Veliki tjedni horoskop: Lav ide na put, Djevice briljirati na poslu, a Ribe biti nezadovoljne

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO – Neće vam nedostajati praktičnosti i ideja, ali morat ćete povesti računa o svojim mogućnostima. Znatiželja u poslu mogla bi vam odškrinuti nova vrata i to će biti dobro za vas.

LJUBAV – S partnerom ćete postići željene dogovore i ustupke, unatoč razlikama u stavovima i temperamentu. Roditeljstvo će vas ispunjavati. Bit ćete zadovoljni postupcima svoje djece. Samci će imati više sreće u ljubavi pa bi mogli nekog zanimljivog upoznati.

ZDRAVLJE – Planeti će podići razinu vaše energije pa nećete biti toliko umorni. No još će vas jedno vrijeme mučiti iscrpljenost i sklonost glavoboljama.

Najbolji dan: 26. srpnja

Najlošiji dan: 21. srpnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO – Od 26.7. vaš rad bit će oplemenjen novim idejama i naklonošću utjecajnih ljudi. Možete sve što poželite, stoga ne gubite vrijeme i živce na sitnice i neke nebitne ljude.

LJUBAV – Vezu će vam nagrizati nepovjerenje. Doći ćete u napast da provjeravate partnerove SMS poruke i kretanja, ali vam se to ne savjetuje. Kontrolirajte ljubomoru. Potkraj tjedna imati ćete sjajnu priliku za otvoren razgovor s voljenom osobom i postići neka rješenja.

ZDRAVLJE – Bit ćete nervozniji nego inače. Izbjegavajte kavu i ostale stimulanse, osobito alkohol. Zabrinjavaju li vas neki simptomi, bit će dobro posjetiti liječnika.

Najbolji dan: 21. srpnja

Najlošiji dan: 23. srpnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO – Neke okolnosti promijenit će se na vašu štetu, ali to neće ugroziti vaš status. Mnogo ćete raditi ili preuzeti na sebe obaveze koje su vam mrske, no dajte sve od sebe.

LJUBAV – Aktivan društveni život okružit će vas udvaračima pa je povećana mogućnost pustolovina. Netko će se posebno truditi da vas osvoji pa ćete se i zaljubiti. Vezanima predstoje lijepi trenuci, a bit će još i ljepši ako ste zajedno negdje na ljetovanju.

ZDRAVLJE – Sport i rekreacija predstavljat će vam veliki užitak. Povoljno je vrijeme za borbu sa suvišnim kilogramima, u čemu će vas podržati Mars u vašem znaku.

Najbolji dan: 22. srpnja

Najlošiji dan: 24. srpnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO – Bit ćete kreativni, osmišljavati originalna rješenja i učinkovite metode ostvarivanja rezultata. Moguća su priznanja od šefova za vaš trud, a moguć je i premještaj na bolje plaćeno radno mjesto.

LJUBAV – U idućim danima imate mogućnost izbora. Mogli biste se gotovo preko noći naći u zagrljaju osobe u koju ste zaljubljeni ili obnoviti prekinutu vezu. Ako ste u braku, vi i partner imati ćete mnogih zajedničkih ideja i planova koje ćete uspješno ostvariti.

ZDRAVLJE – Bit ćete u svom elementu, puni energije i raspoloženja. Odgovarat će vam plesne i dinamične aktivnosti poput aerobika. No pazite kako se krećete u prometu.

Najbolji dan: 25. srpnja

Najlošiji dan: 21. srpnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO – Tjedan je odličan za putovanje i intelektualni rad. Imat ćete dobru koncentraciju pa ćete se isticati lucidnim razmišljanjima. Pronalazit ćete rješenja za mnoge zapetljane situacije.

LJUBAV – Venera u vašem znaku unijet će značajne pomake u ljubavni život i mnogima omogućiti ostvarenje intimnih planova. Uživajte u vrtlogu strasti - prepustite se osjećajima. Dajte prednost društvenom životu i povedite partnera među svoje prijatelje ili na kakvu zanimljivu večeru.

ZDRAVLJE – Naklonjeni Mars osnažit će vaš imunitet pa ćete odlijevati virusima i bakterijama. Ako ste na moru umjereno se sunčajte i iskoristite blagodati mora i plivanja.

Najbolji dan: 27. srpnja

Najlošiji dan : 22. srpnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO – Od 26.7. Merkur ulazi u vaš znak pa ćete snagom argumenata i profesionalnim nastupom osvajati sugovornike. Optimizam će biti vaš adut u svemu čega se primite. Čak ćete i dosadne obaveze obavljati s lakoćom.

LJUBAV – Ako ste u vezi ili braku nečim nezadovoljni, razgovarajte s partnerom i bit će vam lakše ili ćete barem znati na čemu ste. Problemi možda i nisu tako teški, kako sada izgledaju. Potkraj tjedna lakše ćete komunicirati s voljenim i o svemu se dogovoriti.

ZDRAVLJE – Bit ćete vrlo osjetljivi pa pripazite na probavu, kosti i zglobove. No dobro raspoloženje neće vas napuštati pa ćete voditi intenzivan društveni život.

