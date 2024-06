Veliki tjedni horoskop: Bikovi će pronaći ljubav, a Blizanci moraju pripaziti na financije

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Očekuje vas tjedan pun poslovnih, ali i kućnih obaveza. U nekoliko navrata činit će vam se da svemu tome nema

kraja, ali ćete izvući maksimum iz sebe i riješiti sve što je stavljeno pred vas.

Ljubav - U odnosu s partnerom Ovnovi moraju razmišljati van ustaljenih, svakodnevnih okvira odnosa. Pozabavite se

idejom kako kvalitetnije provesti zajedničko vrijeme, jer će vam se to ulaganje višestruko isplatiti. Rezervirajte vikend samo za vas dvoje.

Zdravlje - Slobodne trenutke nastojte posvetiti sebi. Osjećate se slobodnima, poletnima i to se na vama vidi. Idealno je vrijeme da se upišete na neki od fitness ili aerobic tečajeva i riješite se viška kilograma prije ljeta.

Najbolji dan: 10. lipnja

Najlošiji dan: 15. lipnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Pružit će vam se prilika da pokažete svoje talente. Bavit ćete se planom i planiranjem i na taj način ćete visoko pridonijeti svojoj radnoj sredini. Vaše vještine i metode neće ostati nezamijećene od strane šefova.

Ljubav - U dobrom ste razdoblju u kojem možete riješiti svaki emotivni problem. Bit ćete smireni i spremni za otvoren razgovor s partnerom pa ćete odnos podići na viši nivo. Slobodni Bikovi bi nekog mogli upoznati i u toj osobi pronaći sigurnost i utočište.

Zdravlje - Ne popušta vas psihička napetost. Život ponekad doista zna biti veliki izazov, a ovo su upravo takvi dani, napeti, ali i puni pozitivnih preokreta. Zašto se ne biste malo opustili i posvetili stvarima koje volite?

Najbolji dan: 13. lipnja

Najlošiji dan: 11. lipnja

Foto: Getty

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Ovo je dobro vrijeme za sve poslove vezane za ulaganja i nekretnine. No uza sve paralelne aktivnosti i radnje koje se odvijaju pripazite na financije i nemojte olako trošiti teško zarađen novac.

Ljubav - Iskoristite Veneru u znaku Blizanca za rješavanje ljubavnih problema. Sada će sve ići lakše pa ako se vaša veza prekinula, moguće je slatko pomirenje. Samci će biti puni šarma i zavodljivosti pa u ovom tjednu može procvjetati nova ljubavna priča.

Zdravlje - Puni ste energije i to će vas potaknuti da se upišete u teretanu. Nakon vježbanja, shvatit ćete koliko se psihički bolje osjećate pa će vam to učvrstiti volju da nastavite istim tempom. No nemojte pretjerati.

Najbolji dan: 15. lipnja

Najlošiji dan: 14. lipnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Zbog Marsove potpore raste vaša potreba za pokazivanjem želja i realizacijom ideja. Bit ćete optimistični i poticajni za sebe i sve one koji vas okružuju. No istodobno se pazite iscrpljenja i nemilosrdne konkurencije.

Ljubav - Mogli biste se zaljubiti u nekog tko vam stvara više nevolja nego što donosi dobro. No potkraj tjedna mnogo toga će se otpetljati, a vi znati na čemu ste i kakvu odluku donijeti. Poboljšanje odnosa očekuju Rakove u napetim vezama i brakovima.

Zdravlje - Koncentracija će vam se od ovog tjedna bitno popraviti, a i energije ćete imati dovoljno. Mogla bi vas mučiti izraženija nesanica ili će vas nečiji problemi i loša životna situacija previše uznemiriti i potresti.

Najbolji dan: 9. lipnja

Najlošiji dan: 15. lipnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Sve će vam ići od ruke. Uspjet ćete napraviti sve što ste zamislili i to na svim područjima na kojima djelujete. Potrudite se obaviti važne zadatke i zaostatke dok ste tako kreativni i vješti.

Ljubav - Moglo bi vam se dogoditi da upoznate osobu s kojom ćete jako brzo uploviti u vezu. Znat ćete što želite pa će i suprotni spol primjećivati sigurnost kojom zračite. U brakovima će ojačati duh partnerstva, unatoč povremenim i bezazlenim svađama.

Zdravlje - Pripazite na svoje zdravlje. Nepovoljan Marsov utjecaj od 10.6. može Lavovima utjecati na pad imuniteta. Uvrstite u prehranu što više voća, a pijte i dovoljno tekućine.

Foto: Dreamstime

Najbolji dan: 12. lipnja

Najlošiji dan: 9. lipnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Računajte na izraženiji pad koncentracije. Možda vam se poslovni teret čini prevelik, no većina vas će isplivati iz krize jača nego ikad. Suočeni ste sa stvarnošću, ali i motivirani za odlučujuće promjene.

Ljubav - Zbog slabe komunikacije unutar obitelji osjećat ćete se napušteno i osamljeno. Nemojte dopustiti da vas taj osjećaj odvede predaleko. Posvetite se stvarima koje volite, a koje ste zapostavili radi nedostatka vremena i na taj način zaokupite misli.

Zdravlje - Prošlo razdoblje bilo je puno glavobolja i bolova u tijelu, ali počinjete se osjećati bolje. Djevice si trebaju osigurati si psihički i tjelesni odmor kao pripremu za nadolazeće vrijeme.

