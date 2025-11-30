Veliki tjedni horoskop: Bik mijenja radno mjesto, Blizanci moguće su svađe u vezi ili braku

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Bit ćete prisiljeni promijeniti svoj pristup radnim obavezama i kolegama. No takva prilagodba otvorit će vam mnoga vrata, pa su pred vama poticajni izazovi i mogućnost napredovanja. Sjajno poslujete i s inozemstvom!

LJUBAV - Zanimljiv susret s nekime, bit će naznaka buduće strastvene veze. Od 1.12. Venera vam pruža šansu da pronađete srodnu dušu u prijateljskom krugu, među ljudima koje već poznajete. Ovnovima u braku neće nedostajati žara pa će zapalili iskru privlačnosti.

ZDRAVLJE - Naklonjeni Mars u znaku Strijelca daje vam mentalnu živost i optimizam pa će vaše veselo raspoloženje tjerati od vas sve bolesti. Dani su odlični za početak bavljenja intenzivnijom tjelovježbom ili meditacijom.

Najbolji dan: 1. prosinca

Najlošiji dan: 30. studenoga

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Neki od vas dobit će veću odgovornost, promijeniti radno mjesto zbog nepovoljnih uvjeta ili nekih pojedinaca, ili se ogorčeno boriti za bolji status. Jedna autoritativna osoba će vas kočiti u napretku.

LJUBAV - Možete očekivati porast partnerovog nezadovoljstva. Neće trpjeti vaše mušice i tvrdoglave stavove, nego će vam biti ravnopravan sugovornik u prepirkama. Nemojte se igrati s njegovim strpljenjem i pragom tolerancije, koji će biti jako nizak.

ZDRAVLJE - Niste baš u najsjajnijem razdoblju što se tiče vaše vitalnosti, što će najjače osjetiti travanjski Bikovi koji će biti podložniji stresu, ali i nervozi. Nastojte se opuštati i odmarati te ojačati imunitet vitaminima.

Najbolji dan: 4. prosinca

Najlošiji dan: 2. prosinca

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Vjerojatan je premještaj na drugo radno mjesto ili bavljenje poslovima koje inače ne radite. Često ćete biti nervozni i pod stresom. Prebacite dio poslova na kolege koje imaju više vremena od vas.

LJUBAV - Samci, osoba koja vam se sviđa još uvijek vam nije dostupna i pitanje je da li bi druga strana sada pravilno shvatila vaše udvaranje i simpatije. Radije budite strpljivi, neka druga strana napravi korak. Ako ste u vezi ili braku, moguće su svađe.

ZDRAVLJE - Nepovoljan Marsov utjecaj izlagat će vas stresnim situacijama na koje ćete gubiti mnogo energije. Iako ste psihički u super formi, vaše će tijelo posustajati pred tempom kojeg ste si nametnuli. Odmarajte!

Najbolji dan: 5. prosinca

Najlošiji dan: 30. studenoga

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Merkurov položaj povoljan je za znanstveni i istraživački rad. Izvrsno ćete rukovati brojkama, biti sigurni u svoje znanje i na poslovnim sastancima ostavljati dojam samouvjerene i pouzdane osobe.

LJUBAV - Partner vam pruža veliku potporu, ali mu ipak nedostaje vaše prisustvo. Pokušajte očuvati osjećajnu stabilnost jer je odgovornost za nemir i nesklad u potpunosti vaša. Ako ste sami, okrenite se dobro oko sebe - susret ćete nečiji zaljubljeni pogled!

ZDRAVLJE - Bit ćete skloniji debljanju, što može predstavljati prijetnju vašoj tjelesnoj težini. Kontrolirajte prehranu, jedite zdrav jutarnji obrok, no večernji neka bude manje kaloričan. Pazite se ozljeda i padova.

Najbolji dan: 30. studenoga

Najlošiji dan: 1. prosinca

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Previše ljudi upletat će se u vaše poslovanje, dijeliti vam savjete ili vas zbog osobnih interesa nagovarati da mijenjate planove i postavite drukčije prioritete. Na financijskom planu očekujte povoljniji razvoj situacija.

LJUBAV - Od 1.12. osvijestit će svoje emocionalne želje i potrebe - shvatit ćete što želite od postojećeg odnosa. Dogovori o zajedničkoj budućnosti, trudnoći ili zasnivanju bračne zajednice mogući su baš sada. Samci će se strastveno zaljubiti.

ZDRAVLJE - Marsova potpora iz znaka Strijelca odlično će djelovati na vašu zdravstvenu situaciju. Osjetit ćete priljev pozitivne energije – usmjerite li je na sportske aktivnosti, kilogrami će se brže topiti.

Najbolji dan: 2. prosinca

Najlošiji dan: 3. prosinca

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Tražite li novi posao, očekujete li objavu rezultata natječaja ili odgovor na neke svoje upite, novosti će biti po vašem ukusu. Služit će vas sreća, ali i potpora utjecajnih ljudi, što je najvažnije.

LJUBAV - Voljena osoba bi vam mogla zamjeriti da je želite podčiniti, jer ćete biti skloniji ljubomori i burnim reakcijama. Nastojte što više razgovarati i otvoriti svoje srce jer nerazumijevanje, nejasnoća i nedorečenost predstavljaju kamen smutnje u vašoj vezi.

ZDRAVLJE - Mars vam nije naklonjen pa ćete se često zateći u stresnim situacijama koja će vas iscrpljivati. Iskoristite svaki slobodan trenutak za odmaranje. Zdravo se hranite i pobrinite se da vam doručak bude kaloričan.

