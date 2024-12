Veliki godišnji horoskop: Stiže jako burna godina, evo koje promjene čekaju svaki znak

Godina pred nama bit će vrijeme važnih završetaka, kao i prilika za novi početak. Čak četiri spora planeta promijenit će znak. Svi ćemo na neki način i u određenom području života doživjeti neki prijelaz od starog prema novom. Pripremite se na vrlo burnu godinu u kojoj će biti teško zadržati ono što više nema svrhu i smisao za nas i naš život. Ovo je godina u kojem učimo prepoznavati što je bitno za nas osobno i sa svojim talentima i darovima doprinositi zajednicu i društvu.

Neptun i Saturn prelaze u Ovna

Prva smjena tiče se Neptuna nakon 14 godina boravka u znaku Riba, 30. ožujka prijeći u znak Ovna. Neptun predstavlja princip transcendencije, idealizma, duhovnosti, inspiracije i mašte. Povezuje se s kolektivnim snovima i misticizmom izraženim kroz umjetnost, filmove, glazbu, religiju i sl. Rastapa granice i strukture donoseći ekstazu i suosjećanje, ali i zbunjenost, iluziju, prijevaru i bijeg od stvarnosti putem droga i ludila. Njegovim ulaskom u znak Ovna dolazi do osobnog buđenja, većeg interesa za duhovnost, vjeru, ali i za mogućnost podjele među ljudima na osnovu onoga u što vjeruju. Tu su pionirske vizije, društveni aktivizam, te spremnost da se odričemo i hrabro borimo za ono u što vjerujemo. Neptun će se privremeno vratiti u Ribe 22. rujna, da bi u siječnju 2026. u potpunosti zakoračio u znak Ovna.

Drugi spori planet koji će također privremeno ući u novi znak je Saturn. U razdoblju od 25. svibnja do 1. rujna kada će se vratiti u Ribe, boravit će u znaku Ovna. Još jedan planetarni simbol osobnog osnaživanja, velikih unutarnjih promjena u svakome od nas, ali i u našim životima, a koje će od veljače 2026. kada Saturn u konačnici napusti znak Riba i prijeđe u prostore Ovna, početi dobivati svoj jasniji oblik.

Susret Saturna i Neptuna na početnom stupnju Ovna kroz ljetni period kao da nas pita što dalje u životu? Razgrće zavjese iluzija, tajni i laži te nam jasno pokazuje ono što jest. Suočavamo se sa stvarnošću, otkrivamo neke tajne. Taj aspekt ima nešto pionirsko u sebi. U prilici smo pronaći dublja značenja i smisao u nekim stvarima.

Jupiter u Raku, Uran u Blizancima

Iduća važna planetarna smjena tiče se Jupitera koji će nakon godine dana boravka u Blizancima, 9. lipnja prijeći u znak Raka i tamo ostati do sredine 2026. Ovaj utjecaj potaknut će nas da se pozabavimo obiteljskim odnosima, uvjetima stanovanja, roditeljskom ulogom. Mnogi bi se u idućoj godini mogli preseliti, adaptirati stambeni prostor ili doživjeti neke značajnije promjene u krugu obitelji.

I na kraju, tu je i Uran koji će 7. srpnja prijeći u znak Blizanaca. Očekuju nas značajne promjene u komunikacijama, telefonima, informatici, neuronskim mrežama, umjetnoj inteligenciji i algoritmima, kao i putovanjima i transportu, uključujući zrakoplovnu i svemirsku tehnologiju. Tu su i neke naprednije promjene koje mogu uključiti i obrazovni sustav. U svakom slučaju, sve smo više zainteresirani za napredna znanja, brzu i kratku komunikaciju te za nove načina spajanja i upoznavanja s drugima.

