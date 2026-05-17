Veliki tjedni horoskop: Vage bi se mogle zaručiti, a Vodenjake će mučiti očni tlak

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao: Razdoblje je odlično za prihvaćanje novih obaveza i širenje posla. Iskoristite dane za promaknuće, promociju proizvoda, registraciju privatne tvrtke ili potpisivanje novčano unosnog ugovora.

Ljubav: Zahvaljujući Suncu u Blizancima aktivirat ćete društveni život, započeti novu vezu i steći naklonost nekoliko osoba suprotnog spola. Mogli biste biti pozvani na zanimljivu promociju, proslavu rođendana ili vjenčanje pa će i tu biti prilika za poznanstvo, a možda i više od toga.

Zdravlje: Imat ćete mnogo volje i energije da svoje tijelo dovedete u željenu formu, pa ćete lako prionuti na vježbanje i bez problema se odreći nezdrave hrane. Bit ćete uporni i dosljedni pa ni dobri rezultati neće izostati.

Najbolji dan: 22. svibnja

Najlošiji dan: 20. svibnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao: Mogao bi “pasti” kakav unosan posao, a upoznavat ćete i važne ljude koji će vam svojim utjecajem olakšati poslovni probitak. Bit ćete prepuni radne energije i željni novih uspjeha, priznanja i napretka.

Ljubav: U privatnim odnosima od 20.5., sreća kuca na vaša vrata pa u ljubavnim stvarima budite bez predrasuda. Nije vrijeme za dvoumljenja i kalkulacije, nego za rušenja osjećajnih ograda i barijera. Osmjelite se na rizik, ako treba prvi priđite simpatiji i otkrijte osjećaje.

Zdravlje: Bit ćete optimistični i dobrog zdravlja. Putovanja će vas posebno nadahnjivati, a mnogi će se okrenuti duhovnom životu te uspješno svladati tehnike meditacije. Neki će se prepustiti vještim rukama masera.

Najbolji dan: 17. svibnja

Najlošiji dan: 23. svibnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao: S početkom vladavine vašeg znaka borit ćete se za bolji položaj u tvrtki, za veće odgovornosti, podnijeti zahtjev za unaprjeđenjem ili pratiti oglase i slati molbe za bolje radno mjesto. Vaše će se ambicije polučiti željeni uspjeh.

Ljubav: Druženja, prijatelji i izlasci su najsvjetlije točke u ovotjednim zbivanjima. No ako ste sami, ne forsirajte približavanje osobi koja vam se sviđa ili traženje srodne duše. Za sada je bolje strpjeti se. Nekima će bivši partner unijeti nered u život.

Zdravlje: Merkur u vašem znaku ojačat će vam koncentraciju i oštroumnost, pa ćete bez teškoća obavljati i najzahtjevnije intelektualne zadatke. No nepovoljni Mars vas upozorava na mogući stres koji će vam oduzimati energiju.

Najbolji dan: 19. svibnja

Najlošiji dan: 17. svibnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao: Iako vaša učinkovitost nije upitna, pripazite s kime poslujete i na koji način. Neke prilike još nisu zrele za akciju. Stoga, ograničite svoju aktivnost na planiranje, preliminarne razgovore i istraživanje.

Ljubav: Od 20.5. jačat će komunikacija i razumijevanje s partnerom. Ispravit ćete propuste učinjene prema voljenoj osobi i približiti se ostvarenju intimnih želja. Mogli biste uz pomoć jednog poznanstva zaboraviti na staro razočaranje i okrenuti novo ljubavno poglavlje.

Zdravlje: Povoljno je vrijeme za započinjanje dijete, odbacivanje cigareta ili rješavanje neke druge štetne navike. Zdravlje će vam biti jako dobro, a ni energije i dobrog raspoloženja nećete biti uskraćeni.

Najbolji dan: 21. svibnja

Najlošiji dan: 18. svibnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao: Možete li svoje radne napore usmjeriti na putovanja, strane jezike, umjetnost, čak doškolovanje, bit ćete zadovoljni postignutim rezultatima. Blizu ste ispunjenja većine svojih poslovnih planova.

Ljubav: Imat ćete osjećaj da nigdje ne možete pronaći smirenje. Ponašat ćete se suprotno svojim osjećajima, pa biste nemir mogli unijeti u svoju ljubavnu vezu. Ne uzimajte ka srcu partnerove izjave i pomanjkanje pažnje - posrijedi je prolazna kriza.

Zdravlje: U napetom ste razdoblju u kojem trebate pojačano voditi brigu o sebi. Poslovni stres oduzimat će vam dragocjenu energiju pa će iscrpljenost ili tegobe s tlakom, nogama i kralježnicom biti česta pojava.

Najbolji dan: 23. svibnja

Najlošiji dan: 17. svibnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao: Problemi u komunikaciji s kolegama, nemogućnost koncentracije i umor zahtijevaju da odaberete koji su vam ciljevi najvažniji. Budite posebno na oprezu i pazite kako poslujete i što potpisujete.

Ljubav: Na pravoj ste raskrsnici putova, pritisnuti čudnim okolnostima i oduševljeni novim šansama. Potražite dobitnu kombinaciju koja će vam olakšati teške odluke i motivirati vas da izdržite ono što ne možete izbjeći. Oni u braku mogli bi dobiti prinovu.

Zdravlje: Višak energije potrošite u sportskoj dvorani, u protivnom bit ćete nervozni i uznemireni. Moguće su prolazne probavne smetnje. Previše se živcirate oko sitnica - omogućite si više kvalitetnog odmora.

