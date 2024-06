Veliki tjedni horoskop: Djevice će uploviti u novu vezu, a Bikovi pokrenuti privatan posao

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Planeti Ovnove nakon 18.6., upozoravaju na brzoplete reakcije i odluke. Nije isključena mogućnost da nekom netaktičnom izjavom uvrijedite partnere ili se zaletite u posao koji će vas preko mjere iscrpljivati.

Ljubav - Vaše i partnerove nesigurnosti izbit će na površinu i potkopavati odnos. Odvojite dovoljno vremena jedno za drugo, osobito ako ste se udaljili. Ne radite scene i ne svađajte se jer time ništa nećete postići. Nastojte voljenom ponešto i oprostiti.

Zdravlje - Morat ćete više pažnje posvetiti zdravlju i održavanju forme, prilagoditi i promijeniti svakodnevni ritam života te svoje poslovne i prehrambene navike. Pripazite na probavu, a i živci su vam osjetljivi.

Najbolji dan: 20. lipnja

Najlošiji dan: 16. lipnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Mogli biste sklopiti neformalan ugovor za honorarni posao ili aktivnije surađivati s javnošću. Pravi je trenutak za pokretanje privatnog posla, promjenu radnog mjesta i dobivanje unapređenja.

Ljubav - Osjećajne spone bit će neupitne. S partnerom će se Bikovi od 18.6. sporazumijevati bez mnogo riječi i osjećati raspoloženja jedno kod drugoga. Problemi će učvrstiti vaš odnos i pokazati da odlično funkcionirate i kad okolnosti oko vas nisu najblistavije.

Zdravlje - Mnogo radite i naprežete se, no sve stižete obaviti i sve vam ide po planu. Energije imate na pretek, no nemojte

pretjerivati. Izbjegavajte radikalne dijete koje vaš organizam mogu nepotrebno iscrpiti.

Najbolji dan: 22. lipnja

Najlošiji dan: 18. lipnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Riješit ćete se dugova i ostvariti nove mogućnosti za zaradu. Izvjesno je napredovanje, kao i dobro plaćeni honorarni posao. Neki od vas će iz rizičnih ulaganja izvući materijalnu korist.

Ljubav - Nastupom i odvažnošću, ali i utemeljenim argumentima primorat ćete partnera da se izjasni. Na pomolu je razgovor koji će riješiti vaše dvojbe i definirati odnos. Blizancima u vezi je odnos postojan i svakim danom sve čvršći i bolji.

Zdravlje - Uljepšavat ćete se i njegovati, možda promijeniti boju kose ili novim odjevnim stvarima istaknuti ono najljepše na sebi. Zdravlje vam neće stvarati probleme pa ćete biti odlično raspoloženi i vitalni.

Najbolji dan: 17. lipnja

Najlošiji dan: 21. lipnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Spretno ćete se nositi s poslovima koji su povezani s komunikacijama, biti dobro informirani i korak ispred konkurenata. Nakon 18.6. nekima predstoje kontakti s inozemstvom i rješavanje financijskih pitanja.

Ljubav - Od 18.6. s partnerom ćete ostvariti skladan odnos, pa ni povremene razmirice neće ugroziti vašu osjećajnu sreću. Slobodni Rakovi bi mogli pasti na šarm inteligentne osobe koja će vas zavoditi britkim dosjetkama, šalama i humorom.

Zdravlje - I dalje ste u povoljnom razdoblju pa ga iskoristite za intenzivniju tjelovježbu i mršavljenje – rezultati će biti odlični! Bit ćete iznimno oštroumni pa vašem zapažanju ništa neće moći promaknuti.

Najbolji dan: 18. lipnja

Najlošiji dan: 22. lipnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Od 18.6. naići ćete na zapreke ili spoznati da netko nije vašoj strani. Budite diskretni u svojim namjerama i ne otkrivajte planove ljudima u koje nemate povjerenja. Izbjegavajte nepotrebne troškove i razmišljajte dugoročno.

Ljubav - Veze u kojima dominira ljubomora ili borba za nadmoć naći će se na prekretnici. Kriza će vam pomoći u stjecanju dubljeg uvida u prirodu vaših osjećaja, pa ćete odlučnije raskinuti odnos koji vas ne usrećuje. Samcima Lavovima je moguće novo poznanstvo.

Zdravlje - Osjetljiv će vam biti dišni sustav, srce, pluća, grlo i živci. Neko vrijeme morat ćete se povući, smiriti, izolirati i zatvoriti od javnosti kako biste prikupili energiju i vratili zdravlje. Zdravije se hranite!

Najbolji dan: 20. lipnja

Najlošiji dan: 19. lipnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Privlačit će vas sve što djeluje poticajno i razmišljati stvaralački. Imat ćete prilike pokazati što i koliko možete u poslovima koje obavljate. Vidno će vam se popraviti koncentracija pa ćete biti učinkoviti.

Ljubav - Ako ste u ljubavnoj vezi, osjećat ćete se zaljubljeno kao da ste na novom početku. Partner će vam ugađati i činiti sve što je u njegovoj moći da se osjećate zadovoljno. Nakon 18.6. slobodne Djevice će lako stupiti u novu, romantičnu vezu, možda posredstvom prijatelja.

Zdravlje - Malo tko će moći pratiti vašu energiju i ljubav prema izazovima. Bit ćete stalno u pokretu, a druženja s prijateljima

katkad će trajati i do kasnih noćnih sati. Raznolik društveni život ispunjavat će vas zadovoljstvom.