OVAN

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Već prva dva mjeseca nove godine mogu biti značajni za vaše odnose, a osobito od 4. veljače kada Venera ulazi u vaš znak. Nove prilike, poziv na spoj, mogućnost zaljubljivanja, kao i poboljšanja prilika u postojećem odnosu. No kao da ćete biti neodlučni. Retrogradni Mars do 24. veljače, a potom i retrogradno kretanje Venere vašim znakom od 2. ožujka do 13. travnja vraća vas u prošlost i shvaćate da prvo trebate riješiti neke stare probleme kako biste mogli krenuti dalje. Vašim nedoumicama i nejasnoćama dolazi kraj od druge polovine travnja, da bi tijekom svibnja ušli u razdoblje velikih uzbuđenja koje će vas potaknuti na važne promjene koje stižu krajem svibnja i tijekom lipnja. S obzirom na utjecaj Jupitera u znaku Raka, moguća je selidba, širenje obitelji, novi početak na privatnom planu. Nešto kroz ljeto ostavljate iza sebe, da biste tijekom listopada shvatili što vam je uistinu bitno i tko je osoba koju želite imati pored sebe.

Posao i novac: Ovo je godina u kojoj ćete nešto prelomiti. Shvatiti da ne možete dalje po starom, a ta prekretnica bit će najočitija od sredine svibnja i u lipnju. To osobite vrijedi za one koji su rođeni krajem ožujka. No svi Ovnovi će osjetiti privremeni ulazak Saturna u njihov znak (25.5.-1.9.), vrijeme u kojem sazrijevaju nove poslovne odluke, a koje bi u potpunosti mogle zaživjeti kroz 2026. Ovo je vrijeme kada ćete jasnije vidjeti možete li ostati na ovom poslu pod istim uvjetima, ili odlučujete krenuti dalje. Neki bi se mogli ohrabriti na ulazak u privatne poslovne vode i stvoriti uvjete za ostvarenje te ambicije. Financijska situacija će biti dobra, s tim da su očiti nešto veći izdaci vezani uz dom i stanovanje kroz drugu polovinu godine.

Zdravlje i forma: Pomrčina koja se odvija 14. ožujka u znaku Djevice potaknut će vas da ozbiljnije razmislite o svom zdravlju. Mogli biste promijeniti neke navike, obaviti liječničku kontrolu, a poželjno je uvesti i novi režim prehrane. Odmah nakon nje, točnije 29. ožujka slijedi pomrčina Sunca u vašem znaku, koja vam skreće pozornost na važnost odnosa kojeg imate prema samima sebi, kao i prema svom tijelu.

BIK

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Pred vama je dobra godina, a to ćete vidjeti i po svojim odnosima koji mogu doživjeti širenje i poboljšanje. Novi ljudi ulaze vam u život, češće putujete, više se krećete, živite aktivnije i spremni ste neka iskustva iz prošlosti ostaviti iza sebe. Od lipnja ulazite u poticajno ljubavno razdoblje koje će trajati kroz cijelo ljeto. Samci bi mogli ući u novi odnos, dok će zauzeti uživati u nekim zajedničkim aktivnostima, pa ćete se osjećati zadovoljno. Tijekom rujna i dalje traju pozitivni utjecaji, s tim da se nekako manje zamarate stvarima koje su vas prije jako smetale. Partner je popustljiviji i spremniji na kompromise. Nešto zanimljivo moglo bi se odviti krajem listopada. Jedan razgovor ili susret može probuditi strast i potaknuti vas na nešto za što ste mislili da više nećete tako. No zov privlačnosti bit će jača od razuma. Cijela jesen donosi mnogo noviteta na polju odnosa, a godinu biste mogli 'zatvoriti' jednim lijepim putovanjem udvoje.

Posao i novac: Pred vama je još jedna uspješna poslovna godina. Bez većih problema ćete ostvarivati zacrtane ciljeve, u prilici ste i povećati svoja primanja ili sudjelovati u nekom projektu koji će biti značajan za dobrobit firme u kojoj ste zaposleni. Tijekom svibnja ćete biti naročito zaposleni, pa se pokušajte što bolje organizirati kako biste sve stigli obaviti na vrijeme i uz što manje stresa. Kraj svibnja i lipanj donose i povećanje prihoda, a zbivanja vam omogućuju i da napokon kapitalizirate nešto u što ste u proteklim mjesecima ulagali puno energije. Uspješan će biti i rujan te listopad. Očekuje vas puno razgovora i sastanaka, a drugi ljudi bit će velika podrška u ostvarenju onoga što vam je bitno.

