazite kako hodate, osobito u travnju. Posjetite kiropraktičara ili se češće podvrgnite masaži. Vašoj kralježnici bit će potrebno rasterećenje. I čuvajte se prekomjernog stresa.

RAK

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Mjeseci pred vama donose vam više mira, stabilnosti i sigurnosti kad su u pitanju odnosi s drugima. Više no ikad znate što hoćete i niste opterećeni svojim željama. Ako ste u vezi ili braku, partner će vam biti naklonjeniji i spremniji na stvaranje kompromisa. Možete razvijati svoj odnos, češće putovati i više razgovarati o zajedničkoj budućnosti. Samci bi mogli sresti osobu iz prošlosti, nekog tko im je puno značio, a sada s nekih novih pozicija i razumijevanja sebe, u prilici ste dobiti više od tog odnosa. Značajna događanja mogla bi se pokrenuti već u siječnju, te nastaviti kroz proljeće. Jupiter u Biku vam daje dovoljno vjere i optimizma, pa nepovjerenja i nesigurnosti gotovo da nema. Nakon što u lipnju Jupiter uđe u znak Blizanaca, moguće je da se čisti prošlost, osobito ako vam jedno teško iskustvo koje ste proživjeli ne dopušta da se otvorite prema novim mogućnostima.

Posao i novac: I na poslovnom planu očekuje vas uglavnom stabilna godina. Eventualne turbulencije i probleme više ne doživljavate kao ugrozu, već kao priliku da nešto kvalitetno promijenite. Pomrčine u znaku Ovna i Vage mogli bi donijeti neke važnije poslovne zaokrete na način da se ohrabrite više izložiti, pa i riskirati kad su u pitanju posao i novci. Primjerice, kao niste zadovoljni na postojećem poslu, pojavit će vam se nova prilika. Doći će do nekih zaokreta u vođenju tvrtke u kojoj ste zaposleni. Pomrčine vas pozivaju da se ohrabrite na aktivnosti koje ste dosad izbjegavali, a ako se usudite, očekuje vas napredak i odmak od nekih starih mjesta na kojima se osjećate statično i pasivno. Travanj i svibanj, te potom kraj godine razdoblja su novih poslovnih i financijskih mogućnosti.

Foto: DREAMSTIME

Zdravlje i forma: Imat ćete više energije, uvest ćete zdravije navike u svoju svakodnevicu i više se baviti svojim tijelom i njegovim potrebama. U drugoj polovini godine prakticirat ćete neku tehniku ili vještinu koja će vam pomoći da se iscijelite od nekih starih zdravstvenih smetnji ili traumatskog iskustva. Uvest ćete i više reda u svoj ritam spavanja i buđenja. Brojne su dobrobiti od odlaska u prirodu, meditacije, boravka u tišini.

LAV

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Uran u znaku Bika i dalje može stvarati povremene turbulencije u vašem privatnom prostoru. Kao da trebate više slobode, više neovisnosti i vremena za sebe i ono što je vama bitno. Možda su vam trenutno i prioriteti drukčiji, pa ovaj dio života naprosto puštate da se odvija spontano. Ulaskom Jupiter u znak Blizanca, od lipnja pa nadalje obogatit ćete društveni život i povezati se s novim ljudima. Kroz nova poznanstva, javljaju se i nove ljubavne prilike, osobito kroz ljeto i kraj godine. Vaš bi partner mogao biti dosta usmjeren na karijeru i biti nešto odsutniji iz vašeg privatnog prostora. Neka važna promjena i zaokret mogli bi se dogoditi u travnju kada se susretnu Jupiter i Uran u znaku Bika. Ova i iduća godina tek su priprema za velike ljubavne iskorake koje vas očekuju od 2026.-e, pa nadalje.

Posao i novac: Očekuje vas financijsko reprogramiranje. Više ćete se baviti odnosom između svojih prihoda i rashoda. Ako ste uložili novac, moguće je da ga povučete ili da odustanete od nekog projekta. Ova godina i nije osobito povoljna za financijske rizike. Nije isplativo ulaziti niti u poslovne suradnje s drugima, osobito ako dijelite financijsku priču. Proljeće može biti ključno za donošenje odluka vezanih uz vaš daljnji poslovni smjer. Što želite raditi, gdje želite raditi? Ljeto vam pruža obilje novih poslovnih i financijskih prilika pa ih iskoristite jer će vas to osnažiti na mnogo načina. Kada Mars u vašem znaku krene unatrag od 6. prosinca, vrijeme je da i vi usporite i vidite što se može bolje, što može više i drukčije. Ovaj Mars će vas naučiti kako efikasnije i produktivnije djelovati.