Najbolji dan: 21. srpnja

Najlošiji dan: 25. srpnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO – Nakon 26.7. oslonite se na sebe i ne govorite nikome o svojim planovima. Nedovoljno energije sprječavat će vas da u poslu date najbolje od sebe, no ipak ste uspješni.

LJUBAV – Ako ste u novoj vezi, ne prikrivajte nedostatke. Bolje ćete se osjećati ako vas partner prihvati takve kakvi jeste. Samci bi mogli upoznati nekog posebnog, a da bi se to dogodilo, trebate što više izlaziti. Nemojte se povlačiti u sebe ili samovati.

ZDRAVLJE – Osjetite li se nervoznima i razdražljivima, šetnje će vam pomoći da se opustite i zaboravite na brige. Imate li problema s kašljem, godit će vam morska klima i borova šuma.

Najbolji dan: 23. srpnja

Najlošiji dan: 27. srpnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO – Uloženi napori od 26.7. napokon počinju davati rezultate, osobito one financijske. Netko će vam uzvratiti uslugu ili pruženu pomoć na pravi način. Mnogi Škorpioni će i bolje zarađivati.

LJUBAV – Zrelo ćete sagledati prirodu svog odnosa i poželjeti nešto promijeniti. Razmišljat ćete o suživotu, kupnji stana i općenito o obavezama koje traži ozbiljna veza. Ako ste u nekog zaljubljeni, potkraj tjedna stvari između vas dvoje krenut će u pozitivnom smjeru.

ZDRAVLJE – Nepovoljni Mars vas poziva na oprez, osobito ako ste rođeni u listopadu. Pazite se jakog sunca i ne sunčajte se pretjerano. U svemu što radite imajte mjeru.

Najbolji dan: 24. srpnja

Najlošiji dan: 23. srpnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO – Bez obzira na poslovne probleme, nastavite svojim tempom i nemojte se obazirati na način na koji drugi obavljaju svoj posao. Vaš naporan rad ipak će biti zamijećen.

LJUBAV – Vladavina Lava opskrbit će vas šarmom i privlačnošću pa ćete osvajati i kada vam to neće biti namjera. Rastu vaše šanse kod osobe u koju ste se zaljubili, samo nemojte biti brzopleti. Ljetovanje na moru donijet će osvježenje uparovima u vezi ili braku.

ZDRAVLJE – Vitamin C mogao bi vam pomoći u prevenciji viroza pa u prehranu uvrstite što više voća i povrća. Napeti ste, osjetljivi i muči vas nesanica, tjeskoba.

Najbolji dan: 26. srpnja

Najlošiji dan: 25. srpnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO – Od 26.7. aktivnije se uključite u poslovnu utrku. Shvatit ćete da trud i napori koje ste prošlih mjeseci ulagali, upravo sada počinju davati prve prave rezultate.

LJUBAV – U većoj mjeri ćete osluškivati sebe i svoje potrebe, a ljubavne i obiteljske obaveze ispunjavati ležernije. No pazite da se ne upletete u ljubavni trokut i tako napravite kaos od svoga života. Samci, mogli biste se zaljubiti u zahtjevnu i dosta posesivnu osobu.

ZDRAVLJE – Nećete imati većih tegoba sa zdravljem, a one koje imate počet će slabjeti. Osjećat ćete da imate više energije. Koristit će vam sve morske aktivnosti, osobito plivanje.

Najbolji dan: 21. srpnja

Najlošiji dan: 27. srpnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO – Pazite da zbog brzopletosti ne učinite propuste. Nedostajat će vam takta u ophođenju s kolegama i pretpostavljenima. No sve ćete pogreške brzo ispraviti, osobito potkraj tjedna.

LJUBAV – Rješavat ćete problematične situacije. Svako razrješavanje nejasnih situacija je dobrodošlo, no pokušajte pri tome izbjeći međusobno optuživanje. Samci bi se mogli nećkati između dvije ljubavne prilike. Posavjetujte se što vam je činiti s nekim tko ima više ljubavnog iskustva od vas.

ZDRAVLJE – Puni ste energije, ali i skloni pretjerivanjima. Zdravo se hranite, pobrinite se da vam doručak bude kaloričan i raznovrstan. Vrijeme je jako naklonjeno onima koji žele smršavjeti.

Najbolji dan: 23. srpnja

Najlošiji dan: 22. srpnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO – Planetarni je naglasak na obrazovanju i putovanjima, gdje postižete najviše uspjeha. Bit ćete zapaženi po odličnom logičkom zaključivanju i originalnim idejama. Od 26.7. pada vam motivacija!

LJUBAV – Spremni ste za partnera učiniti i podnijeti mnogo toga, što će druga strana itekako cijeniti. Ako ste u vezi, partner će htjeti ozakoniti vaš odnos, no čini se da još niste spremni za taj korak. Objasnite mu da vam još treba malo vremena za odluku.

ZDRAVLJE – Netko u obitelji vam je izvor frustracija, što vas čini nezadovoljnima i preosjetljivima. Pazite i na svoje zdravlje, no dani su odlični za terapije, preglede i općenito za liječenja.

Najbolji dan: 24. srpnja

Najlošiji dan: 26. srpnja