Zdravlje i forma: Uglavnom dobro, s tim da kasna jesen može biti značajna po pitanju zdravlja. Moguće je da krenete na neku terapiju ili se podvrgnete manjem operativnom zahvatu putem kojeg ćete u potpunosti otkloniti neke smetnje koje vas prate neko vrijeme. No imunitet će vam biti odličan. Otporni ste na zdravstvene teškoće. Kroz ovu godinu dobro je uključiti laganu tjelesnu aktivnost koja između ostalog uključuje svakodnevne vježbe jutarnjeg istezanja.

BLIZANCI

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Utjecaj Saturna iz znaka Riba i kroz ovu godinu vas potiče da aktivnije radite na svom odnosu kako biste ga 'ozdravili' od nekih problema iz prošlosti. Ovo će biti nešto mirnija ljubavna godina, osobito tamo od ljeta kada ćete shvatiti da je većina izazova sada iza vas. No, ožujak i travanj, uključujući i lipanj bit će ona razdoblja unutar kojih ćete se još jednom morati dogovoriti sami sa sobom što želite dalje u životu. Stabilni odnosi neće osjećati veće turbulencije, no oni koji prolaze kroz krizu, mogli bi biti na prekretnici – prekid ili ponovno početak na zdravijim osnovama. To će posebno osjetiti rođeni krajem svibnja. Ulazak Urana u vaš znak tijekom ljeta probudit će u vama glad za slobodom i micanjem od svega što vas na bilo koji način sputava i ograničava. Želite nešto novo, uzbudljivije, kvalitetnije. Ulaskom u jesen osjećate se sve bolje. Posebno će biti uzbudljiv studeni i prosinac koji donosi nove ljubavne prilike, moguće flert ili ulazak u ljubavni trokut.

Posao i novac: Naredna godina mogla bi vam donijeti puno dobrih prilika za zaradu i povećanje mjesečnih prihoda, osobito od ljeta pa nadalje. Neki će se odlučiti na krupniju prodaju ili kupovinu. Bit ćete i poslovno produktivniji, pa će rezultati vašeg rada govoriti umjesto vas. Sve će početi već kroz svibanj, kada je ujedno i dobro vrijeme za promjenu, osobito ako želite bolji posao ili razmišljate o tome da se dalje obrazujete. Lipanj i srpanj donose povoljne financijske okolnosti, ali i priliku da nešto okončate što više od godinu dana vučete za sobom.

Zdravlje i forma: Periodično će vam nedostajati energije, osobito tijekom ožujka, dijelom srpnja te u rujnu, pa u tim mjesecima pokušajte malo usporiti, više se odmarati i naučite reći 'ne' onome što vas ugrožava. Više pažnje posvetite kvaliteti spavanja, stopalima, gležnjevima, dišnim putevima i probavi. Izbacite li iz prehrane ugljikohidrate, imat ćete više energije i bolje se osjećati.

RAK

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Već početak godine može donijeti neke značajnije promjene u partnerski dio vašeg života. Važan razgovor s partnerom, izlazak s osobom s kojom se želite bolje upoznati. Ova godina će vam zasigurno donijeti jednu veliku prekretnicu na polju odnosa, a to će biti najočitije kroz svibanj i lipanj. Saturn će se pomaknuti u znak Ovna, pomoći vam da bolje vidite ili raščistite jednu nejasnu ili konfuznu situaciju. Nešto možete okončati ili doživjeti iskustvo koje će vam pomoći da bolje vidite sve ono što vas koči kako biste bili zadovoljniji u svojim odnosima. Za samce je i dalje aktualna mogućnost poznanstva s osobom koja živi u drugom gradu, možda i u blizini nekog mora ili rijeke. Ulazak Jupitera u vaš znak 9. lipnja označava ulazak u novo razdoblje vašeg života. Nove prilike i mogućnosti za ostvarenje želja su tu. Neki bi mogli ući u brak, dobiti dijete ili započeti novu vezu.

