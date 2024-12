Veliki vikend vodič za najbolju adventsku zabavu za kraj godine diljem Hrvatske

Blagdanska atmosfera na Adventima diljem Hrvatske doseže svoju kulminaciju u drugoj polovici prosinca, kada posjetitelje očekuje niz glazbenih događanja i zabave koja se nastavlja do kraja godine. Ovaj tjedan donosi pravi glazbeni spektakl s nastupima najpoznatijih izvođača, programima i niz aktivnosti savršenih za obiteljsko druženje.

Advent na Europskom trgu u Zagrebu - centar ovotjednih zbivanja

Program ovog tjedna počinje u petak, 20. prosinca, kada će na zagrebačkom Europskom trgu posjetitelje zabaviti Ida Prester i bend Lollobrigida. Pjevačica i influencerica Ida Prester uz Lollobrigidu koja slavi 20 godina postojanja, pripremit će nezaboravnu večer uz slavljenički program i energičnu glazbu. Subota, 21. prosinca, donosi nostalgičnu atmosferu uz legendarni Denis & Denis, ikone 80-ih čiji će koncert ponovo oduševiti sve ljubitelje domaćeg electro-popa.

U tjednu od 16. prosinca, poznata radijska frekvencija Yammat FM preselila se na Europski trg, gdje svakodnevno od 16:00 do 20:00 sati nudi DJ selekciju, a u subotu, 27. prosinca, očekuje nas još jedan veliki Yammat Mojo Sound System party.

Advent na Europskom trgu nudi i bogat program za obitelji s djecom. Tako će u nedjelju, 22. prosinca, u 12:00 sati biti izvedena lutkarska predstava "Orašar i Mišonja", a u 14:15 nastupiti dječji zbor Zabočki mališani. Popodnevni program nastavlja DJ Sergio koji će glazbom uputiti posjetitelje u savršen blagdanski ugođaj.

Raspjevani Advent u Zagrebu

Puno glazbenih događanja i zabave čeka vas ovoga tjedna i na ostalim lokacija Adventa u Zagrebu, a u nastavku možete pogledati što se sve nudi ovoga vikenda:

Petak, 20.12.2024.

16:30-17:00 - Advent pod lanternom, koncert gospelskog sastava The Messengers kod Kule Lotrščak

18:00 - Advent na Zrinjevcu, koncert Gramophonix

18:00 - Festival adventskih i božićnih pjesama, koncert gospelskog sastava The Messangers na terasi Kavane Lav

19:30-23:00 - Advent u prolazu Jägerhorn, DJ Hrwo E

20:00 - Advent u prolazu Jägerhorn, AL DENTE

20:00 - Advent na Zrinjevcu, koncert The Sway bend

20:00 - Advent na Kvatriću, koncert Ivana Ljubičića

20:00 - Advent na Trgu bana Josipa Jelačića, RNB petak

Subota, 21.12.2024.

10:00 - Advent na Zrinjevcu, Pričaonica o Zagrebu

10:00 - Advent na Trgu bana Josipa Jelačića, Dječji program: predstava Šarenog svijeta, Tinker Labs radionica, Facepainting

12:00 - Advent na Zrinjevcu, Klasika u podne - White Quartet

12:00-16:00 - Advent u prolazu Jägerhorn, DJ D-Gree

18:00-23:00 - Advent u prolazu Jägerhorn, DJ Klox

18:00 - Advent na Zrinjevcu, koncert Ivane Starčević

18:00 - Festival adventskih i božićnih pjesama, koncert dua 'Felix anima' u grkokatoličkoj konkateradli sv. Ćirila i Metoda

20:00 - Advent na Trgu bana Josipa Jelačića, koncert Novih fosila

20:00 - Advent na Kvatriću, koncert Maria Pavlića

20:00 - Advent na Zrinjevcu, koncert Louise bend

20:00 - Advent u prolazu Jägerhorn, DEMENTRONOMES

Nedjelja 22.12.2024.