Zdravlje i forma: Pojave li se neke smetnje, nemojte ih ignorirati. Uvedite zdravije navike u svoj život, naučite kako se oslobađati stresa ili naprosto micati iz situacija koje nisu dobre za vas. Vodite računa o nogama, te o štitnjači i tlaku. Druge polovina godine vam donosi više blagostanja, manje uznemiravanja i priliku da sanirate neke smetnje koje su vas pratile u proteklom razdoblju. Akupunktura ili homeopatija mogu biti dobar izbor za iscjeljenje nekih problema, bude li ih kroz prvu polovinu godine.

DJEVICA

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Saturn u znaku Riba promijenit će sliku vaših odnosa. Primijetit ćete da po starom više ne ide. Kao da jasnije vidite i sebe kroz svoje odnose. Ako ste sami možda teže pronalazite onu pravu/pravog ili nailazite na prepreke u uspostavljaju stabilnog odnosa. Možete uočiti razliku između potencijalno pravog odnosa i nekoga tko samo traži povremenu ljubavnu vezu. Privlače vas ljudi koji su ambiciozni u svojim ciljevima i koji će biti ozbiljni u vezi, no kao da se tu pojavljuju i neke okolnosti koje otežavaju prisutnost u odnosu ili zahlađuju odnos. Saturn u vaš život može donijeti i vrlo intenzivnu karmičku priču, osobu koja možda nije došla da ostane, ali će utjecati na vas kao rijetko koja dosad. Obratite pozornost da li neriješene situacije iz prošlosti utječu na vaš odnos te imate li očekivanja koja druga strana nije u mogućnosti ispuniti.

Posao i novac: U godini pred vama može doći do zaokreta u poslovnoj sferi života. Saturn revidira i mijenja ugovore, suradnje i partnerstva, a od lipnja pa nadalje pozicija Jupitera vas potiče da se pomaknete s nekih loših mjesta i učinite kvalitetni iskorak prema naprijed. Imate priliku nešto učiti, dalje se obrazovati ili promijeniti posao. Pomrčine na relaciji Ovan/Vaga sigurno će do kraja godine utjecati i na vašu financijsku strukturu. Vrijeme je za podmirenje nekih dugovanja, izlaska iz minusa po računu ili za neke poticaj da se upuste u krupniju investiciju kao što je kupnja nekretnine. Osobito obratite pozornost na događaje koji vas očekuju u travnju, svibnju, potom u listopadu. U tim mjesecima može doći do intenzivnijih financijskih iskustava koji će vas potaknuti na djelovanje.

Zdravlje i forma: Vrijeme je da razmislite o svojim prehrambenim navikama te unesete u svoju prehranu više voća i povrća te izbacite masnoće i ugljikohidrate. Mogli biste češće osjetiti umor u nogama ili smetnje sa želucem. Saturn može donijeti gubitak tjelesne težine, ali i povremene nalete nezadovoljstva, pa i anksioznosti. Zato je važno da se što više krećete i redovito vježbate. Pijte što više tekućine i nezaslađenih čajeva.

VAGA

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Bude li vam se povremeno činilo da vaš ljubavni život sve više nalikuje na vožnju rollercoasterom, 'okrivite' pomrčine. Primjerice, kada potpuna pomrčina u znaku Ovna, 8. travnja aktivira vaše polje partnerstva, skinut će ružičaste naočale, pokrenuti zbivanja koja će vam pomoći da jasnije sagledate svoje odnose, kao i svoju ulogu u njima. Taj proces promjena započeo je već kroz 2023. i trajat će cijelu ovu godinu. Novi krug očekuje vas kroz listopad, točnije 2. listopada kada bi pomrčina Sunca u vašem znaku mogla nešto raščistiti, dugoročno vas osnažiti i donijeti osobnu promjenu. Imat ćete koristi od novih saznanja vezanih uz to što tražite u svojim vezama i odgovaraju li one vašim potrebama. Priznajte što se događa, iako vam to možda neće biti uvijek ugodno. Bitno je za vašu sreću u ljubavi za budućnost.