Posao i novac: I na ovom polju izgledan je rast. Prihodi vam se mogu povećati. U prilici ste proširiti svoje poslovni utjecaj. Ako ste nezadovoljni postojećom situacijom, veliki su izgledi i za promjenu posla ili napredovanje. Godina je sjajna i za usvajanje novog znanja kojim možete povećati svoj utjecaj na tržištu rada i dobiti nove vještine koje će vam biti od koristi u budućnosti. Mogli biste unaprijediti i svoje komunikacijske vještine, možda imati više posla s medijima, obrazovnim ustanovama ili biti u prilici da nešto publicirate, napišete i sl. Financijski značajan rast izvjestan je od ljeta pa nadalje. A kraj godine donosi sjajne poslovne utjecaje koje će vam pomoći da napredujete i ostvarite ono što ste zamislili.

Zdravlje i forma: Ovo će biti godina zamjetnog poboljšanja na zdravstvenom planu. Nestat će neke stare boljke i smetnje. Od ljeta ćete se preporoditi. Imat ćete više energije, kao da ćete se pomladiti, a tom novom izgledu, kumovat će vaše dobro raspoloženje. Krajem godine mogli biste donijeti važne odluke vezane uz svoju zdravstvenu situaciju. Nešto ćete unaprijediti, prekinuti s nekim lošim navikama, bolje se osjećati.

LAV

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Izlazak Urana, planeta koji vlada vašom kućom partnerskih odnosa iz znaka Bika u polje Blizanaca, mogao bi od kraja lipnja do početka rujna donijeti značajniju prekretnicu na području odnosa. Kao da će se nešto završiti i ući ćete u prostor novih mogućnosti koje će vas odmaknuti od starog i potrošenog. Proljeće, osobito svibanj i prva polovina lipnja mogli bi biti osobito uzbudljivi zbog kretanja Marsa vašim znakom koji će naglasiti vašu privlačnosti, seksepil i samouvjerenost. Preuzimate inicijativu, odlučujete se za ono što je dobro za vas i ne pristajete na manje od onoga što zaslužujete. U prilici ste poboljšati svoj odnos i povezanost s partnerom i kroz ljeto, osobito tijekom rujna kada samce očekuje novo poznanstvo koje će potaknuti plimu uzbuđenja i strasti. Kraj godine također donosi pravi ljubavni tornado. Puno zabave, druženja, izlazaka, pa čak i mogućnost da se nađete između dvije jednako privlačne opcije.

Posao i novac: Poslovni izgledi za narednu godinu su prilično dobri. U prilici ste obogatiti mrežu poslovnih poznanstava koja vam mogu pomoći u ostvarenju poslovnih ciljeva, ali i ispunjenju privatnih potreba. Osim toga, privest ćete kraju rješavanje financijske situacije kojom ste se aktivnije bavili kroz proteklu godinu. Druga polovina godine mogla bi proteći u znaku pripreme terena za ono što će se odvijati kroz drugu polovinu 2026.-e, a riječ je o velikim promjenama koje će zahvatiti vaš poslovni život. Polako rješavate neke materijalne zapetljaje i počinjete lakše i jednostavnije ostvarivati ono što vam je bitno. Godinu ćete završiti vrlo uspješno, možda i s pokojim priznanjem ili nagradom.

Zdravlje i forma: Svibanj i lipanj bit će dva važna mjeseca za vaše zdravlje unutar kojih možete donijeti odluku o nekom novom režimu koji može podržati i poboljšati vašu zdravstvenu situaciju. Ovo je godina u kojoj je potrebno reći odlučno NE svim onim navikama koje često remete vašu stabilnost, raspoloženje, a često donose i neke zdravstvene smetnje. Blokade koje imaju uzrok u strahovima i nesigurnostima sada mogu biti viđene i iscijeljene.

