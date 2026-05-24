Veliki tjedni horoskop: Vage će imati romansu na daljinu, a Jarac je uspješan u svom poslu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao: Planeti vam širom otvaraju vrata uspjeha, donoseći dane ispunjene sjajnim prilikama i sretnim preokretima. Vaša topla i otvorena osobnost s lakoćom će srušiti svaku profesionalnu distancu i krutost.

Ljubav: Pripazite da vas vlastiti ego ne zaslijepi; trenutačna zaokupljenost sobom mogla bi stvoriti zid između vas i partnera. Uključite voljenu osobu u svoje planove i ne štedite na riječima nježnosti. Samci, ako osjećate da niste spremni za velika obećanja, kratkotrajna samoća bit će vam ljekovitija od površnih avantura.

Zdravlje: Izuzmemo li sitnu zaboravljivost i povremene bljeskove dekoncentracije, zdravlje vas izvrsno služi. Vaša društvena priroda sada cvjeta, a nova poznanstva i druženja punit će vas nepresušnim optimizmom.

Najbolji dan: 24. svibnja

Najlošiji dan: 30. svibnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao: Samopouzdanje vam je na vrhuncu, a želja za dokazivanjem gurat će vas prema naprijed. Znat ćete se nametnuti u ključnim trenucima i istaknuti svoje talente. Planeti vam pomažu da elegantno i bez stresa riješite poslovne repove koji su vas opterećivali.

Ljubav: Vrijeme je za njegovanje najdubljih emocija. Budite suptilni i osjetljivi na želje svog partnera i djece - vaša će pažnja obiteljskom gnijezdu udahnuti posve novu, čarobnu dimenziju. Samci, zvijezde vas bodre: skupite hrabrost i krenite u osvajanje osobe koja vam već predugo grije misli.

Zdravlje: Poslovni uspjesi i stabilnija financijska slika, bit će vaš najbolji eliksir dobrog raspoloženja. Dok su rođeni u travnju skloni sitnim, prolaznim tegobama, ostatak znaka puca od zdravlja i vitalnosti.

Najbolji dan: 31. svibnja

Najlošiji dan: 26. svibnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao: Najviše ćete zasjati u individualnim projektima gdje ste sami svoj šef i kreator. Timski rad, a posebno suradnja s mlađim i ambicioznim kolegama, zahtijevat će od vas dozu prilagodbe i strpljenja s nametnutim ograničenjima.

Ljubav: Nalazite se u intenzivnom ljubavnom ciklusu davanja i primanja u kojem možete postići čuda. Venera vas obasipa pažnjom i udvaranjima, no nemojte sve pokvariti pretjeranim analiziranjem partnerovih osjećaja. Budite prirodni, opušteni i ne stvarajte dramu tamo gdje vlada mir.

Zdravlje: Raspoloženja će vam se mijenjati s plimom i osekom, a tugaljivost bi se mogla pojaviti bez očitog razloga. Zbog nekih kroničnih tegoba možda ćete posjetiti liječnika koji će vam osvježiti dosadašnju terapiju.

Najbolji dan: 27. svibnja

Najlošiji dan: 31. svibnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao: Moguće su sitne zabune, lažna obećanja i zastoji u komunikaciji. Radite svoj posao tiho i profesionalno, a svoje velike planove zasad čuvajte pod ključem. Neki će vas suradnici razočarati, no vaša mudrost bit će brža od njihovih igrica.

Ljubav: Samci, ljubavna sreća čeka vas iza ugla – možda na kakvom putovanju, seminaru ili u posve novom društvenom krugu. Venera u vašem znaku radi punom parom; proljepšala je vaš izgled i pojačala šarm, pa se nemojte čuditi mnoštvu pogleda i udvarača koji vas prate.

Zdravlje: Mars iz prijateljskog Bika daruje vam izdržljivost, no vladavina Blizanaca upozorava na mentalno iscrpljenje. Vrijeme je za uredniji životni ritam, više sna i tanjur pun zdravih namirnica.

Najbolji dan: 29. svibnja

Najlošiji dan: 26. svibnja

Lav 7.- 22. 8.

Posao: Vaš kreativni potencijal izbija u prvi plan, a ambiciozna konkurencija bit će vam savršen pogon da iz sebe izvučete ono najbolje. Primijetite li da vam netko puše za vratom, ubacit ćete u petu brzinu i dokazati zašto vam nema ravna.

Ljubav: Plovite li u bračnim vodama, pronađite zlatnu sredinu i svoje konfuzne misli podijelite s partnerom umjesto da ih skrivate. Dajte voljenoj osobi priliku da dokaže svoje dobre namjere i zaboravite na staro zlopamćenje. Povoljan Merkur pomoći će da izgladite nesporazume.

Zdravlje: Vaš urođeni optimizam i vesela narav bit će zarazni za okolinu. Željet ćete izlaziti, družiti se i uživati u burnim noćnim satima. Ipak, ne testirajte granice svoje izdržljivosti jer vas iza ugla vreba nepovoljni Mars.

Najbolji dan: 31. svibnja

Najlošiji dan: 30. svibnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao: Nalazite se u ključnoj poslovnoj fazi, a planeti su se urotili kako bi vam donijeli vrhunske rezultate. Bilo da čekate vijesti iz inozemstva ili rješenje za novi posao, odgovori stižu točno onako kako ste priželjkivali i zamišljali.

Ljubav: Slobodne Djevice trebaju hitno izaći među ljude - preko prijatelja se otvaraju vrata intrigantnih poznanstava. Jedan platonski odnos mogao bi prerasti u nešto dublje. Oni u braku uživat će u skladu, iako krajem tjedna jedna sitna laž može donijeti prolazni oblak nesporazuma.

