Veliki ljubavni horoskop: Bikove čeka veza, Djevicu stara ljubav

Ljubav nas budi, motivira, oživljava, mijenja i iscjeljuje. Kad zaista i iskreno volimo, kad djelujemo iz ljubavi, naš život postaje mnogo ljepše mjesto za život. Spustimo li ljubav u Zodijak, vidjet ćemo da svaki znak ima specifične interese i potrebe kad je ljubavni život u pitanju.

Ovan

Kakvi su u ljubavi: Ovan ima žestoku energiju, odlučan je, zna što hoće i kako to dobiti. Ne opterećuje se analizama, već djeluje i bira, a kad izabere, to je za njega to. Ovo su osobe koje žive u trenutku i ne zamaraju s onim što je bilo ili onim što bi moglo biti. Brzo se zapali, želi sad i odmah, bez odgode i pritom je spreman učiniti sve kako bi vas osvojio. No, kad zavoli, promijenit će neke stare navike, manje ludovati, usredotočiti se na život udvoje. U ljubavi s njim vam nikad neće biti dosadno. Pun je novih ideja i inicijative.



Kompatibilan partner: Treba im osoba spremna za avanturu, netko tko je pokretan i dinamičan kao i on. Zaobilazi one koji okolišaju ili ne znaju što hoće. Netko samosvjestan i samouvjeren je odličan izbor.

Godina pred njima: Proljeće, osobito travanj i svibanj mogu donijeti uzbudljiva ljubavna iskustva. Kroz ovu godinu mogli bi prekinuti jedan odnos ili započeti novi. Nešto se mijenja u njihovom braku i načinu na koji ulazi u odnose.

Bik

Kakvi su u ljubavi: Bikovi su stabilni, pouzdani, a ljubavi im je neophodan osjećaj sigurnosti. Bitno im je da se s punim povjerenjem mogu prepustiti partnerovom zagrljaju i uživati u njemu bez straha. Nisu skloni naglo uletjeti u vezu, žele upoznati osobu prema kojoj ih srce vuče. Osvajat će polagano, ali ustrajno. Nije od velikih obećanja, no ako mu se zaista svidite, vidjet ćete mu u pogledu onu iskru koja će vam govoriti više od riječi. Da je ozbiljno u vašem odnosu pokazat će vam djelima. Često će vas dodirivati i tražiti kontakt. Na seks je spreman čekati, ali samo ako misli ozbiljno.

Kompatibilan partner: Najlakše će se prepustiti ljubavi i otvoriti srce u odnosu s osobom u koju ima povjerenje i koja stoji iza svojih riječi. Ako se pritom još voli maziti, za njega je to dodatni bonus.

Godina pred njima: Ovo je za njih godina novih početaka u kojoj staro ostavljaju iza sebe i imaju priliku više uživati u ljubavnom životu. Mogli bi ući u novi odnos, brak, proširiti obitelj. Svibanj će biti poseban mjesec za njih.

Blizanci

Kakvi su u ljubavi: Poznati su kao vjetropiri koji utjelovljuju arhetip Petra Pana - samo da ne moram odrasti, biti ozbiljan, obavezivati se na bilo što. Zato je njihov život pun avantura i prolaznih veza. Stalnost i predvidljivost ih umrtvljuju. No i on poznaje ljubav, a kad uroni u taj doživljaj, može postati zbunjen, pa i dezorijentiran. Da je 'unutra' pokazat će vam porukama od kojih će vam srce često zatitrati. Nasmijavat će vas, pričati vam zanimljive priče, poželjet će vas što prije upoznati sa svojim prijateljima i osobama koje su mu bitne. Dakle, počet će vas uključivati u svoj svijet.

Kompatibilan partner: Netko tko nije ljubomoran, posesivan, osoba koja će ga zabavljati i s kojom može izlaziti, odlaziti na putovanja i razgovarati o temama koje ga zanimaju. Zainteresiran je za osobe koje su širokog pogleda na svijet.

Godina pred njima: Ulazak Jupitera u njihov znak krajem svibnja najavljuje krupne promjene na polju odnosa tijekom cijele godine. Saturn ih s druge strane potiče da puste ono što više nije dobro za njih i krenu dalje.

Rak

Kakvi su u ljubavi: Dubine njihove emocionalnosti su nesagledive. Često ih niti oni sami nisu svjesni. Voljeti i biti voljeni njihov je ultimativni cilj. No postoji tu jedan paradoks. Koliko silno žude za ljubavlju, toliko je se i boje. Za ljubav je potrebno otvoriti srce, najviše boje napuštanja i odvajanja od onih koje vole. Stoga su oprezni, zatvoreni, testirat će vas, dopustiti vam da se približite, potom vas udaljiti. No kad se jednom zapletete u njegovu mrežu, teško ćete iz nje izaći, osobito kad vam se prepusti i pokaže vam što je njemu ljubav. Stvoriti dom i obitelj s nekim koga vole za njih je smisao života.

Kompatibilan partner: Lakše će se prepustiti pouzdanoj osobi, nekome na koga se mogu osloniti i stvoriti dom, obitelj. Često će ga privući i profesionalno uspješne i ostvarene osobe. Razlika u godinama mu nije presudna.

