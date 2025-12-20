Veliki tjedni horoskop: Ovan mora biti diskretan, Djevici su se napokon svi planeti posložili

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Na vrijeme kupite božićno drvce, nabavite sve potrepštine i darove, kako to ne biste obavljali u posljednji trenutak. Imat ćete posla preko glave, ali ćete se i u takvim situacijama odlično snalaziti.

Ljubav - Tražit ćete društvo u kojem se možete zabaviti. Olako ćete se upuštati u nove veze ili davati obećanja čije je ispunjenje neizvjesno. Ako ste u koga zaljubljeni, budite diskretni jer vas svako ustrajavanje da ubrzate ljubavni proces unazađuje.

Zdravlje - Bit ćete vitalni i izdržljivi, no vladavina Jarca od 22.12., ipak upozorava da malo usporite tempo i odmarate. Neki će patiti od nesanice i unutarnjeg nemira – pomoći će opuštanje u dobru društvu.

Najbolji dan: 23. prosinca

Najlošiji dan: 21. prosinca

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Radit ćete na mahove, premalo ili previše, a odsustvo radnog plana, dobre organizacije i koncentracije odrazit će vam se i na učincima. Od 22.12. kao da ćete se probuditi i zapeti iz „petnih žila“. Dobri rezultati neće izostati.

Ljubav - Samci ne odbijajte pozive na putovanje, zabave ili božićne domjenke . posjećujte intelektualne skupove ili razna društva koja se bave intelektualnim radom. Od 25.12. mnogima će srce brže kucati prilikom poznanstva s osobom koja puno putuje ili živi u drugom gradu.

Zdravlje - Opustite napete živce, najbolje putem ležernih sadržaja; filmova ili knjiga. Putovanje i promjena mjesta boravka odlično će djelovati na vaše raspoloženje. Stoga, ako možete, otputujete negdje!

Najbolji dan: 22. prosinca

Najlošiji dan: 24. prosinca

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - S novcima biste trebali biti oprezniji, osobito u ove dane kada vlada potrošačka groznica. Stalno ćete imati potrebu da nekome nešto darivate pa će vas minus na kartici na kraju prilično iznenaditi.

Ljubav - Manje ćete biti raspoloženi za provod, a više za odmor i opuštanje u intimnoj atmosferi svoga doma. Obnovit ćete odnose koje ste prošlih dana zahladili ili zanemarili. Primit ćete brojne božićne čestitke, pa i od nekog do koga vam je jako stalo.

Zdravlje - U vrlo ste napetom razdoblju koje se može nepovoljno odraziti na vaše zdravlje. Bit ćete skloni upalnim procesima, a neke će iznenaditi neugodna zubobolja. Za blagdane što više odmarajte.

Najbolji dan: 25. prosinca

Najlošiji dan: 27. prosinca

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Oštrije se postavite prema tračevima te neodgovornim suradnicima. Ne vjerujte laskavim obećanjima te izbjegavajte rizik. Dvaput kontrolirajte rezultate svoga rada, osobito brojke i datume.

Ljubav - Rakovima koji su u novopečenim vezama, bit će važno da bliske osobe prihvatite njihov izbor. U pozitivnom osjećajnom ozračju mogli biste se ohrabriti i početi ozbiljno planirati zaruke ili čak brak. Samci muku muče s osvajanjem simpatije.

Zdravlje - Ne pretjerujte s blagdanskom trpezom, jer ćete preopteretiti svoju ionako preosjetljivu probavu. Izbjegavajte rukovanje pirotehničkim sredstvima. Pazite se kakve jače prehlade ili viroze.

Najbolji dan: 26. prosinca

Najlošiji dan: 21. prosinca

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Smireno raspolažite s financijama, kako biste bez većih materijalnih gubitaka podnijeli blagdansku potrošačku groznicu. Na poslu ste vrlo kreativnog duha, a imate i odličnu koncentraciju te zapažanje.

Ljubav - S partnerom ćete biti u savršenom jedinstvu želja i osjećaja, puno ćete se družiti s prijateljima. Zajednički ćete posjećivati kulturna događanja i zabavljati se, što će vam davati veliki poticaj za mnoge druge stvari u životu. Kolega na poslu mogao bi vam se udvarati!

Zdravlje - Pazite na svoje zdravlje jer ćete biti prilično osjetljivi. Možda ćete voditi brigu o nekom tko je bolestan u užoj obitelji. Nemojte pretjerivati s blagdanskim slasticama jer će vam teško sjesti na želudac.

Najbolji dan: 22. prosinca

Najlošiji dan: 24. prosinca

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Zgusnuti radni raspored i previše posla, mogli bi se odraziti na vašu psihofizičku stabilnost. Ne "istresajte" se na bližnje kada kući dođete umorni. Oni vam neće biti krivi zbog vaše preopterećenosti.

Ljubav - Za vrijeme blagdana uživat ćete u užurbanim pripremama za slavlje. Izlazit ćete često, zatjecati se u različitim društvima i biti gotovo na svim kulturnim manifestacijama. Tražite li srodnu dušu, od 25.12., velike su šanse da se dogodi novo poznanstvo.

Zdravlje - Bit ćete u punoj formi, veseli i zabavni. Dugo se već planeti nisu tako skladno položili prema vašem znaku kao sada. Stoga ćete uživati u svom stabilnom zdravlju, ali i optimizmu i dobrom raspoloženju.