Posao i novac: Zbivanja pred vama donose vam i neke zaokrete na poslovnom planu. Shvatite li da postojeći radni uvjeti ne ispunjavaju vaše želje i očekivanja, krenut ćete u akciju. Uspijete li se izboriti za bolje uvjete, ostajete tu gdje jeste, u protivnom moguće je i da dignete ruke od svega i krenete u potragu za boljim poslom. Ova godina ima snažan razvojni aspekt za vas, na svim područjima, tako i na ovom. Ne možete više pristajati na loše kompromise, premala primanja, spremni ste tražiti više i bolje. Takva odlučnost će vam otvoriti neke nove i bolje mogućnosti, nešto o čemu niste niti sanjali. No da biste došli do toga, trebate shvatiti da zaslužujete više i da možete bolje. Ključno razdoblje bit će jesen unutar kojeg će se mijenjati i vaša financijska priča.

Foto: Vagengeim Elena

Zdravlje i forma: Pomrčine mogu donijeti promjene i na osobnom planu, po pitanju vašeg zdravlja i izgleda. Mogli biste izgubiti na tjelesnoj težini ili promijeniti nešto na svom izgledu. Vodite računa o mjehuru, bubrezima i koži, osobito kroz proljeće. Poželjno je promijeniti prehranu, redovito uzimati vitamine, a eventualne bolove u donjem dijelu leđa tretirati jutarnjim istezanjem, redovitom masažom i tjelovježbom.

ŠKORPION

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Jupiter će se do lipnja kretati vašim poljem odnosa i povećavati prilike za upoznavanje novih ljudi, putovanja, kao i za neke nove privatne i poslovne suradnje. Ukoliko ste zadovoljni svojim odnosom, i vi i partner ćete se više truditi kako biste izgladili neke probleme iz prošlosti i više uživali u svom odnosu. U protivnom, moguće je da se kada to najmanje budete očekivali, pred vama pojavi osoba čija će vas prisutnost ostaviti na trenutak bez teksta. Takav scenarij je naročito moguć kroz travanj i lipanj. Nudi vas me jaka strast, neizvjesnog ishoda. Odluka će biti na vama. Saturn će vam donijeti neke veće odgovornosti po pitanju djece, no isto tako ćete postati svjesni da su sve samostalnija te da odrastaju i da vi sada možete naučiti nešto od njih. Prelazak Plutona u znak Vodenjaka pojačava aktivnost na obiteljskom i stambenom planu. Kao da se nešto temeljno mijenja kroz roditelje, ali i vašu roditeljsku ulogu.

Posao i novac: Stvari nad kojima nemate kontrolu mogle bi poremetiti vaše planove, osobito od kraja ožujka i tijekom travnja kada pomrčine odrade 'svoj dio posla'. U razdoblju ste kada se puno toga može promijeniti, od radnog mjesta, do načina na koji obavljate svoja zaduženja. Neki će se preseliti u novi ured, drugi shvatiti da previše rade te da je nužno pronaći više ravnoteže između rada i odmora. U prilici ste napraviti bolji plan i organizaciju posla ili promijeniti ljude s kojima surađujete. Sada dugoročno sređujete svoju poslovnu priču, pa je dobro da idete postepeno, korak po korak. Financije su dobre, s tim da od lipnja pa sve do sredine 2025.-e može doći do nekih odluka koje se tiču kredita, nasljedstva ili veće investicije. Izvjesna je dobit od imovine drugih ljudi. Pretendira li na to još jedna osoba, pokušajte se što prije dogovoriti.

Zdravlje i forma: Vrijeme je da neke stare teret maknete sa svojih leđa. Možda ćete kroz ovu godinu ozbiljnije shvatiti važnost brige za svoje fizičko zdravlje i odgovornije se odnositi prema samima sebi. Važnost zdravlje prehrane i redovite tjelovježbe počet će vam se pokazivati od proljeća. Svemu bi mogao prethoditi manji pad energije koji vas očekuje kroz veljaču i prvu polovinu ožujka. Provjerite vid, posjetite zubara, održavajte higijenu vlastitih misli. I pronađite vrijeme u svom životu za uživanje.

STRIJELAC

Ocjena godine: 2/3

Ljubav i odnosi: Vaša ljubavna priča kroz narednu godinu 'traži' neko poboljšanje i resetiranje, na način da drukčije preuredite svoju bračnu svakodnevicu i zaduženja koja imate. Potrebna je nova ravnoteža između primanja i davanja. Saturn 'upire' prstom u slabe točke vašeg odnosa koje se tiču preuzimanja veće odgovornosti za dom, obitelj, možda i djecu, bilo s vaše ili partnerove strane. Odnosi koji su dugo u krizi mogu proći kroz prekid, a u nekim slučajevima može se pojaviti i prilika za novu vezu, osobito ako ste samci ili pak usamljeni u svojoj vezi ili braku. Retrogradni Merkur u vašem ljubavnom sektoru od 1. do 25. travnja može privući dodatnu pozornost na vaše ljubavne odnose, a postojeći problemi traže novi pristup. Kao da je potrebno maknuti neke terete koje vučete već dugo u svom odnosu. Jupiter ulazi u vašu kuću braka i odnosa 25. svibnja i bit će tamo do sredine iduće godine, a taj utjecaj donosi ekspanzivnu energiju u vaše odnose s drugima.