Godina pred njima: Pripremaju se za nešto novo, sređuju prošlost, uče iz prošlih iskustava, a razdoblje od druge polovine lipnja i srpanj može im donijeti nešto lijepo i uzbudljivo u njihov život.

Lav

Kakvi su u ljubavi: Voli da mu se divite, poklanjate mu pažnju, govorite mu ono što miluje njegov ego. Kad zavoli, postajete centar njegovog svijeta. Vidi u vama ono najbolje. Poklanja vam puno pažnje, kupuje poklone, obasipa komplimentima. Umjesto druženja s prijateljima, izlazi s vama, ponosno vas grli pred drugima i imat ćete osjećaj da vas nikad nitko tako nije volio. Ako vas netko može učiniti ovisnom o ljubavi, onda je to Lav. No isto tako je jako zahtjevan, traži puno pažnje, ne podnosi kritiku i želi sebe pozicionirati u centar vašeg života.

Kompatibilan partner: Osoba koja ima u sebi nešto posebno, ono nešto što će on prepoznati kao posebno i drukčije od uobičajenog. Netko tko će ga podržavati u onome što radi i često mu govoriti da ga voli.

Godina pred njima: Moguće je da se nađu između dvije opcije, a izbor neće biti jednostavan. Ljeto će im biti prepuno uzbuđenja i neočekivanih preokreta isto kao i posljednja sva mjeseca ove godine.

Djevica

Kakvi su u ljubavi: Ona je samozatajna pa i suzdržana. Nije pristalica osjećajnih vatrometa, velikih obećanja i dramaturških ljubavnih zapleta. Njoj treba jednostavnost, pouzdanost, onaj osjećaj da ćete biti tu za nju. Kada zavoli, tada za nju počinje pravi posao. Planirat će unaprijed zajedničke susrete, rado će vam pomoći u kućanskim poslovima, pružat će vam usluge koje će vam olakšavati ispunjenje obaveza. Tako ona pokazuje ljubav, uslužna je, korisna, od pomoći. Ne očekujte da će vam izjaviti ljubav riječima, no budite sigurni da će vam to pokazati djelima.

Kompatibilan partner: Netko koga može spasiti, popraviti, pomoći mu da riješi probleme. Netko tko će joj pokazati svijet emocija i brižnosti te da zaslužuje voljeti i biti voljena. I netko tko drži do reda i urednosti.

Godina pred njima: Bit će dosta previranja, neočekivanih zapleta, ali i zanimljivih, ako ne i sudbinskih ljubavnih susreta. Možda im u život se vrati netko u koga su davno bili ludo zaljubljeni.

Vaga

Kakvi su u ljubavi: Zaljubljive je prirode. Ima toliko šarma i vještine u zavođenju da joj je nemoguće reći 'ne'. Kad izabere vas i krene u svoj ljubavni pohod, činit će vam se da ste vi osoba koju je čekala cijeli svoj život. Davat će puno, činit će vam se i previše. Pokloni, pažnja, izljevi ljubavi, ma nema toga što joj neće pasti napamet samo da bi vas učinila svojom/svojim. I s njom je najljepše dok osjeća te leptiriće u želucu. Kad naiđu prvi problemi, u njoj se pali alarm za uzbunu. Ako se problemi zahuktaju, nije isključeno da će pokušati utjehu pronaći i u tuđem zagrljaju.

Kompatibilan partner: Uzbuđuju je osobe koje su samouvjerene, direktne i koje krasi divlju i neukrotivu energiju. Ponekad joj je zanimljivije kad se mora više truditi oko nekoga, kada ne dobije odmah ono što želi.

Godina pred njima: Ide puno toga nabolje. Imaju više optimizma, želje da ulaze u nova iskustva, a ovo proljeće za njih će biti prepuno uzbuđenja. Krajem godine vraćaju se unatrag. Prošlost im kuca na vrata.

Škorpion

Kakvi su u ljubavi: Taj intenzitet, tu srast, tu predanost i potrebu za potpunim spajanjem u ljubavi, nećete pronaći nigdje drugdje, osim u njegovom zagrljaju. Nemojte se zavaravati da je njegova ljubav lagana, opuštajuća jer sve je samo nije to. Kad voli, vjeran je kao pas. Ništa nema napola, sredina ne postoji. No njegova seksualnost je toliko snažna, a karizma neodoljiva, da ponekad i on malo zastrani. Zna biti i ljubomoran, posesivan, kontrolirajući – ali sve je to za njega ljubav. Jer vi ste njegova svojina, on je vaš izbor i čemu sad raditi preveliku dramu zbog malo ljubomornih ispada.

Kompatibilan partner: Jako ga privlače osobe koje su putene i koje slobodno izražavaju svoju seksualnost. No u ozbiljan odnos ulazi samo s onom/onim za kojeg procijeni da je ozbiljan, stabilan i financijski osiguran.