DJEVICA

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Početkom godine Mjesečevi čvorovi započinju kretanje vašim znakom i nasuprotnim znakom Riba, što će imati sudbinski značaj ne samo za vaše odnose, već i za preispitivanje samih sebe i onoga što želite dalje u svom životu. Možete se osjećati iscrpljeno i primorano odustati od nekih stvari s kojima ste se osobno identificirali. Pomrčina 14. ožujka u vašem znaku dodatno naglašava pitanje vaših odnosa, ali i odnosa kojeg imate sa samima sobom. Mnogo toga će se promijeniti u prostoru unutar kojeg se povezujete s drugima. Mogli biste i osjetiti veliku zbunjenost oko toga želite li ostati u postojećem odnosu i kako održati povezanost s drugim ljudima na razini intimnosti i iskrenosti. Pomrčina koje će se odvijati 7. rujna u znaku Riba donosi veliki zaokret na polju odnosa. Vaš odnos doći će na ispit zrelosti. Postavit će se pitanje preuzimanja odgovornosti za ono što se događa, a iduća pomrčina 21. rujna koja se događa na posljednjem stupnju vašeg znaka simbol je završetka jednog ciklusa i važnih odluka koje slijede nakon toga.

Posao i novac: Prva polovina godine nudi vam priliku da se istaknete, ali uz oprez. Pretjerivanje i olako pristajanje na nešto u što niste sigurni da je dobro za vas, može donijeti i neke izazove, na način da radite ono što vas ne usrećuje ili da prihvatite više posla, a da za to ne budete adekvatno plaćeni. Nešto će se početi mijenjati od druge polovine godine kada biste mogli pronaći neka povoljnija rješenja i odmaknuti se od problematičnih situacija i odnosa. Imat ćete podršku nekih ljudi koji će vjerovati u vas, a koji vam mogu pomoći da ostvarite svoje ambicije. Sve ono što vam je u ožujku predstavljalo izazov, kroz rujan može početi polako sjedati na svoje mjesto. Odnosi s autoritetima mogu postati ugodniji, a vaša financijska situacija stabilnija, s perspektivom rasta.

Zdravlje i forma: S obzirom na mnoštvo događanja za koje biste mogli reći da vas nalaze i neizbježni su, neophodno je da pronalazite vrijeme za odmor i neki ispušni ventil putem kojeg se oslobađate od stresa. Brigom o sebi zaobići ćete neke zdravstvene smetnje i pronaći efikasniji način da se nosite sa svime što ulazi u vaš život. Vodite računa o svom zdravlju, promijenite prehranu, provodite povremeni detox.

VAGA

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Retrogradno kretanje Marsa sve do 24. veljače moglo bi vas navesti da preispitate neke slabe točke u svom odnosu, pa i da ih na neki način bolje vidite. Što možete promijeniti kako biste pronašli partnera ili pak imali kvalitetniju povezanost s osobom do koje vam je stalo? U tome razmišljanju mogla bi vas zateći pomrčina u polju vaših odnosa koja se odvija 29. ožujka, a koja će na površinu izbaciti nešto što je bilo skriveno ili potisnuto. Riječ je o poticaju koji će vam omogućiti da raščistite neke stvari, prvo sa samima sobom, a potom i s partnerom.

Samci bi se još uvijek mogli vrzmati oko neke stare priče, no događanja kroz lipanj donose prekretnicu. Susret Saturna i Neptuna u nasuprotnom znaku Ovna, jasno vam pokazuju što je dobro, a što nije, što je moguće, a što spada u prostor nerealnih očekivanja. Listopad može donijeti jasniju viziju oko toga što želite dalje, a možda i jednu novu priliku koja će vas emotivno probuditi.

Posao i novac: Pred vama je poslovno užurbana godina. Kao prvo, polako iza sebe ostavljate stare načine poslovanja. Određena vrsta zasićenosti postojećim, potaknut će vas u potragu za nečim boljim, za poslom na kojem ćete imati osjećaj da napredujete i učite nove stvari. Pomrčina koja će se 14. ožujka odviti u sektoru vašeg posla, bit će snažan pokretač prema novim poslovnim i financijskim iskoracima. Isprva će se sve odvijati sporije, krenut će pa zastati, no već od rujna ulazite u razdoblje velikih ostvarenja. Kolo sreće počinje se okretati u vašu korist. Listopad može biti i financijski prilično unosan, ali i povoljan za nove investicije ili prodaju. Tražite li pak novi posao, lako je moguće da se on pojavi od sredine rujna do početka listopada.

Zdravlje i forma: Pomrčine koje će se tijekom godine odvijati u polju vašeg zdravlja, ukazuju na važnost uvođenja promjena u to područje života. Kvaliteta spavanja i odmora, tjelovježba, promjena prehrane nužni su kako biste zadržali dobro zdravlje. Osobito obratite pozornost na zdravlje tijekom ožujka kada ćete postati svjesni nekih izazova koje trebate riješiti.

