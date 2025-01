Veliki tjedni horoskop: Ovan će biti okružen ljudima, Vodenjaku će trebati strpljenje na poslu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Iako ste neprestano u pokretu i okruženi ljudima, duboko u sebi trebate odmora i samoće. Neke odluke pokušajte

donijeti sami, bez uplitanja i savjetovanja drugih. Pazite što govorite pred drugima.

LJUBAV - Morat ćete se suočiti sa sobom, s partnerom i realnim činjenicama pred kojima biste najradije zatvorili oči. Teško

ćete pronalaziti prave riječi da partneru opišete što vas muči i odbija od njega. Možda je to samo zasićenost

svakodnevicom.



ZDRAVLJE - Redovito kretanje i aktivan način života, bit će formula za dobro raspoloženje i još bolje zdravlje. Stoga nemojte

pokleknuti u borbi protiv malodušja i lošeg raspoloženja. Okružite se dobrim i dragim ljudima.

Najbolji dan: 15. siječnja

Najlošiji dan: 13. siječnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Planeti navješćuju tjedan pozitivnih pomaka na planu posla i karijere. Počet će se realizirati situacije i planovi koji

se, usprkos njihovoj osmišljenosti i utemeljenosti, nisu pomicali s mrtve točke.

LJUBAV - U postojećoj vezi ili braku suočit ćete se s novim odgovornostima, no tim zadacima pristupat ćete sa žarom i

svježinom. Samcima ovi dani donose poznanstvo koje će se bazirati na prijateljstvu, a poslije će doći i do

obostranih osjećaja.



ZDRAVLJE - Osjećat ćete se ugodno u svojoj koži pa ćete mnogo pažnje posvećivati svom fizičkom izgledu. Godit će vam

intenzivniji društveni život koji će dobro djelovati na vaše raspoloženje. Ipak, pripazite na grlo i sinuse.

Najbolji dan: 17. siječnja

Najlošiji dan: 16. siječnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Odložite važnije poslovne kontakte i odluke, budite oprezni u sklapanju novih poslovnih suradnji. Zadržite se na

uobičajenim zadacima za koje unaprijed znate da ćete ih uspješno obaviti.



LJUBAV - Kamen spoticanja u ljubavnim vezama prvenstveno će biti vaša zaokupljenost poslom i pretjerano izbivanje iz

doma. Nezadovoljstvo druge strane moglo bi eskalirati u vidu svađe, no otvorenim razgovorom uspjet ćete

raščistiti većinu problema.

ZDRAVLJE - Glavni razlog vašeg lošeg raspoloženja i nervoze, bit će brojne poslovne obaveze. Pronađite neki adekvatan

način za rješavanje stresa. Pripazite se prehlada i viroza – odležite bolest kako se ne bi zakomplicirala.

Najbolji dan: 12. siječnja

Najlošiji dan: 18. siječnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Izbjegavajte partnerstva i poslove koji uključuju javnost jer će mogućnost razočaranja, kritika i novčanih gubitaka

biti povećana. Pomnije rasporedite prihode i izbjegavajte nepotrebne troškove.



LJUBAV - Mnogi od vas sretno su zaljubljeni. Kod nekih se radi o vezi na daljinu, no izljevi osjećaja preko mail –poruka ili

telefona nadoknađuju manjak fizičkog kontakta. Čak će i vezani doći u iskušenje nevjere, ali će se u posljednji

trenutak povući.

ZDRAVLJE - Pad imuniteta pogodovat će razvoju mnogih bolesti. Ojačajte otpornost organizma uzimanjem dodatnih mineralno

- vitaminskih pripravaka. Probava i živci su vam osjetljivi, trebaju vam zdrava hrana i dobar odmor.

Najbolji dan: 14. siječnja

Najlošiji dan: 12. siječnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Bavite li se ekonomijom ili osiguranjem, odnosno ako na bilo koji način raspolažete novcem drugih, ovo će biti vaš

tjedan uspjeha. Ostali će uživati priličnu naklonost šefova i utjecajnih pojedinaca. Neki će se zaposliti!



LJUBAV - Svu vašu pozornost zaokupit će karizmatična i inteligentna, ali i tajanstvena osoba. Njene namjere bit će vam

nejasne, što će vas još više privlačiti. Snažna obostrana kemija navest će vas na upuštanje u flert, unatoč upitnoj

budućnosti vašeg odnosa.



ZDRAVLJE - Povoljno je razdoblje za promjenu frizure i obnovu garderobe. Više brige vodit ćete i oko prehrane te se zdravije

hraniti. Oni koji su osjetljivijeg zdravlja, mogli bi dobiti novu terapiju koja ih vodi izlječenju.

Najbolji dan: 15. siječnja

Najlošiji dan: 13. siječnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Ako je vaš posao vezan uz sport ili neku vrstu umjetničke djelatnosti, pred vama je tjedan uspjeha i dobivanja

zasluženih priznanja. Izvrsno ćete se snalaziti i u najkompliciranijim situacijama.



LJUBAV - Tolerancija i fleksibilnost bit će ključ ljubavnog zadovoljstva. Uskratite li ih jedno drugome, ovi dani zasigurno

neće odisati skladom. Dogodi li vam se raskid veze, svi su izgledi da ćete se pomiriti i nastaviti odnos s još većim

entuzijazmom.



ZDRAVLJE - Zahvaljujući dobroj formi bit ćete iznimno aktivni, a u sportu i ostalim fizičkim aktivnostima pronalaziti veliko

zadovoljstvo. Zanimat će vas alternativna medicina u kojoj ćete naći lijek za svoje boljke.