10:00 - Advent na Zrinjevcu, Dječji zbor Kikići i Genijalci

10:00 - Advent na Trgu bana Josipa Jelačića, Dječji program: predstava Šarenog svijeta, Tinker Labs radionica, Facepainting, Hortiart radionica

17:00 - Zagrebu s božićnih balkona, Ad Gloriam Brass u Kavani Lav

18:00 - Advent na Trgu bana Josipa Jelačića, DJ Zozzo: Bad Santa's Session

18:00 - Festival adventskih i božićnih pjesama, koncert vokalnog ansambla 'Angeluš' u crkvi sv. Benedikta u Donjem Stupniku

19:00 - Zagrebu s božićnih balkona, Ad Gloriam Brass u Tkalčićevoj 33

Ni ponuda splitskog Adventa ne zaostaje ovoga vikenda

U petak, 20.12., posjetitelji Adventa željni dobre zabave moći će se uputit na sljedeće dvije lokacije - na Rivu gdje će za njih nastupati Dreamers Band ili pak na Adventu na Mertojaku na izvedbu benda Red Carpet. Sljedeći dan, 21.12., na Prokurativima nastupa poznati splitski glazbenik Siniša Vuco, dok u sklopu Adventskog programa na Zvončacu nastupa sinjski punk-blues M.O.R.T. Za ljubitelje Bijelog Dugmeta na Mertojaku su pripremili 'Trbute to Bijelo Dugme' Red Carpet Banda, dok na istoj lokaciji toga dana su Čarobni animatori za najmlađe pripremili božićnu predstavu. Nedjelja, 22.12., rezerviran je za splitsku Pjacu gdje će posjetitelji moći uživati uz nastup klape Cambi. Na Mertonjaku vas toga dana čeka program 'Božićna Tombula + Machonni' te predstava za najmanje. Uz to, najmlađi svoju zabavu će pronaći i na Rivi uz 'Veseli Božić' pod vodstvom Čarobnih animatora. Uz utakmicu Hajduka i Šibenika na Prokurativima, bit će i glazbe za koju su zaduženi DJ Leete i Bura band.

U Rijeci, Osijeku i Varaždinu isto veselo

Glazbeni blagdanski vikend u Varaždinu započinje u petak, 20.12., u 19:00 uz nastup Soulfingersa, a kao poseban gost dolazi i komičar Mario Petreković. Adventska nedjelja na Korzu rezervirana je za nastup Zbora mladih župe sve. Vida u Varaždinu. Za atmosferu na varaždinskom Adventu na Stančiću u petak, 20. prosinca, zadužen je DJ Voltair te u nedjelju, 22.12., akustični duo Dorian Stipčić & Leon Krog.

Ovog vikenda u Rijeci na Adventu na Adamićevom gatu u petak će posjetitelje zabavljati Porto Morto i Ministranti, a u subotu, 21.12., ih čeka Massive program. Uz program u Riječkom tunelu i ove subote će biti organizirano subotnje druženje za najmlađe uz čitanje blagdanskih priča te kreativne radionice za djecu gdje će svako od njih moći prenijeti blagdansku čaroliju na platno.

Osječki Advent i ovoga vikenda će proći u raspjevanom tonu pa će posjetitelji u petak moći uživati u koncertu Giuliana i Diktatora s početkom u 20:00 sati na Trgu sv. Trojstva, dok će na istom mjestu u isto vrijeme zabavu voditi DJ.

Advent u Karlovcu - zabava za sve generacije

I ovoga vikenda karlovački Advent donosi bogat program za sve generacije, a u nastavku možete vidjeti detaljnije:

Petak, 20.12.2024.

Programi na Glazbenom paviljonu:

17:00 - čitanje priče "Zimska priča jednog snjegovića" i radionica, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić na Glazbenom paviljonu

17:00 - DRVONica, izrada drvenih ukrasa za djecu by Drvona u Božićnom selu

18:00 - Bronz na Glazbenom paviljonu

20:30 - AERODROM na Glazbenom paviljonu

23:00 - 00:00 - DJ Stoletov 'Apres ski party' u Božićnom selu

Program izvan Paviljona:

19:00 - otvorenje izložbe "U oku promatrača" u Stari grad Dubrovac

20:00 - koncert "Glazba spaja" u Stari grad Dubrovac

Subota, 21.12.2024.

Programi na Glazbenom paviljonu:

17:00 - Književnici čitaju svome gradu za Advent, Književni krug Karlovac na Glazbenom paviljonu

19:30 - koncert PORTO MORTO na Glazbenom paviljonu

21:00 - koncert BLUVINIL na Glazbenom paviljonu

23-00:00 - DJ Jambeats 'Apres ski party' u Božićnom selu

Program izvan Paviljona:

10:00 - božićna čajanka s Pandom Mandom, Zelena knjižnica Aquatika

11:30 - izbor najboljih božićnih kolača, caffe bar Aquatika

12:30 - filmska projekcija "Pet čupavih božićnih priča" u kinu Edison

16:00 - radionice izrade tradicionalnih božićnih ukrasa i božićnih kolača, Advent u Stativama

16:00 - božićna zagonetka: Spašavanje Božića udruge Carpe Diem u Stari grad Dubovac

17:00 - besplatno stručno vodstvo po izložbi "U oku promatrača" i Branič kulom u Stari grad Dubovac

17:30 - paljenje četvrte adventske svijeće na Adventu u Stativama

18:00 - paljenje četvrte adventske svijeće u Ulici Stjepana Radića

20:00 - 'Božićna bajka', svečani koncert karlovačkog komornog orkestra Glazbene škole Karlovac u GK Zorin dom

Nedjelja, 22.12.2024.

