Veliki tjedni horoskop: Bik će se uplesti u ljubavni trokut, Ribe hvata psihički umor...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO – Rezultati ranijeg rada i ulaganja u sebe, ljude i posao, bit će vidljivi na svakom koraku. Iskoristite svoja poznanstva, a od 21.1. krenite u ostvarivanje planova jer ćete u svemu biti uspješni.

LJUBAV – Imate li simpatiju u drugom gradu, putem poruka ćete održavati odnos. No nedostajat će vam partnerova blizina pa ćete dogovarati susret. Bračni odnosi postaju sve bolji zahvaljujući iskrenoj i otvorenoj komunikaciji.

ZDRAVLJE – Iako ste prilično vitalni, skloni ste čestim promjenama raspoloženja. Morate naći načina da se više opuštate. Razmislite o kakvom zanimljivom hobiju. Od 24. očekuje vas značajno poboljšanje.

Najbolji dan: 24. siječnja

Najlošiji dan: 18. siječnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO – Od 21.1 očekuju vas naporni dani. Kasnit ćete na sastanke, iščekivati bitne telefonske pozive i ljutiti se zbog nerazumijevanja i nervoze kolega. Pazite i na financije, osobito ako želite u nešto ulagati.

LJUBAV – Mogao bi vas privući netko tko živi osobit i neuobičajeni način života. Bojat ćete se prepustiti osjećajima, sve dok niste sigurni u drugu stranu. Neki bi se mogli uplesti u ljubavni trokut ili se spojiti s osobom koja nije slobodna.

ZDRAVLJE – Osjećat ćete prve tragove psihičkog umora, stoga ulovite svaki slobodan trenutak za odmor. Pripazite na grlo, glasnice i sinuse, a imate li virozu ili gripu, odležite je do kraja.

Najbolji dan: 18 siječnja

Najlošiji dan: 20. siječnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO – Ugled će vam porasti, a moguća su i priznanja. Pokazat ćete zavidne komunikacijske sposobnosti. Mnogi će pobuditi pozornost javnosti i poslovnih partnera te na sebe skrenuti pozornost svojim radnim učincima.

LJUBAV – Složena ljubavna situacija neće još dugo biti izvorom vaših frustracija. Od 18.1. sve će se srediti, stoga ništa ne poduzimajte niste li sigurni u krajnji ishod. Smetat će vas partnerova poslovna zauzetost pa organizirajte vikend za zajedničke trenutke.

ZDRAVLJE – Neki simptomi koji vas muče neće više biti tako intenzivni. Sunce u Vodenjaku usmjerava vas na veću brigu o zdravlju pa ćete češće k liječniku. Tako ćete odagnati strahove od raznih nepovoljnih dijagnoza.

Najbolji dan: 19. siječnja

Najlošiji dan: 22. siječnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO – Naprasito ćete reagirati na pokušaje kolega da vam se miješaju u posao, a ni kritike nadređenih nećete mirno odslušati. Prije nego bilo što kažete, promislite o posljedicama kojih bi moglo i biti.

LJUBAV – Odnos s voljenim ovisit o vašoj razini tolerancije koja neće biti visoka. Mogli biste se posvađati oko sitnice, no srećom i pomirenja će uslijediti vrlo brzo. Ako ste u nekog zaljubljeni, osvajajte ga polako – svaka naglost ili brzopletost nisu poželjni.

ZDRAVLJE – Mogli biste ići na bolovanje ili mijenjati dosadašnju terapiju te obavljati pretrage. No zdravlje vam se od 24.1. malo po malo popravlja, pa odolijevate gripi i sezonskim virozama.

Najbolji dan: 23. siječnja

Najlošiji dan: 18. siječnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO – Vremena za odmor gotovo da nećete imati. Čak i ako ste sve odradili, slijede vam nove obaveze. Kolege će se previše oslanjati na vas, što će vas iscrpiti, a neki pojedinci pokušavat će vas iskorištavati.

LJUBAV – Vodite računa o svojim postupcima, a odluke donosite krajnje razborito. Nakon 18.1. rasprava s partnerom pomoći će da shvatite što nije u redu s vašim odnosom. Kad otkrijete uzroke, učinite sve da vezu ili brak postavite na čvršće temelje.

ZDRAVLJE – Mars u Vodenjaku od 24.1., vas upozorava na oslabljenu koncentraciju, umor i nesanicu. Koristile bi vam tehnike opuštanja, umjerene tjelesne aktivnosti i zdrava prehrana. Osjetljiva vam je kralježnica, ali i tlak.

Najbolji dan: 24. siječnja

Najlošiji dan: 21. siječnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO – Priroda posla nametat će vam potrebu učestale komunikacije. Putovat ćete više i češće negoli ste navikli, no mogli biste pogriješiti ili se povezati s krivim ljudima. Vaša financijska situacija naglo će se poboljšati.

LJUBAV – Partnera ćete zbunjivati promjenama u ponašanju. Na trenutak ste prema njemu nezainteresirani, a onda mu iskazujete svu pažnju. Pokušajte se stabilizirati i biti što odgovorniji. Ako ste u nekog zaljubljeni, postoje izgledi da uđete u vezu.

ZDRAVLJE – I dalje ste u relativno dobrom razdoblju pa većih tegoba neće biti. Jedite hranu bogatu C vitaminom, odnosno što više voća. Rekreirajte se šetnjama, ali se pritom i dobro utoplite.