Godina pred njima: Iako to možda neće tražiti, niti željeti, moguće da im se dogodi jedan fatalan susret koji će im pomrsiti konce, pa neće biti sigurni kojim putem dalje i koju bi odluku bilo najpametnije donijeti.

Strijelac

Kakvi su u ljubavi: Njegova ljubav je slobodna, nema pritisaka, ograničenja i sputavanja. Ne podnosi ljubomoru. Nemiran je duh, puno toga ga zanima, no zna se posvetiti onome do koga mu je stalo. Jeste li to vi, znat ćete po tome što će vam vrlo brzo predložiti zajedničko putovanje ili izlet izvan grada. Otkazat će izlazak s prijateljima, da bi bio s vama, ali ne zato što vi to tražite ili očekujete od njega, već zato što je to njegov izbor. Očekuje iskrenost, pa budite spremni odgovoriti na njegova pitanja bez uvijanja. Ljubav je za Strijelca kada zajedno rastete, ali u slobodi i bez pritisaka.

Kompatibilan partner: Riječ je o osobi koja će ga osvojiti svojim intelektom, načinom na koji priča i laganom distancom kad su u pitanju osjećaji. Uzbudljivo mu je kad sve krene bez nekih ograničenja i vizije što dalje.

Godina pred njima: Promjene na polju odnosa su više nego izgledne, a neke inicijative mogu doći i s partnerove strane. Ono što je sigurno, više neće moći kao što je bilo u prošlosti. Nešto se mijenja i oni su spremni za to.

Jarac:

Kakvi su u ljubavi: Na glasu su kao hladni i bezosjećajni, no to je daleko od istine. Oni su samo oprezni i ne puštaju vas blizu tako lako. Ponekad djeluju nezainteresirano i suzdržano. Tražite li romantiku, onda ste na pogrešnom mjestu. No trebate li stabilnog, pouzdanog i vjernog partnera, onda svakako pokucajte na njegova vrata. Neće pričati o onome što osjeća prema vama, ali će vam to pokazati. Pokazat će vam tako što će odvojiti svoje vrijeme za vas, pričat će vam o sebi, ispitivati će vas o vama i vašim interesima. Jarac se ne upušta u ono za što procijeni da nema kvalitetu i rok trajanja.

Kompatibilan partner: Iako ne pokazuje osjećaje, često će biti privučen osobom koja je jako emotivna i topla. Često odmjerava osobu i gleda ima li potrebne kvalitete za roditeljsku ulogu i obiteljski život.

Godina pred njima: Očekuju ga važne promjene na polju stanovanja i obitelji, ali i karijere. Sve će se to odraziti i na kvalitetu ljubavnog života jer pokazuje spremnost odvojiti više vremena za one koje voli.

Vodenjak

Kakvi su u ljubavi: Na glasu su kao veliki individualci, neskloni vezivanju i skloniji nekonvencionalnim odnosima. No to je samo donekle točno. U onom trenu kad Vodenjak naiđe na pravu/pravog, ta osoba postaje središte i ishodište njegovog života. Kod njega često ljubav i prijateljstvo idu ruku pod ruku. Dakle nužno je da imate mnogo tema za razgovor, sličnih interesa i sličan životni svjetonazor. On je liberalan duh i traži partnera koji neće dirati u njegovu slobodu i uređivati mu život. Kad osjeti bilo kakav pritisak i isključivost, sklon je pobjeći i uzmaknuti.

Kompatibilan partner: U partneru traži dobrog i odanog prijatelja, a kada to pronađe, može početi stvarati i ljubavni odnos. Sviđa mu se srčanost, odvažnost, a još ako ste u nečemu uspješni, to je jak afrodizijak za njega.

Godina pred njima: U razdoblju su u kojem će pokazivati više želje za izlascima, uživanju i druženju. To će ih učiniti privlačnima u očima osoba suprotnog spola pa su moguća razna iznenađenja. Nekima se smiješi i roditeljska uloga.

Ribe

Kakvi su u ljubavi: Voli li me ili se meni to samo tako čini – pitanje je koje si češće možete postaviti ako ste u vezi s Ribom. Ako je tome tako, onda znajte da se vaša Riba ne osjeća s vama na sigurnom terenu, da taktizira kako bi vas u potpunosti osvojila. Sve dok vas zove i šalje poruke, znajte da joj niste samo prolazna priča. Ljubav je za Ribu potpuno sjedinjenje dvije srodne duše. Romantika je za nju sve. Spavanje u istom krevetu, mali noćni razgovori, zagrljaji, plamen svijeća, sve to puni njezino mekano srce vječito gladno ljubavi. I znajte ako vas istinski voli, nikad neće toliko riskirati da nestane na duže vrijeme.

Kompatibilan partner: Privući će je netko tko će ju osvojiti uslugama koje će joj olakšati život. Voli imati čvrst oslonac u partneru. Netko tko će joj isplanirati i preurediti život na način da bude stabilnija i osjeća se sigurno.

Godina pred njima: Saturn u njihovom znaku mijenja njihovu stvarnost. Suočavaju se s nekim iskustvima iz prošlosti, loši odnosi se prekidaju, a nešto novo za njih moglo bi biti aktualno tijekom ožujka.