Programi na Glazbenom paviljonu:

17:00 - potraga za Božićnom pričom, Knjiguljica na Glazbenom paviljonu

18:00 - show program plesne skupine Stage Control The Christmas Edition, Sportski plesni klub "Petrinia" na Glazbenom paviljonu

20:30 - Marko Tolja Trio na Glazbenom paviljonu

Program izvan Paviljona:

16:00 - božićna zagonetka - Spašavanje Božića udruge Carpe Diem u Stari grad Dubrovac

19:00 - božićna produkcija Plesnog kluba st.ART "Sam u st.ARTU 2", Sportska dvorana Mladost

19:00 - koncert "All I want for Christmas is Tambura" karlovačkog tamburaškog orkestra, GK Zorin dom

Blagdanska zabava na Adventu u Makarskoj uz najveće glazbene zvijezde

Makarska je ove godine potvrdila status najpoželjnije adventske destinacije, a ovoga vikenda, 20. i 21. prosinca, Kačićev trg postaje središte vrhunskih glazbenih događanja. U petak, 20. prosinca, ritam preuzima Grše, jedno od najjačih imena nove generacije domaće hip-hop scene. Vrhunac vikenda stiže u subotu, 21. prosinca, kada pozornicu preuzima Nouvelle Vague. Ovaj francuski bend poznat po jedinstvenim obradama klasika osamdesetih u svom stilu donosi dozu sofisticiranosti i posebnog zvuka s kojim se Advent u Makarskoj može s ponosom istaknuti na karti najatraktivnijih blagdanskih destinacija.

Na pozornicu Kraljevskog Adventa u Kninu stiže Vojko V

Advent u Kninu i ovoga petka te subote donosi niz uzbudljivih događaja te tako ponovno opravdava svoj kraljevski naziv. Tako u petak, 20. prosinca, na pozornicu kninskog Adventa u 21:00 sat dolaze kninski indie i rock bend 'The Alibor', a dobru atmosferu nastavlja kninski pop-rock trio 'La Strada Band' koji preuzima u 22:15.

Subota, 21. prosinca, donosi pregršt aktivnosti pa čarolija započinje već u 9:00 sati sa božićnim sajmom gdje će u ponudi biti domaći proizvodi, rukotvorine, suveniri i raznovrsni kreativni predmeti. Don Karlos grupa pridružit će se tijekom sajma i svojom pozitivnom energijom uljepšati jutro. Sama kulminacija ovoga tjedna čeka nas u 21:00 sat s nastupom repera Vojka V.

Na samoborskom Adventu i ovog vikenda za svakog ponešto

Bogat zabavni program za sve generacije održat će se i ovog vikenda na samoborskom Adventu. Svaki kutak njegovih tri lokacija, onoj na Trgu kralja Tomislava, na klizalištu iza samoborskog kina te u Stražničkoj ulici, gdje je upriličeno Minglanje u klanjcu, bit će ispunjeno melodijom.

Petak, 20.12.2024.

17:00 - Mingalnje v klanjcu

21:00 - Christmas party u Bunkeru: koncert Hiljson Mandela, Centar za mlade Bunker

21:00 - koncert Domenica/ DJ Jack, Trg kralja Tomislava

Subota, 21.12.2024.

10:15 - Djed Božićnjak dočekuje djecu kod saonica na ulazu, Minglanje v klanjcu

10:30 - PARTY MANIA za djecu u dvorištu obitelji Filipec, Minglanje v klanjcu

11:00 - Mali muzički atelje: My Christmas Song, Trg Matice hrvatske

12:00 - Acoustic duo Anđela&Stjepan

14:45-15:45 - dječja olimpijada, samoborsko klizalište

17:00 - paljenje četvrte adventske svijeće, Trg kralja Tomislava

18:00 - dolazak Djeda Božićnjaka balonom u organizaciji udruge 'Djeca za bolji svijet', Centar za mlade Bunker

21:00 - koncert Psihomodo pop/ DJ CEX, Trg kralja Tomislava

Nedjelja 22.12.2024.

