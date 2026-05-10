Veliki vodič: Evo kako odabrati najbolju ribu za svoj ručak

Često primamo pomiješane poruke o ribama i zdravlju. S jedne strane, često se nalazi na popisima zdravih namirnica, a s druge, neke ribe označene su kao 'masne'. Odaberite onu koja najboje odgovara vašem ukusu i nutritivnim potrebama
Većina riba se sprema lako, a njihov nutritivni sastav trebao bi vas potaknuti da pokušate. U nastavku provjerite kako se koja vrsta ribe sprema te koliko je zdrava - po tome odaberite koja je idealna za vas.
1. Tuna: Pahuljasta, čvrsta, mesnata i vrlo ribljeg okusa. Možete je kupiti konzerviranu, što znači da je možete dugo čuvati bez brige da će se pokvariti. Dodajte je u zdjelu tjestenine ili salate - ukusna je i pristupačna.
2. Bakalar: Odličan je kao izvor proteina ako ga želite baciti na roštilj ili pohati. Ne raspada se tako lako kao neke druge ribe, zbog čega je glavni izbor za riblje štapiće. Zbog niskog udjela masti dobar je izbor za ljude koji pokušavaju smršavjeti.
3. Škampi: Nježni, sočni, puni okusa i blago slatki. Lako se pripremaju. Gotovo su čisti izvor proteina i praktički nemaju masti ni ugljikohidrata. Vrlo su svestrani, možete ih jesti grilane u salatama ili tjesteninama. Samo pazite da ih ne kuhate predugo, inače će postati gumenasti.
4. Skuša: Jedna od najzdravijih plavih riba bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima D i B te selenom. Nutritivno bogata, često je jeftinija od ostalih masnih riba poput lososa. Možete je kupiti svježu ili u konzervi.
5. Losos: Vrlo se jednostavno i brzo priprema na tavi ili u pećnici, a može se konzumirati i sirov. Bogat je omega-3 masnim kiselinama, visokokvalitetnim proteinima te vitaminima D, B3 i B12. Ključne prednosti uključuju smanjenje upala, snižavanje krvnog tlaka, poboljšanje zdravlja srca i zglobova te poticanje kognitivnih funkcija.
6. Iverak (romb): Bijela riba koja je izuzetno slatka i ukusna ako se dobro pripremi. Prodaje se i smrznut te već očišćen. Riječ je o nemasnoj riba bogatoj visokokvalitetnim proteinima, a siromašnoj kalorijama.
7. Brancin: Ljubitelji ribe smatraju je file mignonom iz porodice riba. Odličan izbor ako vam je cilj pun proteina uz minimalan broj kalorija. Sadrži vitamin D, fosfor i selen te ima mali udio zasićenih masnih kiselina i kolesterola. Odličan je izvor omega-3 masnih kiselina.
8. Pastrva: Nježna, mekana i blaga riba brzih potočnih voda Sadrži također omega-3 masne kiseline, a po sadržaju hranjivih tvari usporediva je s lososom po gustoći hranjivih tvari. Lako se priprema cijela ili kao file. Odličan je izvor fosfora, selena i vitamina B12, B6, niacina i pantotenske kiseline, a dobar izvor vitamina A i B1.
9. Arktička zlatovčica: Cijenjena riba sjevernih krajeva nježnog, blagog okusa, sličnog kombinaciji pastrve i lososa. Zbog nježnog mesa, najbolje je pripremati je jednostavno kako bi se očuvao njezin prirodni okus. Iako je masnija riba i dalje ima umjeren broj kalorija u usporedbi s nekim drugim namirnicama, ali je znatno lakša od, primjerice, uzgojenog lososa.
10. Sardine (srdele): Ne treba ih podcijeniti. Mala su ali izuzetno hranjiva riba. Pružaju omega-3 masti, kalcij i vitamin D. Može ih se kupiti konzervirane, ali ih je jednostavno peći na roštiljui ili pržiti u tavi s laganim začinima, poput limuna ili češnjaka. Okus je jači od većine riba, ali mnogi ljudi uživaju u slanom okusu i mekoj teksturi.
11. Vahnja: Morska riba iz porodice bakalara, izuzetno cijenjena u kulinarstvu, posebno u sjevernim dijelovima Atlantika. Meso je bijelo, čvrste teksture te ima blaži i lagano slađi okus od bakalara. Vrlo je popularna za fish and chips u Velikoj Britaniji. Bogata je bjelančevinama, vitaminima i mineralima.
12. Smuđ: Vrhunski izbor među ljubiteljima slatkovodne ribe. Ima čist i gotovo "neriblji" okus. Ponekad se uspoređuje s listom u smislu okusa i teksture. Ima vrlo nizak udio masti i visokovrijedne proteine. Sadrži vitamine B skupine, a od minerala kalij, fosfor, natrij, kalcij, željezo i cink.
13. Som: Smatra se jednom od riba s najnižim udjelom žive, što ga čini vrhunskom preporukom za trudnice i djecu. Također ima manje kalorija, ali je bogat omega-3 masnim kiselinama. Svestran je - pržite, pecite ili pecite soma na roštilju za odličnu riblju večeru.
14. Crveni snapper: Sladak, blag i orašast okus koji nije previše "riblji". Postoji određena zabrinutost u vezi s razinom žive u ovoj ribi. Većinom je crveni snapper zdrav izbor zbog brojnih nutritivnih aspekata. Sadrži visoke razine omega-3 masnih kiselina, selen, magnezij te vitamine D i E.
15. Lampuga (mahi-mahi): Čvrsta, mesnata i blago slatka. Često će se naći u poke zdjelicama, cevicheu i sashimiju.Spada u skupinu krupne plave ribe. Odličan je izbor za zdravu prehranu jer je niskokalorična, a bogata proteinima.
16. Tilapija: Uzgaja se na ribljim farmama diljem svijeta. Bijela slatkovodna riba nježnog okusa, relativno jeftina, jer ju je lako uzgojiti i brzo raste. Nije najbolj izbor jer iako nije osobito masna riba, jer su "loše" masnoće u prednosti. Zato se smatra manje korisnom u usporedbi s ribama bogatima "dobrom" vrstom masnih kiselina, poput srdele, skuše i lososa.
17. Grdobina: Zbog čvrstog, nemasnog mesa bez kostiju, odlična je za djecu i razne kulinarske pripreme. Može se dodavati u variva, peći na tavi ili roštilju. Na 100 grama ima samo 85 kalorija i 2 grama masti pa je idealna tijekom dijete.
18. Grgeč: smatra se izuzetno zdravom, nemasnom ribom bogatom proteinima Može se kuhati, kuhati ili pržiti, ima niski udio masti te velike količine vitamina E.
19 List: Ima blag, nježan okus sličan iverku ili pastrvi, ali može biti još blaži. List je bijela riba koja će vam pružiti mnogo hranjivih tvari, uključujući vitamin B12 i selen. Ima vrlo niski udio masnoća te zanemarivu količinu ugljikohidrata.
20. Inćuni: Snažan okus inćuna privlači pažnju. To je često korištena masna riba u talijanskim jelima, poput tjestenine. Ova riba je čvrsta, ali može biti mekana i nježna ako se zagrije. Možete pronaći konzervirane inćune, što ih čini povoljnom opcijom morskih plodova.
21. Oslić: Bijela morska riba sočnog mesa, izvrsna okusa i lako probavljiva. Bogat je proteinima, selenom, kalijem, te pomaže u održavanju razine krvnog tlaka. Sadrži i vitamine B skupine, posebno niacina (vitamina B3) kao i vitamina B12.