Posao i novac: Uran u vašem polju rada i dalje donosi pomalo i neočekivane promjene u vaš radni život, posao koji radite ili posao koji želite raditi. Jupiter do pred kraj svibnja širi i povećava vaše poslovne mogućnosti, donoseći vam nagrade i priznanja. Možete stvoriti vrstu radnog okruženja u kojem možete napredovati ili tražiti prilike za nove radne projekte ili potpuno novi posao koji vas motivira. U drugoj polovini godine pokazuje se prilika za sklapanje novog ugovora ili poslovnog saveza. Približavate se kraju značajnog financijskog razdoblja s Plutonom u vašem financijskom polju do 20. siječnja, a zatim se vraćate na posljednji krug resetiranja od 1. rujna do 19. studenog prije nego se vaša financijska slika potpuno oporavi i stabilizira. Pluton će dugoročno donijeti velike transformacije kada je u pitanju način na koji zarađujete, trošite i ulažete novac.

Zdravlje i forma: S obzirom na utjecaj Jupitera i Saturna kroz narednu godinu dobro je češće kontrolirati svoju zdravstvenu situaciju, izbjegavati stresne situacije i delegirati odgovornosti kako biste imali više vremena za odmor i predah. Provjerite štitnjaču i hormone. Također u travnju iskoristite neke dobre prilike koje vam mogu pomoći da unaprijedite svoje zdravlje, formu i vitalnost. Kolovoz je idealan za odmor koji će vam biti neophodan.

JARAC

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Uran je cijele godine u vašem prostoru ljubavi, a tu i je i Jupiter do 25. svibnja, što vam omogućuje da unesete više ljubavi u svoj život, ponovno se povežete sa svojim srcem, pa čak i uživati u nekim novim ljubavnim ponudama. U prilici ste uživati u pozornosti potencijalnih udvarača i pronaći uzbudljivu ljubav. Ako ste u vezi, možete je učiniti razigranijom, te se prisjetiti kako je to bilo kada ste se tek upoznali. Zapravo cijela godina je dosta povoljna i podržavajuća za vaš privatni i ljubavni život. Sada možete krenuti prema boljem životu i to bez zapreka i muke, prema onome što zaista želite živjeti. Neka lijepa iskustva mogu doći kroz roditeljsku ulogu i djecu. Također, ukazuje se prilika i za preseljenje ili ulazak u već i ljepši stambeni prostor, budete li to željeli.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

Posao i novac: Pluton će opet najaviti neke značajnije promjene i zaokrete na polju financija koji će biti bitni za vas u godinama koje dolaze. Sada možete postati svjesniji svojih vrijednosti i načina na koji zarađujete novac te kako vrednujete sebe u poslovnom svijetu. Jupiter vas do svibnja podržava u novim financijskim investicijama, pa čak i u brzoj ili lakoj zaradi. Od lipnja pa sve do kraja godine okolnosti su povoljne za ulazak u nove poslovne projekte, za promjenu posla kao i za poboljšanje radnih uvjeta. Dolaze vam i nove ponude osobito kroz proljeće. Ova godina može biti značajna i po radu na terenu ili po honorarnom ili sezonskom poslu kojim ćete uvećati svoja mjesečna primanja, osobito kroz veljaču i ožujak.

Zdravlje i forma: Kroz ovu godinu zdravlje i sve što je vezano uz zdravi život može imati vašu punu pozornost, osobito od lipnja pa nadalje. Uvodite neke nove navike u svoju svakodnevicu koje podržavaju vašu formu, raspoloženje i vitalnost. Mogli biste se podvrgnuti nekoj terapiji ili estetskom tretmanu pomlađivanja. Svemu može pomoći više kretanja i tjelovježba.