Najbolji dan: 21. prosinca

Najlošiji dan: 27. prosinca

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Posve će vas zaokupiti pripreme za predstojeće blagdane pa ćete tragati za prigodnim darovima i božićnim ukrasima. Vaši će potencijali biti iznimni, osobito u komunikaciji i međuljudskim odnosima.

Ljubav - Ljubomora i posesivnost mogle bi biti naličje vašeg ljubavnog života, a partnerove nesavršenosti poprimit će značenje koje ne zaslužuju. Kako biste izbjegli nesporazume te spriječili pojavu raznoraznih sumnji i nepovjerenja, bitno je da porazgovarate.

Zdravlje - Rasporedite poslovne i kućne dužnosti tako da vam ostane vremena za odmor i zabavu. Ugađat ćete ukućanima pa se može dogoditi da premalo vremena ostaje za vas i vaša mala zadovoljstva.

Najbolji dan: 23. prosinca

Najlošiji dan: 22. prosinca

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Sve se pomalo stabilizira u vašem poslovnom i društvenom životu. Fleksibilniji ste za suradnje i prihvaćanje novih ideja pa vam ni putovanja ili terenski rad neće predstavljati problem.

Ljubav - Ljubavni parovi imat će razumijevanja za uzajamnu prezaposlenost, a na površini će vas držati planovi za putovanje. Nekoliko dana skijanja ili aranžman za doček Nove godine u drugom gradu pomoći će vam da probudite zaspalu romantiku.

Zdravlje - Iskoristite blagdane za odmor koji vam je prijeko potreban. Iako vašem zdravlju ne prijete poremećaji, psihički ćete povremeno osjećati napetost i tjeskobu. Opuštajte se u društvu vama dragih ljudi.

Najbolji dan: 26. prosinca

Najlošiji dan: 25. prosinca

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Organizirajte se na vrijeme kako vam se ne bi dogodilo da u posljednji trenutak morate otrčati u grad i navrat - nanos kupovati darove. Na poslu ćete briljirati brzinom i snalažljivošću. Šefovi će vas više cijeniti.

Ljubav - Neka ovi blagdani budu odskočna daska za nove početke. Ako ste u svađi s partnerom, poklonite dar s kojim ćete iskazati ljubav. Bit će to najbolji način za pomirenja i obnavljanje ljubavi. Ako ste sami, u novom društvu steći ćete nečije simpatije.

Zdravlje - Ako je vaš rad više fizički, pazite na ruke i ramena te ih pokušajte što manje opterećivati. Oni koji imaju problema s jetrom ili žuči neka pripaze na prehranu. No zdravlje vam neće zadavati većih glavobolja.

Najbolji dan: 24. prosinca

Najlošiji dan: 27. prosinca

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Opustite se u društvu kolega s radnog mjesta i malo zaboravite na posao i brige. Zvijezde vas trenutačno ni ne podržavaju u nekim većim poslovnim aktivnostima. Novčana situacija se popravlja!

Ljubav - Venera 25.12., ulazi u vaš znak pa će partnerovo ponašanje i situacija u vezi ili braku biti povoljna. Uspješno ćete pomiriti razlike u naravi, obnoviti uspavane osjećaje i uživati u njegovom raspoloženju. Često ćete zajedno izlaziti, družiti se i zabavljati se do kasnih noćnih sati.

Zdravlje - Mars u vašem znaku puni vas energijom pa ste ovih dana posebno živahni i puni dinamike. No pazite se pretjerivanja bilo koje vrste, jer ste u razdoblju u kojem ste samo korak do posvemašnje iscrpljenosti.

Najbolji dan: 21. prosinca

Najlošiji dan: 25. prosinca

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Nastojte se držati unaprijed zacrtanog plana. Na taj način izbjeći ćete utrku s vremenom, ljudima i potrebnim dokumentima. Budite racionalniji u kupnji darova, jer se od troškova nećete tako skoro oporaviti.

Ljubav - Neki od vas uživat će u tajnim poljupcima, dobro skriveni od znatiželjnih očiju. Bježat ćete od prosječnosti i dosade. Mnogi će napokon prekrižiti prošlost i okrenuti novu stranicu. Smiješi vam se novo poznanstvo putem interneta.

Zdravlje - Zdravlje vam može biti osjetljivo, osobito ako ste od nečega već bolesni. Pojačajte brigu o sebi i pridržavajte se liječničkih uputa. Bit ćete skloni samoći jer će vas veće prisustvo ljudi umarati.

Najbolji dan: 23. prosinca

Najlošiji dan: 22. prosinca

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Imat ćete dovoljno energije da završite započete poslove pa to i učinite. Ne ustručavajte se na sastanku iznositi prijedloge, zagovarajte svoje ideje i potrudite se predstaviti ih drugima.

Ljubav - Samci, od 25.12., mogli biste naslutiti da jedno prijateljstvo nosi iskru nečeg dubljeg. Ne oklijevajte s otvorenim razgovorom. Iz uzajamne naklonosti mogla bi se roditi zrela i kvalitetna veza. Ako ste u vezi ili braku, vaš će odnos biti vrlo kvalitetan.

Zdravlje - Osjećat ćete poboljšanje, osobito ako ste slaba i boležljiva osoba. Blagdani će vam proteći vrlo ugodno, što će pripomoći i da se psihički osjećate zadovoljnima. Eventualno pripazite na probavne tegobe.

Najbolji dan: 27. prosinca

Najlošiji dan: 25. prosinca