Zdravlje: Puni ste poleta, aktivni na svim poljima i privlače vas putovanja. Mnogi od vas osjetit će zov duhovnosti i rada na sebi. Jedino na što trebate pripaziti jest osjetljivost kože tijela i lica – priuštite si nježniju kozmetku.

Najbolji dan: 25. svibnja

Najlošiji dan: 31. svibnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao: Iako su na vidiku sitni nesporazumi, vaša urođena diplomacija i taktičnost lako će primiriti sve uredske pritiske. Vaša sjajna reakcija u kriznoj situaciji drastično će vam podići samopouzdanje.

Ljubav: Tolerancija će biti vaš zaštitni znak, no nemojte dopustiti unutarnjim sumnjama da vas odvuku u potragu za utjehom na krivim mjestima. Za neke Vage u zraku miriše romansa na daljinu i uzbudljivo poznanstvo putem internetskih prostranstava.

Zdravlje: Povucite kočnicu i prestanite se iscrpljivati do maksimuma. Poslovni stres i radoholičarstvo vaši su najveći neprijatelji. Krajem tjedna stiže olakšanje, a dotad čuvajte svoje živce i više spavajte.

Najbolji dan: 27. svibnja

Najlošiji dan: 24. svibnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao: Mars u Biku stvara napetu atmosferu na radnom mjestu, no vi je možete nadvladati svojom samokontrolom i objektivnošću. Umjesto tjeranja po svom, poslušajte što vam kolege govore – u njihovim riječima krije se ključ rješenja.

Ljubav: Postavit ćete se kao pravi psiholog u svojoj vezi. Znalački rješavate svaki nesporazum i svom braku ili odnosu dajete posve novu dubinu i vrijednost. Mudro ćete iskoristiti lekcije iz prošlosti kako biste osigurali da se stare pogreške više nikada ne ponove.

Zdravlje: Unutarnji nemir i napetost najbolje ćete izbaciti kroz pojačanu fizičku aktivnost. Sport, duge šetnje parkom i boravak na svježem zraku, bit će

vaš idealan ispušni ventil za povratak unutarnjeg mira.

Najbolji dan: 30. svibnja

Najlošiji dan: 28. svibnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao: Maštate o velikim, novim projektima, no budite spremni na to da će dogovori kasniti ili se mijenjati u hodu. Samo vas čelična organizacija može spasiti od poslovnih zamki. Potkraj tjedna vjetar okreće u vašu korist.

Ljubav: Zvijezde vas upozoravaju – ovaj tjedan tajne jednostavno ne prolaze. Što god radili, vaši će postupci biti pod povećalom okoline i spremni za komentare. Ako ste se upustili u tajnu avanturu ili ljubavni trokut, osigurajte se trostruko prije nego što bude kasno.

Zdravlje: Ovo su idealni dani za medicinske pretrage ili uvođenje novih, učinkovitijih terapija koje će brzo uroditi plodom. Radite li sa strojevima, fokusirajte se kako biste izbjegli ozljede.

Najbolji dan: 31. svibnja

Najlošiji dan: 24. svibnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao: Bilo da se radi o novom, uzbudljivom poslu ili važnom putovanju, uspjeh je zajamčen. Napokon pobirete lovorike za svoj prijašnji trud, a pohvale i priznanja stizat će sa svih strana.

Ljubav: Obiteljske razmirice oko novca, imovine ili zajedničkog biznisa pogađat će vas više nego što bi trebale. Morat ćete odigrati ulogu mirotvorca među različitim stavovima. Ipak, imajte na umu da već od idućeg tjedna vaše ljubavne šanse kod simpatije drastično rastu.

Zdravlje: Puni ste nezaustavljive energije i dobrog raspoloženja. Sve vas vuče prema izlascima, putovanjima i sportu, a za taj sjajan sjaj u vašim očima zaslužni su i predivni, pozitivni preokreti na poslovnom planu.

Najbolji dan: 25. svibnja

Najlošiji dan: 26. svibnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao: Vrijeme je da probudite svoju kreativnu stranu i možda se vratite nekom starom, zaboravljenom hobiju. Radite li s djecom ili u većim grupama, unesite cijelo svoje srce u projekte i uživajte u svakom trenutku.

Ljubav: Pripremite se za dinamičan tjedan u kojem će biti prilika za flert. Mogli biste pasti na šarm osobe koja je vrlo uspješna u poslovnom svijetu, a koja će vas spremno obasipati darovima, izlascima na lijepa mjesta i čistom, iskrenom pažnjom.

Zdravlje: Neki ljudi iz okoline mogli bi vas energetski iscrpiti, stoga birajte s kime provodite slobodno vrijeme. Ponekad se svjesno osamite kako biste napunili baterije i vratili unutrašnji mir.

Najbolji dan: 27. svibnja

Najlošiji dan: 29. svibnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao: Uredski tračevi mogli bi zakuhati atmosferu na radnom mjestu, no vaš profesionalizam presjeći će njihovo širenje u korijenu. Budite mudri i oprezni kada su u pitanju novčane posudbe ili ulaženje u obiteljske biznise.

Ljubav: Vaša ljubavna veza dobiva čvrste temelje dubokog prijateljstva - partner će vam postati najveća podrška i sigurna luka. Zasipat će vas pažnjom i ljubavlju. Ako ste slobodni, nikako ne ostajte kod kuće; izlasci i zabave kriju sudbonosni susret koji ne želite propustiti.

Zdravlje: Unutarnji mir se napokon vraća, a s njim i vaša prepoznatljiva, pozitivna energija. Nalazite se u sjajnom razdoblju za bavljenje sportom i tjelovježbom, osobito ako vam je cilj istesati liniju i skinuti pokoji kilogram.

Najbolji dan: 30. svibnja

Najlošiji dan: 24. svibnja