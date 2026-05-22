Veliki vodič: Vjenčanja su 100% skuplja nego 2016., evo koliko koštaju bend, stolica, cvijeće...

Otkad sam se zaručila i krenula planirati vlastito vjenčanje, postalo mi je jasno koliko su danas mogućnosti za mladenke gotovo beskonačne. Počela je sezona vjenčanja, a s njom i nebrojene opcije - intimno vjenčanje na Tenerifima uz nekoliko najbližih ljudi ili tradicionalna svadba s velikim brojem gostiju, mjesecima planiranja i biranja boje salveta, stolnjaka i cvjetnih aranžmana? Nikada nisam bila tip osobe koja bi svojoj obitelji uskratila trenutke o kojima sam i sama maštala još kao djevojčica - hodanje prema oltaru, prvi ples ili okupljanje svih važnih ljudi na jednom mjestu. Ja sam se zato odlučila za drugu opciju - onu kompliciraniju, stresniju, ali i emocionalniju.