ŠKORPION

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Pred vama je još jedna dobra godina koja može biti podržavajuća za vaše odnose s drugima. Pomrčine koje će se odvijati u ožujku i rujnu potiču vas da obogatite svoj društveni život, pronađete nove izvore uživanja te da živite ispunjeniji život. Osim toga, nekim parovima donosi mogućnost rođenja djeteta. Ako ste već roditelj, izvjesno je da dolazi do neke vrste napretka kroz tu ulogu. Pozitivne promjene u vašem životu osjetit ćete s prelaskom Jupitera u znak Raka. Od lipnja, pa sve do kraja godine bit ćete bolje raspoloženi, češće ćete putovati, a poznanstva sklopljena sa strancima mogu biti vrlo zanimljiva i dobra za vas. Iznimno bogat ljubavni život očekuje vas od sredine rujna, kroz listopad i studeni. Planeti naglašavaju vašu karizmu, privlačnost, udvarači će se boriti za vašu naklonost. Partner će vam opraštati neke pogreške i bit će spreman na brojne ustupke kako bi s vama provodio više vremena.

Posao i novac: I u poslovnom smislu ova godina donosi dobitke i nove mogućnosti. Kroz prvu polovinu godine još malo tražite smjer i morate se malo više primoravati da zadržite fokus i motivaciju, u lipnju je izvjesna jedna poslovna prekretnica, a otada pa nadalje sve bi trebalo ići po planu, ako ne i bolje nego što očekujete. Razdoblje je odlično za učenje, predavanje znanja drugima, za poslovanje s inozemstvom, rješavanje pravnih pitanja, kao i za bavljenje vanjskom trgovinom. Napredujete u smislu da kroz rad usvajate nova znanja, dobivate još više na samopouzdanju, a samim time i lakše dolazite do novih poslova ili naprosto boljih poslovnih prilika. I na financijskom planu od sredine godine prisutan je rast.

Zdravlje i forma: Rođeni krajem listopada trebali bi nešto više pažnje posvetiti zdravlju. Utjecaj Plutona iz znaka Vodenjaka ukazuje na mogućnost upalnih procesa, poteškoća s genitalnim organima, želucem ili kralješnicom. Sve se to može zaobići pravilnom ishranom i općenito zdravim načinom života. Svi problemi polako će nestajati od ljeta pa nadalje. Tijekom jeseni puni ste energije i snage. Izborit ćete se i s najtežim izazovima.

STRIJELAC

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Planetarni utjecaji kroz ovu godinu rade posljednji krug 'detoksa' vaših odnosa i partnerskog dijela života. Uviđate da stari načini ponašanja više nisu održivi, svjesniji ste da morate pronaći nove načine komunikacije i povezivanja s partnerom koji bi na razdoblja mogao biti nezadovoljan i pomalo zahtjevan. Pomrčine koje će djelovati na privatnu sferu vašeg života donose promjene koje se tiču vaše roditeljske uloge, stambenog pitanja, kao i odnosa s roditeljima. Prve naznake onoga što će se događati, dobit ćete u ožujku, a potom od rujna pa nadalje. Izlazak Jupitera iz polja vašeg partnerstva mogao bi čak imati i olakšavajući efekt na vaš privatni život jer se sada možete bolje fokusirati na bitno i odmaknuti se od svih distrakcija zbog kojih niste uspijevali ostvariti neke svoje ljubavne želje. Puno ljubavnih uzbuđenja očekuje vas kroz posljednja dva mjeseca u godini.

Posao i novac: Pomrčine Sunca i Mjeseca koje će se odvijati 14. ožujka te 7. i 21. rujna ukazuju na velike zaokrete na profesionalnom, ali i na privatnom planu. Moguće su promjene u naredbodavnoj strukturi firme u kojoj radite, također i prilika da napredujete ili naprosto krenete dalje u traženju boljeg posla za sebe. Stvari sigurno neće ostati kakve su bile do sada. S druge strane prisutna su i značajna događanja u polju doma i obitelji, a to će biti očito od sredine veljače, pa sve do sredine travnja kada može doći do porasta odgovornosti prema starijim članovima vaše obitelji, kupoprodaje nekretnine ili čak selidbe. Rujan također može donijeti priliku da neke poslove napokon privedete kraju i da vaš status postane izvjesniji. Novac će biti jako vezan uz dom i stanovanje.