Najbolji dan: 4. prosinca

Najlošiji dan: 6. prosinca

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Odličan Marsov utjecaj nagnat će vas da se aktivnije uključite u poslovna zbivanja, iznosite svoje prijedloge, razgovarate o teškoćama i pronalazite nove načine za njihovo rješavanje.

LJUBAV - Dani su kao stvoreni za otvorene razgovore, razmjenu misli i skrovitih osjećaja. Osamljeni će se lomiti između potrebe da zaključaju vrata svog intimnog svijeta ili se prepuste društvenom životu. Izaberite ovo drugo, moguće je zanimljivo poznanstvo.

ZDRAVLJE - Mogli biste se prehladiti ili ćete teže podnositi promjenjive vremenske prilike. No vašem zdravlju ne prijete veće tegobe, čak štoviše, pojačano ćete se brinuti o sebi, više vježbati i činiti sve da vam bude bolje.

Najbolji dan: 5. prosinca

Najlošiji dan: 1. prosinca

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Pronalazit ćete razne načine kako biste oplodili svoj kapital, ušteđevinu ili zaradili više novca, a rezultati će biti proporcionalni uloženom trudu, stoga „zasučite rukave“ i poslušajte svoju intuiciju.

LJUBAV - Ma gdje se pojavili bit ćete primijećeni. Pred vama je dinamičnije ljubavno razdoblje, ali vodite računa o tome da partneru ne postavljate nerealna očekivanja. Neki među vama shvatit će da nisu preboljeli bivšeg partnera i ponovno mu se vratiti.

ZDRAVLJE -U odličnom ste razdoblju za odvikavanje od pušenja, jer ćete biti ustrajni i uporni. Psihički ćete bolje podnositi stresne situacije. No neke vaše kronične boljke bi mogle buknuti pa ćete posjetiti liječnika.

Najbolji dan: 30. studenoga

Najlošiji dan: 3. prosinca

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Vladavina vašeg znaka otvara vam nove poslovne mogućnosti. Postići ćete ono o čemu ste dugo sanjali, bit ćete priznati, a vaše će se sposobnosti vrjednovati čak i više nego što smatrate potrebnim.

LJUBAV - Venera u vašem znaku od 1.12. pridonijet će vašem osjećajnom samopouzdanju pa ćete svoju naklonost najlakše iskazivati sitnim darovima, gestama i malim znakovima pažnje. Ako ste sami, mogli biste upoznati nekog iz visokog društva i biti njime opčinjeni.

ZDRAVLJE - Mars u vašem znaku učinit će vas borbenima i energičnima - odjednom ćete osjetiti volju da više uživate u životu. No oprez je ipak potreban, budući da vas taj planet izlaže i pojačanom utrošku energije.

Najbolji dan: 2. prosinca

Najlošiji dan: 5. prosinca

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Vladavina Strijelca umanjit će vašu moć percepcije i često vas dovoditi u napete odnose s ljudima iz poslovnog okruženja. Bit ćete umorni i zasićeni, no svejedno će iza vas stajati sjajni rezultati.

LJUBAV - Seksualni život i tjelesna privlačnost gubit će na snazi. Posrijedi je prolazna ljubavna kriza koja neće ostaviti značajnije posljedice u vašem privatnom životu, osobito ako ste u braku. Zato nemojte donositi radikalne odluke zbog kojih ćete požaliti.

ZDRAVLJE - Psihički ćete se osjećati odlično, bit ćete puni entuzijazma. No ipak pripazite – nepovoljan Marsov utjecaj osobito će djelovati na rođene u siječnju, pojačavajući im tegobe od kojih su i prije patili.

Najbolji dan: 4. prosinca

Najlošiji dan: 2. prosinca

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Bit ćete napeti, nezadovoljni statusom i odnosom s pretpostavljenima. Mogli biste raditi za dvoje i često se zateći u razmišljanju da vas šefovi iskorištavaju i ne pokazuju dovoljno razumijevanja za vaše napore.

LJUBAV - Od 1.12. ulazite u sretno razdoblje pa ovotjedne trzavice nemojte shvatiti preozbiljno. Izbjegnite rasprave s partnerom i ne zadirite u njegovu intimnu prošlost. Ako ste sami, pojačani društveni život nudi vam priliku za novo poznanstvo.

ZDRAVLJE - Iako ćete često mijenjati raspoloženja, biti zabrinuti za obiteljska i poslovna zbivanja, zdravlje vas neće iznevjeriti. Bit ćete puni optimizma, stalno u pokretu, a najviše će vas radovati izlasci i noćni život.

Najbolji dan: 6. prosinca

Najlošiji dan: 3. prosinca

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Sve vaše poslovne aktivnosti trenutačno su pod sretnim Merkurovim utjecajem. Posvetite li se poslu ambicioznije, imat ćete odlične rezultate. Uspješno ćete riješiti problem koji vas je dugo gnjavio.

LJUBAV - Previše se okrećete prošlosti i analizirate partnerovo ponašanje. To umanjuje spontanost u odnosu pa nemojte pretjerivati i partneru stalno nešto predbacivati. Ne dopustite da se nepotrebno stvara zid šutnje. Doznajte što muči voljenu osobu.

ZDRAVLJE - San će vam biti potrebniji nego ikada, zato odgodite pokoji večernji izlazak i naspavajte se. Mogle bi se pojačati vaše kronične boljke, stoga je dobro poslušati savjet liječnika i uzimati propisanu terapiju.

Najbolji dan: 30. studenoga

Najlošiji dan: 5. prosinca