Najbolji dan: 17. siječnja

Najlošiji dan: 12. siječnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Teško ćete se koncentrirati i još teže nalaziti motivaciju za sve zadatke koji su pred vama. Odgađat ćete poslove

do posljednjeg trenutka pa će kašnjenja i lažne isprike postati dio vaše svakodnevice.



LJUBAV - Ako ste se posvađali s partnerom i mislite da za vas dvoje više nema nade, okrenite njegov telefonski broj. Shvatit

ćete koliko ste bili u krivu i koliko ste neke stvari preuveličali. Oni koji su u braku mogli bi se zagledati u osobu s

posla – pazite kamo će vas to odvesti.



ZDRAVLJE - Skrivene slabosti i tihi simptomi neka vas potaknu na veću brigu o sebi. Obavite sistematski pregled, osobito ako

se neke tegobe stalno ponavljaju i ne prolaze. Pripazite što jedete – slatko i masno vam štete.

Najbolji dan: 12. siječnja

Najlošiji dan: 14. siječnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Iskoristite svoju moć uvjerljivosti i argumenata u onim stvarima gdje to još donedavno niste uspijevali. Dobro ćete

se koncentrirati, pamtiti, pisati i stvarati. Moguć je i odlazak na važno putovanje.



LJUBAV - Riješit ćete se spona i teškoća. Moći ćete se neometano prepustiti ljubavi, zovu tijela i putenim užicima. Bračni

ćete odnos oživjeti novom inicijativom, strašću i erotskim uzbuđenjem. Predložite partneru putovanje koji će

osvježiti vašu vezu.



ZDRAVLJE - Žene bi trebale obratiti mnogo pozornosti na zaštitu mjehura i jajnika, budući da će im upravo to biti osjetljiva

područja. No zdravlje vam neće stvarati veće probleme pa ćete sve poremećaje lako sanirati.

Najbolji dan: 13. siječnja

Najlošiji dan: 15. siječnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Puni radnog elana i entuzijazma u svaki ćete zadatak unositi dio sebe. Umjetnici, javne osobe i sportaši mogu

očekivati pojačan interes ulagača i sponzora. Mnogi među vama će početi bolje zarađivati.



LJUBAV - Osjetit ćete da je vrijeme za konkretnu akciju, da ste spremni ulagati u postojeću vezu, u obiteljske odnose ili u

novi, ozbiljni ljubavni početak. Samci, otvorite se, ne zaboravite na druženja i zabavu. Baš sada možete upoznati

nekog osobitog.



ZDRAVLJE - Česte glavobolje i problemi s nesanicom otežavat će vam život. Izbjegavajte neumjereno konzumiranje kave i

alkohola, a prije spavanja dobro prozračite spavaću sobu. Redovito kontrolirajte tlak.

Najbolji dan: 16. siječnja

Najlošiji dan: 12. siječnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO -Smisao za praktično i fokusiranost na zarade, donijet će rezultate. Realizirat će se očekivana ili obećana pomoć

poslovnih partnera, a zastoji u komunikaciji ili na planu poslovnih pregovora će nestati.



LJUBAV - Odnos s partnerom je stabilan pa ćete se manje zamarati sumnjama. Odlično ćete se sporazumijevati oko svih

bitnih životnih pitanja. Samcima savjetujemo što više izlazaka i druženja jer će im aktivniji način života pružiti

priliku za novo poznanstvo.



ZDRAVLJE - U zavidnoj ste kondiciji pa je razdoblje idealno za vježbanje i skidanje suvišnih kilograma. Bit ćete odlične

koncentracije i psihički vrlo jako i izdržljivi. Sve napore pa i stres ćete jako dobro podnositi.

Najbolji dan: 18. siječnja

Najlošiji dan: 14. siječnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Morat ćete imati mnogo strpljenja kako biste ostali mirni na sve naredbe i upute vaših poslodavaca. Ljutit će vas

što morate raditi poslove koji nisu u opisu vašeg radnog mjesta. Prilagodite se, bit će i prilika za napredovanje.



LJUBAV - Ako se iznenada sjetite neke situacije koja je između vas i partnera već bila predmetom svađe, ponovnim

analiziranjem istog nećete ništa postići. Nadrastite nepotrebnu ljubomoru i sumnjičavost jer vaša veza sasvim

dobro napreduje.



ZDRAVLJE - Dobro ste, ali rasipani na nekoliko strana. Iscrpljujete se pa stanite malo na loptu i odmorite. Stručna će vam

masaža pomoći da se riješiti napetosti u leđima - spavajte na tvrđem madracu.

Najbolji dan: 12. siječnja

Najlošiji dan: 15. siječnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Komunikativni i sposobni da iz svake situacije izvući najbolje, bit ćete jedan od najzapaženijih djelatnika u svom

okruženju. Ništa vam neće biti teško, svesrdno ćete pomagati svakome tko zatreba vašu pomoć



LJUBAV -Uživat ćete u izlascima, a osobito u upoznavanju novih i zanimljivih pojedinaca. Ovo je razdoblje idealno za

samce koji to više ne žele biti; udvarat će vam se osobe za koje nikada ne biste rekli da ste njihov tip. Bračni

odnosi puni su razumijevanja.



ZDRAVLJE - Redovita tjelovježba pomoći će vam da održite kondiciju, osobito ako na poslu mnogo sjedite za računalom. No

zdravlje vam neće biti loše, čak štoviše, u razdoblju ste ojačane psihofizičke spreme.

Najbolji dan: 13. siječnja

Najlošiji dan: 17. siječnja