Zdravlje i forma: Još bi vam ova godina mogla biti nešto teža i zahtjevnija. Utjecaj Saturna iz znaka Riba može biti razlog za manjak energije i entuzijazma. Iscrpljenost i umor traže više odmora, osobito kroz ožujak. Prelaskom vašeg planeta u znak Raka u lipnju osvijestit ćete važnost brige za sebe i svoje zdravlje i donijeti neke odluke kojima će za cilj biti rasterećenje od nekih zaduženja.

JARAC

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Dugotrajno kretanje Marsa vašim poljem partnerstva (6.1.-18.4.) podići će prašinu u tom području vašeg života. Traži se akcija, raščišćavanje, ostvarenje ciljeva, razgovor o nekim važnim obiteljskim pitanjima, o djeci, odgovornosti prema roditeljima. Sve do 24.2., dok će se Mars kretati retrogradno izvjesno je da će neriješene teme iz prošlosti biti važna tema vašeg odnosa ili braka. Tko gura pod tepih, a tko želi rješavanje? No nakon 24.2. stvari se pokreću i tu je prilika da vidite na koji način možete biti udruženi u pokretanju novih inicijativa, ali i u rješavanju starih problema. Samcima bi se kroz ovaj period mogla pojaviti osoba koja će ih emotivno uznemiriti, izbaciti iz zone sigurnosti. Privlačnost će biti snažna i teško će joj biti odoljeti. Sve to što će se odvijati do sredine travnja, dodatno će naglasiti utjecaj Jupitera iz znaka Raka od 9. lipnja pa nadalje. Ostajete li u vezi? Pojavljuje li se neko novi? Vaši se odnosi mijenjaju…

Posao i novac: U poslovnom smislu ova vam godina može ponuditi priliku da proširite svoje poslovanje, potpišete novi ugovor, odustanete od nekih suradnji koje više nisu isplative, ali isto tako da od ljeta donesete neke važnije financijske odluke koje će biti bitne za godine koje dolaze. Prilično uspješan bit će i siječanj u kojem ćete jasno vidjeti što vas usporava i što trebate otkloniti i riješiti kako biste efikasnije poslovali i radili. Veljača vam donosi bolje financijske prilike, možda i veći priljev novca te mogućnost da nešto kupite ili prodate. Sredinom godine, osobito od lipnja do početka rujna izvjesne su neke važnije odluke vezane uz dom, obitelj i nekretnine. U drugoj polovini godine otvorena su vam vrata za suradnju s drugim ljudima, kao i prilika da pokažete svoje talente i vrijednosti većem broju ljudi.

Zdravlje i forma: U zdravstvenom pogledu ovu godina traži više fizičke, a manje mentalne aktivnosti. Previše razmišljanja nekad može biti uzrokom pojave anksioznosti. Silno je važno da što češće odlazite u prirodu i redovito se bavite tjelovježbom. Ako ste rođeni krajem siječnja sredinom godine pripazite na zdravlje, osobito na glavu, zube i kosti. Spriječite opadanje kose i isušivanje kože.

VODENJAK

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Planetarni utjecaji pozivaju vas da se opustite i više uživati u životu. Radeći ono što volite, druženjem, dijeljenjem i povezivanjem s dragim ljudima, otvarate se prema životu i stvaranju boljih životnih, ali i ljubavnih prilika. U prvoj polovini godine mogli biste upoznati osobu koja će u vama pokrenuti intenzivnije emocionalne procese. Osjetit ćete se živima, probudit će se i seksualna energija, a značajnija događanja na tom polju možete očekivati od kraja travnja do sredine lipnja. Srpanj donosi jednu značajnu osobu prekretnicu naznačenu privremenim prelaskom Urana u znak Blizanaca koji će se tamo zadržati do početka studenog. Ponovno otkrivate što vas veseli, obogaćujete svoj privatni život, lakše ostvarujete nova poznanstva i kontakte s drugima. Vaša osobna promjena utjecat će i na vaš partnerski odnos. Partneru će se svidjeti vaša opuštenost i dopuštanje nekih stvari oko kojih ste u prošlosti bili vrlo rigorozni, pa i isključivi.