Najbolji dan: 13. lipnja

Najlošiji dan: 12. lipnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Merkurova potpora iz znaka Blizanaca, bit će zaslužna za povratak volje i radnog elana. Vaša kreativnost počinje bujati, vraćaju vam se inspiracija i vjera u sebe. Odlično su vam aspektirani poslovi s inozemstvom.

Ljubav - Iza naizgled običnih situacija krit će se nove ljubavne prilike. Vaše će ljubavne akcije polučiti cilj, ma kako vam se strategija osvajanja simpatije činila osuđenom na propast. Nježnost i više romantičnih sadržaja neće zaobići ni Vage u braku.

Zdravlje - Fitness, jogging ili šetnje na svježem zraku omogućit će vam da budete zadovoljni sobom i svojim izgledom. Treba vam što više kretanja, ali i odmora pa si priuštite koji puta ranije lijeganje u krevet.

Najbolji dan: 15. lipnja

Najlošiji dan: 9. lipnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Nepovoljni Mars od 10.6. može usporiti Škorpionove projekte ili staviti na čekanje realizaciju planova. Budite strpljivi, osobito ako i sami uviđate da nailazite na zapreke. Ne svađajte se s neistomišljenicima, zaobiđite ih.

Ljubav - Pitanja odgovornosti i obaveze izbit će u punoj snazi. Partneru nećete tolerirati površno ponašanje, već ćete mu otvoreno reći što mu zamjerate i zašto. Nestabilne veze mogle bi puknuti, dok će stabilne ojačati, pa čak se i približiti bračnoj odluci.

Husband asking for forgiveness to his wife | Foto: 123RF

Zdravlje - Osjećate se energično, ali ste skloni pretjerivanju svake vrste. Morate shvatiti da i vi imate svoja ograničenja. Da biste normalno funkcionirali, morate dovoljno spavati i redovito jesti – neka doručak bude kaloričan!

Najbolji dan: 9. lipnja

Najlošiji dan: 11. lipnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Organizirajte se kako biste stigli obaviti planirano. Iskrsnut će problemi, možda povezani s novim poslom, kolegom, financijama ili promjenom na radnom mjestu. Unatoč iscrpljenosti, možete mnogo!

Ljubav - Privlačit će vas sve što je novo i zanimljivo. Ovo će slobodnim Strijelcima osigurati ako ne nove ljubavne početke, ono barem zanimljiv i ispunjen društveni život. Bračni odnosi se popravljaju pa kriza jenjava, no morat ćete biti tolerantniji i popustljiviji.

Zdravlje - Bit ćete boljeg raspoloženja, što će se očitovati na vašem ozarenom licu i osmjehu. Zanimat će vas svijet duhovnosti pa možda pročitate kakvu knjigu iz tog područja, što će vam donijeti nove spoznaje.

Najbolji dan: 10. lipnja

Najlošiji dan: 14. lipnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Po tko zna koji put će se pokazati da se uspjeh može ostvariti samo uz discipliniranost. A vi ćete biti baš takvi i od 10.6. utirati si put ka uspjehu. Bit ćete nadahnuti i puni kreativnih ideja, zbog kojih će vas šefovi više cijeniti.

Ljubav - U bračnim odnosima bit će više mira i stabilnosti. Nekima bi se mogla dogoditi ljubav s osobom iz drugog grada ili države, možda putem interneta. Uživat ćete u verbalnim nadmudrivanjima sa simpatijom pa ćete se sve više zaljubljivati u nju.

Zdravlje - Jedite dobro pripremljenu, svježu i zdravu hranu, kako biste se dobro osjećali i izbjegli bilo kakve probavne tegobe. Bavljenje sportom ili obnova garderobe povećat će samopouzdanje Jarca.

Najbolji dan: 13. lipnja

Najlošiji dan: 9. lipnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - I dalje ste u dobrom razdoblju pa ga iskoriste za proboj na poslovnoj sceni. Bit ćete iznimno kreativni, spremni se suočiti sa svim izazovima i riješiti svaki problem. No od 10.6. vrebaju vas iscrpljenja zbog puno posla.

Ljubav - Ovaj tjedan osobito držite oči otvorenima. Naklonjena Venera će posebno Vodenjake rođene u veljači „počastiti“ novim ljubavnim prilikama. Mogli biste steći pažnju privlačnog udvarača. Vezani će biti bliski s partnerom, ali neke stvari s njime još niste do kraja riješili.

Zdravlje - Ne dopustite da vas izloženost stresu izbaci iz tračnica. U konačnici, malo stresa je dobrodošlo jer nas potiče na reakciju. Usvojite neke od tehnika opuštanja jer će dobro činiti vašem napetom živčanom sistemu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 15. lipnja

Najlošiji dan: 10. lipnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Trgovački kontakti su vam naklonjeni, ali će komunikacija s kolegama i šefovima biti dosta napeta. Dobit ćete priliku predočiti ideje i projekte, no i dalje su izvjesni napori i dokazivanja. No ne zadugo!

Ljubav - Razlike u karakterima između vas i partnera isplivat će na površinu. Moguće su rasprave i uplitanje drugih ljudi u privatni život Riba, što nikako ne bi smjeli dopustiti. Potkraj tjedna otvoren razgovor s partnerom razjasnit će mnogo toga i donijeti pozitivna rješenja.

Zdravlje - Ako patite od neke vrste boli i bolesti, ovaj tjedan ćete se osjećati mnogo bolje. Slijedili ste upute liječnika i to je donijelo pozitivne rezultate. Nemojte se sada opustiti, nastavite tako i rezultati neće izostati.

Najbolji dan: 9. lipnja

Najlošiji dan: 14. lipnja