Veliki tjedni horoskop: Bik će biti uspješan na poslu, a Vaga bi mogla upoznati srodnu dušu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Do izražaja će doći kvaliteta vašega rada. Oslobodit ćete se stega koje su vam nametnuli ljudi na položaju. Ovnovi - iskoristite bujicu novih ideja i povoljnih okolnosti - sada je prilika da se nametnete.

Ljubav - Partner će prešućivati ono što ga muči. Nemojte uporno ustrajati da vam se otvori jer nećete pogoditi ni vrijeme ni mjesto za razgovor. Samci bi se mogli zaljubiti u nekog tko će se poigravati s vašim osjećajima – uzvratite istom mjerom, ne dajte se!

Zdravlje - Vladavina vašeg znaka podarit će vam izdržljivost. Bit ćete energičniji i bolje raspoloženi, no manju smetnju može

vam raditi pad koncentracije, što će vas ometati u poslu. Dobro je da pripazite na grlo i glasnice.

Najbolji dan: 11. travnja

Najlošiji dan: 15. travnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Bikovi će imati uspjeha u prezentaciji ideja, proizvoda i u kreativnom stvaranju. Merkur je u vašem znaku pa sad lakše dostižete svoje ciljeve. Briljirat ćete svojim idejama s kojima ćete oduševiti nadređene.

Ljubav - Poduzet ćete korake koji će tijek vaše veze usmjeriti u željenom pravcu, možda će to biti brak i odluka o zajedničkom životu. Bit ćete više upućeni na partnera pa možete očekivati lijepe trenutke zanemarite li manje nesuglasice i sitne svađe.

Zdravlje - Merkur u vašem znaku učinit će vas bolje raspoloženima. Bit ćete otporni na stres i bezbolno se suočavati s problemima. Mnogo ćete raditi, bilo na poslu ili kod kuće pa nisu isključena veća fizička naprezanja.

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 10. travnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Uzrujavat će vas neučinkovitost i sporost kolega, nepredviđene pogreške i zastoji. Bit ćete izloženi porastu dosadnih ili zahtjevnih obaveza, ali i dati sve od sebe s ciljem rješavanja problema.

Ljubav - Vaše će ljubavni odabiri biti praktičniji i objektivniji. Blizanci će od partnera tražiti više odgovornosti i sudjelovanja u kućanskim obavezama. Ne ponaša li se tako, dat ćete mu do znanja da to nećete tolerirati. No nemojte pretjerivati, budite taktični.

Zdravlje - Potreban vam je odmor. Možete li, svakako otputujte nekuda - udaljite se od žarišta problema. Češći osjećaj umora potaknut će vas da više mislite na sebe, pijete vitamine ili češće boravite na svježem zraku.

Najbolji dan: 15. travnja

Najlošiji dan: 14. travnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Rakovi će obavljati poslove koji nisu u opisu vašeg radnog mjesta, čak i ostajati raditi prekovremeno. Nemojte gubiti živce, sad se događaju velike stvari za vas. Realizirat ćete nešto do čega vam je jako stalo.

Ljubav - Ako je vaša veza obilovala svađama, sada dolazi smirenje. Više ćete analizirati vaše karaktere i vagati izgovorene riječi, što će vašem odnosu dati novi poticaj. Ako ste sami, moguće je poznanstvo s komunikativnom i elokventnom osobom.

Zdravlje - Bikova vladavina povećat će vašu vitalnost, no Mars u 8. polju upućuje na nervozu i moguću nesanicu. Pokušajte se opuštati zabavnom literaturom ili omiljenim TV serijama. Godit će vam i češće šetnje.

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 16. travnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Lavovi su u izazovnom razdoblju koje će od njih tražiti pojačanu koncentraciju i mirne odluke. Mogla bi vam se pružiti i prilika da napredujete u poslu, ali morat ćete se suočiti i s jakom konkurencijom.

Ljubav - Niste li zadovoljni vezom, pred vama su dani odluka koje ćete energično provoditi u djelo. Izbjegnite grube reakcije i krajnosti u ponašanju jer ćete teško ispraviti učinjeno. Ako ste u vezi, nije isključeno da ćete planirati brak i potomstvo.

Zdravlje - Nepovoljan Merkurov utjecaj može vam narušiti koncentraciju, ali vam zato ništa neće moći narušiti dobro raspoloženje. Bit ćete zaljubljivi, skloni društvu i zabavi, što će biti najbolji lijek za zdravstvene boljke.

Najbolji dan: 11. travnja

Najlošiji dan: 14. travnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Mnogo ćete raditi, ali i biti više nego zadovoljni učinkom i rezultatima. Očekujete li rješenje nekih administrativnih ili kadrovskih pitanja, to bi se ovaj tjedan napokon moglo ostvariti.

Ljubav - Djevice će živcirati partnerova distanciranost. Od vas će očekivati neupitno razumijevanje, ne pitajući se kako se vi osjećate. Podsjetite ga na važnost obostrane potpore. Ako ste u vezi, nije isključen prekid odnosa, ali i ponovno obnavljanje i pomirenje.

Zdravlje - Poboljšat će vam se zdravlje, no i nadalje ste skloni unutarnjem nemiru. Joga vježbe ili meditacija mnogo bi vam pomogle u smirivanju napetosti. Ne zanemarujte društveni život, treba vam zabave.