Posao i novac: Saturnovo kretanje vašim poljem financija, kao i pomrčine koje će se kroz narednu godinu odvijati u vašem financijskom sektoru ukazuju na mogućnost značajnijih odluka i promjena na tom polju. Promjene se kreću prema rješavanju pitanja vezanih uz obiteljsku imovinu, bračnu stečevinu, kao i uz odluku da se upustite u jednu krupniju investiciju. Od rujna ste u prilici i povećati svoju radnu produktivnost, a time dugoročno otvoriti prostor za rast na financijskom planu. Već početak godine može biti pozitivan u smislu donošenja važnih poslovnih odluka i uspjeha u ostvarenju nekih planova. Ako kroz ožujak dođe do zastoja, nemojte očajavati, sve će se početi raspetljavati kroz drugu polovinu travnja. U prilici ste uspješno završiti i ovu poslovnu godinu.

Zdravlje i forma: Na ovom polju dogodit će se neke važne odluke i promjene, osobito od druge polovine godine kada će se Jupiter početi kretati poljem vašeg zdravlja. Izvjesno je da ćete pokrenuti neke aktivnosti i promijeniti način djelovanja, a sve u službi boljeg zdravlja. Mogli biste se i upustiti u neke tretmane kojima ćete se pomladiti. Vrijeme je da iskoristite ovaj period kako biste unaprijedili svoje zdravlje i otklonili neke smetnje iz prošlosti.

RIBE

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Kako biste se mogli prepustiti valu pozitivnih ljubavnih događanja koji dolaze kroz drugu polovinu godine, posvetite se rješavanju problema iz prošlosti i posljedica koje su iz toga nastale. Strahovi, zamjeranja i frustracije mogu biti kočnica u življenju mirnijeg i zdravijeg ljubavnog života. Oprostite, namirite, otpustite, završite s onim što vam više ne služi ili vas kontinuirano stavlja u stanje anksioznosti. U tome vam može pomoći i pomrčina Mjeseca u polju partnerstva koja će se odvijati 14. ožujka. Ulaskom u lipanj pa nadalje podrška Jupitera donosi jednu svježu energiju i priliku za novi početak. Neki bi se mogli zaljubiti, uživati u druženju, više izlaziti i manje se zabrinjavati oko stvari koje ne možete promijeniti. Tu je i prilika da do kraja godine skupite odlučnost i donesete jednu odluku vezanu uz vaš odnos s partnerom.

Posao i novac: Osim što je pred vama godina u kojoj donosite važne obiteljske odluke i shvaćate da su neke promjene na tom polju neizbježne, riješit ćete i neke financijske okolnosti. Pomrčina u polju financija koja će se odvijati 29. ožujka donosi jaku pokretačku energiju u smjeru sređivanja financijske situacije, od prilike da dobijete povišicu, pa do podmirivanja nekih dugovanja. Značajna iskustva vidljiva su i kroz lipanj kada se u vašem financijskom polju spajaju Saturn i Neptun. Shvaćate nešto što vam je promicalo. Unatoč osjećaju zbunjenosti, raščišćava se jedna okolnosti koja vam je bila tegoban. Od srpnja pa nadalje, postaje vam jasno što trebate činiti kako biste bili zadovoljniji svojim poslovnim statusom. Kraj godine proći će u znaku nekih važnih promjena i odluka.

Zdravlje i forma: Tijekom prve polovine godine dobro je usmjeriti više pažnje na zdravstvenu situaciju. Vidite što je to čime možete više i bolje podržati sebe. Pripazite na noge, stopala i dišne putove. Povremeno su moguća stanja iscrpljenosti i umora, pa gledajte kako možete usporiti bez grižnje savjesti. Mnogo toga će se u vašem životu promijeniti kroz ovu godinu, zato polako.