Najbolji dan: 22. lipnja

Najlošiji dan: 16. lipnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - U jednom će trenutku izgledati kao da sve teče po planu, no već u sljedećem ništa se neće odvijati kako treba. Uštedite si muke i odgodite važne projekte za neko bolje razdoblje od ovoga.

Ljubav - Od vas će se zahtijevati više tolerancije pa ćete partneru morati nekoliko puta progledati kroz prste, želite li izbjeći međusobna predbacivanja i prepucavanja. Zaljubljenim Vagama tjedan označava prekretnicu – mogli biste ući u željenu vezu, ali bit će i stresa.

Zdravlje - Bit će izražena vaša autodestruktivnost te sklonost ovisnostima i štetnim navikama koje će vam prouzročiti niz zdravstvenih tegoba. Budite oprezniji i pazite što radite. Pričuvajte se ozljeda!

Najbolji dan: 17. lipnja

Najlošiji dan: 22. lipnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Očekuje vas porast prihoda, pohvale pretpostavljenih i porast ugleda. Plijenit ćete pozornost javnosti. Moguće je kraće putovanje u inozemstvo, kvalitetno informiranje i usvajanje novog znanja.

Ljubav - Vaše želje se ostvaruju, stoga se ne kolebajte krenuti u akciju. U novim počecima bit će presudna tjelesna privlačnost, ali ni dobro intelektualno slaganja i prožimanje neće izostati. Od 18.6. Škorpioni će u brakove i veze unijet više dinamike i romantike.

Zdravlje - Povoljni planetarni utjecaji jačaju vašu snagu volje i moć pozitivnog stava. Ništa neće moći narušiti vaše veselo raspoloženje, a i svojim ćete izgledom biti zadovoljni. Proljepšat ćete se i zračiti šarmom.

Najbolji dan: 19. lipnja

Najlošiji dan: 18. lipnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Riješit ćete zaostale poslove i pronaći rješenje za sporne situacije. Izvjestan je porast obaveza i odgovornosti, a vaš bi se rad mogao naći i pod lupom nadređenih. Koncentracija vam je slaba.

Ljubav - Otežano ćete komunicirati s partnerom. Njegove kritike doživljavat ćete kao napad na sebe. Zastanete li i razmislite o partnerovim riječima, shvatit ćete da je u pravu. Slobodni Strijelci bi se mogli zateći između dvije prilike – odaberite srcem, a ne razumom.

Zdravlje - Dinamičan i zahtjevan dnevni ritam na poslovnom, osjećajnom i obiteljskom planu mogao bi pridonijeti padu vitalnosti i slabljenju imuniteta. Bavite li se sportom, čuvajte se ozljeda i upale mišića.

Najbolji dan: 21. lipnja

Najlošiji dan: 18. lipnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Jarci će se susretati s gomilom papira, podataka koje ćete morati obraditi i većim brojem ljudi koji će ulaziti i izlaziti iz

vašeg ureda. Izvjesne su i verbalne iskrice između vas i jednog kolege. Smirite tenzije!

Ljubav - Dobro se slažete s bračnim partnerom, iako se vaši pogledi na mnoge stvari razlikuju. Ne budite kruti i ne tražite da sve bude po vašem. Dopustite i njemu da izrazi mišljenje. Ako ste u vezi, partner će htjeti zajednički život s vama, no čini se da još niste spremni na taj korak.

Zdravlje - Zauzmite pozitivan stav, naoružajte se optimizmom i snagom volje potrudite se svakodnevicu podčiniti sebi i učiniti je mirnijom i manje zahtjevnom. Pripazite na koljena i kralježnicu, ali i zube!

Najbolji dan: 22. lipnja

Najlošiji dan: 16. lipnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Pomanjkanje koncentracije, ideja i rastresenost nisu alarmantni, no od 18.6. ogradite se od većih obaveza i planova. Čuvajte se brzopletih reakcija. Ne dajte se isprovocirati - budite staloženi.

Ljubav - Ljubavne probleme izbjeći ćete ako sputate taštinu i prilagodite se partneru. Partner će trebati vaše razumijevanje, a ne kritiku ili nepoštivanje dogovora. Ako ste u vezi, pripazite se krize koju biste mogli izazvati svojom ljubomorom.

Zdravlje - Vodenjakovi energetski potencijali bi mogli biti na nižoj razini. Stoga vam se preporučuje da reducirate aktivnosti, osluškujete i slijedite znakove i potrebe svoga organizma. Ne zanemarujte važnost odmora i opuštanja.

Najbolji dan: 17. lipnja

Najlošiji dan: 19. lipnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Krasit će vas poduzetnost i pouzdanost, a bit ćete i stvaralački raspoloženi. Imat ćete prigodu svoje ideje izložiti utjecajnim ljudima koji će u njima prepoznati vaš talent i priliku za zajednički napredak.

Ljubav - Od 18.6. intenzivno ćete izlaziti i družiti se s prijateljima te u takvom ozračju sresti zanimljivu osobu. Nadomak ste flertu koji će se brzo pretvoriti u zavođenje, strast i ljubav. Zauzetim Ribama će odnos s partnerom konačno doći na svoje pa svađa više neće biti.

Zdravlje - Omiljene aktivnosti i hobiji pomoći će vam riješiti se stresa, a dovoljno sna i kvalitetna ishrana bit će učinkovitiji za lijep izgled od najskupljih kozmetičkih tretmana. Psihofizički ćete biti jako otporni.

Najbolji dan: 18. lipnja

Najlošiji dan: 20. lipnja