VODENJAK

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Predstojeća godina pod utjecajem Jupitera trebala bi donijeti renesansu u vašem ljubavnom životu i odnosima. Jupiterovo kretanje znakom Blizanca od 25. svibnja pa sve do sredine 2025. pomaže vam da se otvorite ljubavi, više uživate i zabavljate se. Možda želite više vremena s ljudima koje volite, više romantike i spojeva, a možete biti šarmantniji, zaigraniji i društveniji, čime ćete privlačiti pažnju i naklonost drugih. Ako ste slobodni, u prilici ste privući mnogo novih ljubavnih interesa. Nova poznanstva, flert, zaljubljivanje, sve je moguće. Ako ste u vezi, možete uživati u ponovnom paljenju iskri i pronalaženju više vremena za romansu sa svojim partnerom. Neki pripadnici ovog znaka mogli bi svoj odnos obogatiti ostvarenjem kroz roditeljsku ulogu. Jedan vaš uspjeh ili ostvarenje doprinijet će tome da se partner ponovno zaljubi i vas.

Posao i novac: Kretanje Saturna vašim poljem novca mijenja materijalni aspekt vašeg života, odnos prema novcima i želi da budete stabilniji i financijski sigurniji. Ako postoje financijske lekcije koje morate naučiti, Saturn vas može potaknuti da prođete kroz neka iskustva kako biste u budućnosti mogli unijeti više zdravlja u svoje financijsko i poslovno područje. Tu je potrebna neka nova disciplina, kao i spremnost u mudrija ulaganja i investicije. Općenito je pred vama dosta dobra poslovna godina, a od ljeta pa nadalje, Jupiter može donijeti i darove, na način da budete nagrađeni za minuli rad i ostvarena postignuća. Kroz lipanj, srpanj i jesen očekuje vas dosta posla, ali i prilika za napredak. Očekivanja nadređenih bit će velika, no to je nešto s čim ćete uspješno izaći na kraj.

Zdravlje i forma: Ovo je vrijeme kada možete uložiti dodatni trud u poboljšanje svog izgleda i forme, a prve ozbiljnije rezultate počet ćete primjećivati od ljeta, pa nadalje, i bit ćete sve zadovoljniji sobom i svojim izgledom. To će utjecati i na vaše raspoloženje, kao i na način razmišljanja. Više se ne ograničavate, već si dajete više slobode i prostora za uživanje u životu.

RIBE

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Saturn će kroz ovu godinu dublje zakoračiti u prostore vašeg znaka i možda raditi utjecaj na vaš Sunce. To je silno važan period života u kojem se mijenjate, okrećete leđa nekim osobama i teretnim situacijama i imate potrebu pomno počistiti svoj privatni prostor. Mnogi će shvatiti kako ne mogu dalje po starom. Kroz početak godine, pa sve do kraja ožujka planeti ukazuju na tajnu ljubav i sastanke koji se odvijaju daleko od oka javnosti. U travnju nešto zastaje, usporava se i imate dojam da niste tako bliski s partnerom kako biste to željeli. Ulaskom Jupitera u znak Blizanca krajem svibnja, pa sve do kraja godine moguće je da dođe do prekida odnosa koji vas već dugo opterećuje, ali i do jedne nove prilike u vašem ljubavnom životu. Ljeto će biti prepuno zanimljivih i novih iskustava, a jesen će vam pokazati kuda i kako dalje.

Posao i novac: Pomrčine koje će kroz narednu godinu zahvatiti vaše polje novca, imovine, nasljedstva izgledno će rezultati nekim važnim odlukama i promjenama na tim područjima života. U prilici ste uložiti novac, nešto prodati ili kupiti. Isto tako sada želite više zarađivati i odbacujete one poslove koji nisu produktivni i ne donose željene rezultate. Saturn vas definitivno čini ozbiljnima i promišljenima, daje vam strukturu, uči vas planiranju i organizaciji, a odnosi s Jarcima mogu biti poticajni za vaša poslovna nastojanja. Kroz drugu polovinu godine može doći do značajnog zaokreta u vašem životno-poslovnom smjeru. Nešto privodite kraju, a nešto novo započinjete. U svemu što radite i kod važnih poslovnih pitanja, odlučujte smireno i trezveno. Dajte si vremena.

Zdravlje i forma: Zbog utjecaja Saturna dobro je uvesti u svoju svakodnevicu što više kretanja i opuštajućih aktivnosti. Nekad njegov utjecaj može donijeti prolaznu anksioznost i zabrinutost. Obavite liječnički pregled, osnažite imunitet prirodnim pripravcima i pijte što više tekućine. Osobito su osjetljiva stopala, vene i donji dio nogu. Povremeno su mogući i poremećaji spavanja. Od rujna imate puno više energije i bolje ste raspoloženi.