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 10. travnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Rad će vas ispunjavati. Jačaju vaši interesi za umjetnost i zabavu, iako vam oni ne moraju nužno donositi dobit. Napredovat ćete uz potporu okoline. Javnost će s odobravanjem popratiti vaš rad.

Ljubav - Postat ćete popularniji kod suprotnog spola pa je pravi trenutak da nekog osvojite. Vladavina Ovna čini vas privlačnima i omogućuje da s lakoćom zavodite. Zato bi Vage mogle pronaći srodnu dušu, objaviti zaruke ili ponovno zavesti partnera u vezi.

Zdravlje - U odličnom ste razdoblju, puni energije i dobrog raspoloženja. Stres na poslu dobro ćete podnositi, a želja za promjenama probuditi će u vama duh pustolova. Česta putovanja i druženja melem su za vašu dušu.

Najbolji dan: 16. travnja

Najlošiji dan: 14. travnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Nepovoljni Merkur u Biku poziva Škorpione na oprez. Mogli biste donositi pogrešne odluke i time unazaditi vlastito poslovanje. Tu je i Mars koji vas iscrpljuje, ali od idućeg tjedna sve kreće nabolje.

Ljubav - Povoljan Venerin utjecaj pomaže da unaprijedite osjećajni život, bilo da poboljšate odnos s partnerom, približite

se osobi koja vam se sviđa ili se dobro zabavite. Ne zanemarujte društveni život, izvedite partnera u kino, kazalište ili kafić.

Zdravlje - Mars u Vodenjaku može vam narušiti vitalnost pa nije isključen osjećaj slabosti i umora. Posvetite se nekom od

sportova, ne preskačite jutarnje obroke i obogatite prehranu vitaminima.

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 12. travnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Na vašem radnom mjestu mogle bi se događati promjene koje neizravno mogu zahvatiti i vas. Možda se radi o dolasku novog šefa ili kolege ili ćete promijeniti opis radnih zadataka i raditi nešto posve drugo.

Ljubav - Vaš će odnos biti izložen upletanju prijatelja ili rođaka. Nedostajat će vam umjerenosti pa ćete odbijati partnera svojim navikama i načinom komunikacije. Bilo bi dobro da Strijelci utiru put poboljšanim odnosima jer od idućeg tjedna počinju emotivne krize.

Zdravlje - Tjedan je pogodan za zdravstvene zahvate, promjene u prehrani ili rekreaciju. Ne žalite vremena i truda kojeg ćete posvetiti sebi i svom izgledu jer će vas krajnji rezultat oduševiti.

Najbolji dan: 11. travnja

Najlošiji dan: 14. travnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Planeti će ispuniti vašu potrebu da usavršite svoje znanje ili nivo obrazovanja - češće ćete čitati stručnu literaturu. Poslovni kontakti s udaljenim gradovima bit će financijski profitabilni. Imat ćete sjajnu koncentraciju.

Ljubav - Potreba za pružanjem i primanjem osjećaja bit će istaknuta pa ćete češće posezati za partnerovim dodirima. Ako ste zbog posla udaljeni, to neće umanjiti vašu bliskost – romantičnim SMS porukama održavat ćete odnos toplim i nježnim.

Zdravlje - Vitalnost i energija Jarca će rasti pa ćete se osjećati bolje i imati više energije. Iako vas vladavina Ovna iscrpljuje, na vašoj je strani energični Mars koji vas puni snagom, voljom i optimizmom.

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 16. travnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Nepovoljan Merkur bit će krivac vašeg pada koncentracije i psihičkog umora, što za sobom može povući i pogrešne ili brzoplete odluke. Zato, Vodenjaci, budite na oprezni i nemojte odmah drugima otkrivati svoje planove.

Ljubav - Krenite u osvajanje osobe koju simpatizirate – prilike su na vašoj strani. U braku pustite djelima neka govore umjesto riječi. Dotjerajte se, zavedite partnera, ovo nisu dani za rutinu nego za osvajanje i zavođenje. Ženama je moguća trudnoća.

Zdravlje - Obiteljski problemi mogu biti uzrokom vaših glavobolja ili tegoba s krvnim tlakom. Uspijete li na tom planu donijeti neka rješenja i vaše tegobe će se povući. No vašem zdravlju ne prijete veći poremećaji.

Najbolji dan: 15. travnja

Najlošiji dan: 10. travnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Bavit ćete se poslovima koji zahtijevaju intelektualnu spremnost i razmišljanje o budućim potezima. Bit ćete uspješni u novčanim poslovima i u traženju izlaza iz problematičnih situacija.

Ljubav - Usmjerite energiju prema osobi koja vam se sviđa, potaknite susret – neće vas odbiti! Venera u vašem znaku omogućava vam zaljubljivanje i stabilizaciju odnosa u braku ili vezi. Bit ćete romantični, željni pažnje, ljubavi i to ćete otvoreno pokazivati.

Zdravlje - Raste vaša vitalnost i dobro raspoloženje. Bit ćete komunikativniji i otvoreniji uživati u aktivnom društvenom životu. Manje tegobe mogli biste imati s kožom, kosom i noktima. Zato bi bilo dobro da Ribe uzimaju B – vitamine.

Najbolji dan: 12. travnja

Najlošiji dan: 14. travnja