Najbolji dan: 17. svibnja

Najlošiji dan: 19. svibnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao: Pred vama su dani isplativih ulaganja ili kupnje vrijednih predmeta, primjerice računala i kućanskih aparata. Mogli biste se izboriti za povišicu, primiti naknadu za prekovremeni rad ili kupiti vrijedan dar.

Ljubav: Pripazite da vam od 20.5., vlastita egocentričnost ne bi stajala na putu do ljubavne sreće, a nedosljedno ponašanje pokvarilo uvod u lijepu vezu. Jasnije ćete sagledati stvari kada malo smirite ritam života. Popravite odnose, potrudite se približiti partneru.

Zdravlje: Uslijed stresa ili povećane brige za nekog od bolesnih ukućana i sami ćete se lošije osjećati. Skloni ste iscrpljenjima i jakom unutarnjem nezadovoljstvu. Češće šećite i boravite na suncu.

Najbolji dan: 18. svibnja

Najlošiji dan: 20. svibnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao: Ništa vam neće biti teško pa ni do kasno ostati na poslu, sređujući papire ili dovršavajući poslove koji nisu u vašoj nadležnosti. Žudite li za bolje plaćenim mjestom, raspitajte se novim mogućnostima.

Ljubav: Neki među vama ostvarit će veliku želju pa biste mogli proslaviti zaruke, dugo očekivani ulazak u bračnu luku ili će vam osoba u koju ste zaljubljeni napokon uzvratiti osjećaje. Moguć je susret ili telefonski razgovor sa starom ljubavi i obnova veze.

Zdravlje: Iscrpljeni ste, previše radite i nimalo se ne štedite. Stoga se nemojte čuditi ako vas češće počne boljeti kralježnica ili se aktiviraju neke druge vaše boljke. Žene će najviše biti osjetljive na reproduktivne organe.

Najbolji dan: 21. svibnja

Najlošiji dan: 23. svibnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao: Pomnije birajte pomoćnike i suradnike. Nemojte dopustiti da neki ljudi bezgranično koriste vaše znanje i energiju. Nekima od vas povećana je mogućnost bavljenja poslom koji će plijeniti pozornost javnosti.

Ljubav: Ljubavna zbivanja stavljaju vas u nezahvalan položaj pa je bolje susprezati osjećaje, dok ne shvatite što vam donosi budućnost. Nesigurnost vas može potaknuti na krutost, posebno prema obitelji i partneru. Nekima je moguć flert na poslu.

Zdravlje: Venerin utjecaj upozorava na genitalne i urinarne tegobe. Morat ćete više pozornosti posvetiti njezi i dotjerivanju, dok će mlađi patiti od akni i masne kože. Tjedan je odličan za terapije i razne oblike liječenja.

Najbolji dan: 22. svibnja

Najlošiji dan: 19. svibnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao: Mars u Biku uklonit će poslovne zapreke. Pokazat ćete veliku hrabrost u raznim natjecanjima i javnim nastupima. I u radnoj sredini bit će sve više onih koji će isticati i primjećivati vaše vrijednosti.

Ljubav: Bit ćete skloni promjenama raspoloženja koje partner neće lako podnositi niti će ispravno tumačiti vaše reakcije. Ne možete protiv svog naglašenog osjećaja ponosa i dostojanstva, ali povremeno pristanite barem na sitne ustupke.

Zdravlje: Vedri ste i optimistični, što će se ujedno pokazati i odličnom zaštitom protiv raznih bolesti. Okrenut ćete se sportu, pronaći novi hobi ili uživati u čarima roditeljstva. Vaše raspoloženje ništa ne može pokvariti.

Najbolji dan: 17. svibnja

Najlošiji dan: 21. svibnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao: Vaša sjajna koncentracija i snalažljivost pomoći će vam u ključnim trenucima i zahtjevnijim zadacima. Planirate li ispit i nastupe u medijima, obavite to u ovom tjednu jer ste izrazito uvjerljivi i koncentrirani.

Ljubav: Mogli biste patiti zbog nedostatne partnerove pažnje ili očekivati susret koji će možda biti odgođen. Mogao bi vam se dogoditi prekid ljubavne veze ili svađa koja vam neće ostaviti previše prostora za manevriranje. Ne popusti li partner, popustite vi!

Zdravlje: Brzo ćete gubiti snagu i biti neotporni na tjelesne napore. Mogla bi vas mučiti glavobolja ili očni tlak pa nije naodmet otići kod oftalmologa. Pazite se raznih nezgoda i ozljeda. Nosite udobniju obuću!

Najbolji dan: 18. svibnja

Najlošiji dan: 23. svibnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao: Rad s ljudima i odnos među kolegama prolaze kroz uspone i padove, pa se prilagodite kako biste smanjili stres i pritiske. Moguća su veća ulaganja u nekretnine, poslovni prostor ili obiteljske poslove.

Ljubav: Imat ćete pravi uvid u ljubavnu situaciju. Od 20.5. doći ćete do objektivnih spoznaja o svojim i partnerovim osjećajima i osloboditi se unutarnjeg grča kojeg su vam nametala loša iskustva iz prošlosti. Uživajte u nježnostima i obnovljenim strastima s partnerom.

Zdravlje: U sjajnoj ste formi i nećete imati nikakvih ozbiljnijih zdravstvenih tegoba. Bit ćete komunikativniji i skloni zabavnoj strani života pa ćete često izlaziti i uživati u noćnom životu. No u prometu budite oprezni!

Najbolji dan: 20. svibnja

Najlošiji dan: 19. svibnja