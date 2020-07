Veliki uspjeh: Hrvatica Ivana Vrdoljak proglašena jednom od najboljih britanskih frizerki

Iako u Velikoj Britaniji živi relativno kratko vrijeme, naša je frizerka dobila zlatnu medalju u kategoriji "Best Hair Stylist" na godišnjem natjecanju "The British hair and beauty awards" za područje Londona

<p>Ivana Vrdoljak, koja je u Zagrebu imala uspješnu karijeru frizerke i stilistice kose te nešto više od godine dana živi u Londonu, dobila je prestižnu britansku nagradu u svijetu frizerstva.</p><p>- Svake godine „The British hair and beauty awards“ izabiru zlato, srebro i broncu, odnosno prvo, drugo ili treće mjesto u raznim kategorijama, a ja sam dobila zlato u kategoriji the „Best hair stylist 2020“ za područje Londona. Iskreno, ovo je neočekivano, jer se ništa posebno nisam pripremala, ali inače od sebe uvijek očekujem maksimalno. Posao shvaćam jako ozbiljno – izjavila je Ivana, koju inače svi zovu Iva.</p><p>Ovime je naša frizerka postala jedna od najboljih londonskih, a i britanskih stilistica kose.</p><p>Nominacije za "The British hair and beauty awards" idu iz samih salona.</p><p>"The British hair and beauty awards" svake godine objavljuje najbolje frizere, kozmetičare, salone, wellnesse diljem Velike Britanije, po regijama, i njihovo je priznanje izuzetno cijenjeno u tamošnjim salonima.</p><p>Svaki salon nominira sebe u različitim kategorijama, salon u kojem ja radim part time je nominirao mene jer imam najbolje rezultate, najviše "5 stars reviews", najviše klijenata koji traže isključivo mene, istaknula je frizerka.</p><p>- U London sam doselila u 2. mjesecu 2019. godine. U salonu Hair Art Loung počela sam raditi krajem 3. mjeseca prošle godine, prijave su bile krajem godine. Dakle, uspjela sam doći do vrha u roku 8 mjeseci – ponosna je rođena Zagrepčanka, koja je i kod nas dobila niz nagrada te bila edukatorica.</p><p><br/> <br/> Pobjeda znači da je u kratkom roku uspjela izgraditi krug klijenata koji se vraćaju u salon i zahtijevaju upravo nju. Bitna stvar su i komentari i recenzije na njezin rad, na online kanalima, koji također moraju biti fantastični da bi frizer ušao u kategoriju.</p><p>Njihov je salon u čak 5 kategorija dobio dva zlata, dva srebra i jednu broncu.</p><p>- Ja svoj predani rad uzimam kao normalnu stvar, no kad dođeš iz hrvatskog režima u zemlju gdje se trud, rad i znanje cijene, malo si u šoku, moram priznati – zaključuje Ivana.</p>