Najbolji dan: 18. siječnja

Najlošiji dan: 22. siječnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO – Imat ćete uspjeha u učenju, pisanju i osmišljavanju novih aktivnosti. Kreativnost će vam biti istaknuta pa vaše ideje neće proći nezamijećeno. Moguć je terenski rad koji vam donosi dobru zaradu.

LJUBAV – Poziv za izlazak krije u sebi dublje motive - postat će vam jasno da se nekome sviđate. Sviđa li vam se dotična osoba, olakšajte joj situaciju i pokažite da i vas zanima. Od 18.1. krize u bračnim odnosima i vezama jenjavaju pa ćete biti sigurni u partnerovu ljubav.

ZDRAVLJE – Puni ste energije i to će vas potaknuti da se upišete u teretanu. Nakon vježbanja shvatit ćete koliko se psihički bolje osjećate. Ipak, nemojte pretjerivati kako ne biste dobili upalu mišića.

Najbolji dan: 20. siječnja

Najlošiji dan: 24. siječnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO – Nije vrijeme za veće akcije ili ostvarivanje planova, jer se ništa neće odvijati po predviđenom. No ako baš morate, dobro otvorite oči i ništa ne prepuštajte slučajnostima. Najbolje će poslovati kreativci i umjetnici.

LJUBAV – Poslužite se lukavošću ili strategijom, ako je to jedini način da osvojite simpatiju. Nemate što izgubiti, a moglo bi se dogoditi da druga strana pozitivno reagira. Dobra komunikacija pomoći će posvađanim parovima da se brzo pomire.

ZDRAVLJE – U napetom ste razdoblju, stoga morate više paziti na svoje zdravlje. Godit će vam bilo kakva rekreacija, bitno je da ste u pokretu. Od 24.1. čuvajte se padova i svih skliskih terena.

Najbolji dan: 23. siječnja

Najlošiji dan: 21. siječnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO – Koncentrirajte se kako vam ne bi promaknuli detalji koji utječu na uspjeh poslovnih odluka. No naklonjena vladavina Vodenjaka čuva vas od svih neprilika. Čak štoviše, veselit će vas povećan priljev novca.

LJUBAV – Partner će biti spremniji za razgovor, a neki parovi proslavit će sretnu vijest ili događaj u obitelji. Nesretno zaljubljeni će shvatiti da imaju šansi kod simpatije, pa je sad pravo vrijeme da prema drugoj strani budete otvorenijih osjećaja.

ZDRAVLJE – Vašem zdravlju ne prijete veći poremećaji. Planeti u na vašoj strani pa ste puni optimizma kojeg širite na sve oko vas. Ljudi vole biti u vašem društvu jer ste veseli i puni energije.

Najbolji dan: 24. siječnja

Najlošiji dan: 23. siječnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO – Predstoje li vam zahtjevnije intelektualne aktivnosti, obavit ćete ih brzo i spretno. Bit ćete puni svježih ideja i zasjati pred šefom sa zanimljivim prijedlozima. I koncentracija vam se naglo poboljšala.

LJUBAV – Ljubavna situacije odvijat će se onako kako ste zamišljali. Izlazak s partnerom pokazat će koliko se dobro slažete kada ste sami i bez uplitanja drugih ljudi. Brakom vezani Jarci izgladit će sve sporne situacije i biti bliskiji jedno prema drugom.

ZDRAVLJE – Nećete se moći požaliti da imate loše zdravlje. Planeti vas štite, daju vam mnogo energije i optimalnim održavaju vaš imunitet. No pazite se previše aktivnog života koji bi vas mogao nepotrebno iscrpiti.

Najbolji dan: 18. siječnja

Najlošiji dan: 24. siječnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO – Od 21.1. osvojit ćete simpatije moćnih pojedinaca i potaknuti njihovo zanimanje. Bit ćete uvjerljivi i spretno nametnuti ideje. Mnogi će vas cijeniti i htjeti u svojoj blizini. Nekima je moguće i promaknuće!

LJUBAV – Venera u vašem znaku od 18. 1., bit će zaslužna za vašu privlačnost. Obznanite simpatiji svoje namjere, dosta ste oklijevali. Nije isključeno da baš ovaj tjedan uđete u ljubavnu vezu. Veze i brakovi će procvjetati pod naletom romantike.

ZDRAVLJE – Zbog naklonjene Venere zanimat će vas tretmani uljepšavanja pa ćete rado isprobavati razne kozmetičke preparate, ali se i ljepše odijevati. Promjenom boje kose mnoge ćete ugodno iznenaditi.

Najbolji dan: 19. siječnja

Najlošiji dan: 20. siječnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO – Ostanite u pozadini i zaštitite se od ljudi koji bi vas mogli oštetiti! Moguću napetost shvatite kao privremeno stanje, a situacijama ne pridajte nezasluženi značaj. Čuvajte se tajnih neprijatelja!

LJUBAV – Mogli biste se zagledati u zauzetu osobu. Strast će nadjačati razum pa biste se mogli prepustiti tom odnosu, bez obzira na moguće posljedice. Odlučujte razumom! Samci, još postoje neke zapreke koje vas sprječavaju u zbližavanju sa simpatijom.

ZDRAVLJE – Popušta vam koncentracija i jača psihički umor. Trebat će vam kvalitetnog sna više nego inače, stoga legnite spavati koji put ranije od predviđenog. Posegnite za C vitaminom.

Najbolji dan: 22. siječnja

Najlošiji dan: 21. siječnja