10:15 - Djed Božićnjak dočekuje djecu kod saonica na ulazu

10:30 - PARTY MANIA za djecu u dvorištu obitelji Filipec, Minglanje v klanjcu

11:00 - Vožnja u eko vlakiću vilenjaka Zvončeka, Trg Matice hrvatske

12:00 - BORNA ŠERCER TRIO, Minglanje v klanjcu

Vanna i Marko Tolja na L'Adventu u Labinu

L'Adventska pozornica tijekom vikenda ugostit će zvijezde hrvatske scene, ali i labinske izvođače.

U petak, 20. prosinca u božićno raspoloženje svojim nastupom posjetitelje će uvesti Gradski orkestar Labin, a potom i orkestar Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. Nakon toga na pozornicu stiže Marko Tolja sa svojim projektom Sinatrovo, u sklopu kojeg će zapjevati nezaboravne hitove Franka Sinatre poput My Way, Strangers in the Night, New York, New York i Fly Me to the Moon.

Subota, 21. prosinca, donosi mnoštvo raznolike zabave već od jutarnjih sati. Očekujte nastupe plesnih vila iz studija Coolstep i Dance by Faye te labinskih mažoretkinja, a svojim će nas glazbenim umijećem zadiviti zbor Minicantanti. U večernjim satima posjetitelje očekuje nastup zborova NEO i Zajednice Talijana Giuseppine Martinuzzi te Klape Labin, kao i koncert Vanne.

Pjesma i klizanje unutar Arene čeka vas u Puli

U petak, 20. prosinca, u 17 sati najmlađe će u Parku grada Graza zabaviti lutkarska predstava "Božićna kutija" udruge Puppeta. Prvi put u Pulu stiže najveći Arctic Monkeys tribute bend u regiji – Stereo Deficit, koji nastupa na Portarati u 20.30 sati, a na Forumu će već od 20 sati nastupati Medea i Tedi Grubica. Od 21. prosinca pa sve do 30. prosinca ponovno će prometovati besplatni Veseli vlakić. Početno stajalište je ispred Arene svakim radnim danom i praznikom od 16 do 20 sati, a subotom i nedjeljom prometovat će u dva termina – od 10 do 13 sati te od 16 do 20 sati. U subotu, 21. prosinca, za glazbu na Forumu od 20 sati zadužen je Side Effects, a na Portarati od 20.30 sati klapa Cambi. Advent u Puli podijeljen je u tri cijeline. Najatraktivniji je svakako Advent u Areni. U njoj se smjestilo ogromno klizalište. Tribine su u potpunosti zasniježene i krasi ih 111 osvijetljenih borova, dok se među adventskim kućicama smjestila rimska kočija s dva stilizirana konja. U ovom djelu Adventa nema fritula i pečenih kobasica. Po naputcima konzervatora ne peče se ništa na ulju unutar zidina, pa se višestoljetnom Arenom širi miris pečenih kolačića, pizze i hot dogova. Uz kućice se nalaze i vile graditeljice koje prolaznike podsjećaju na drevnu mitsku priču, a šetnja iza tribina otkriva tri svjetlosna tunela. U Parku grada Graza naići ćete na Čarobni park za najmlađe. Glavna atrakcija je Kuća Bake i Djeda Mraza, s vilenjacima koji pričaju bajke. Za odrasle željne dobre zabave tu je i treći dio Adventa Pula - Advent u Katedrali, s prigodnim programom, ili na Portarati, gdje je postavljena pozornica do koje vodi zanimljivo kreirana šetnica.

U Zadru i Dubrovniku i ovaj vikend veselo

Zadar ove godine dovodi ugledna glazbena imena, a ove subote u 21 sat na Trgu Petra Zoranića nastupit će Maja Šuput. U nedjelju će nastupati Gradska glazba Zadar i grupa Vista. Na jugu zemlje veselo je svaki vikend, a ove subote na Stradunu u 20 sati nastupat će Grše i Baby Lasagna. Prije toga, u 16 sati, u Lazaretima možete prošetati i ponešto kupiti na božićnom sajmu humanitarnoga karaktera. Dubrovčani vole bakalar, pa tijekom adventa svaki dan u 19 restorana i na tri adventske kućice možete uživati u ovoj deliciji, a program se zove Dani bakalara.

