Veliki godišnji horoskop za 2026. godinu: Evo što vas čeka

Tijekom 2026. nećemo imati velike planetarne tranzicije kao u prethodnoj, osim što se Saturn, Neptun i Uran vraćaju tamo gdje su nakratko boravili u 2025., ali ovaj put će tu i ostati na duže vrijeme. Kad se ovi pomaci dogode, konkretno Neptun ulazi u Ovna 26. siječnja, Saturn 14. veljače, a Uran 26. travnja u Blizance, uz Pluton koji se nalazi u Vodenjaku, imat ćemo jake kvalitete vatrenih i zračnih znakova. Očekuje nas dinamična godina, s puno kretanja, novih ideja i značajnih promjena. Vatra je inicijativa, energija, akcija, brzina, samopouzdanje, dok zračni element donosi mobilnost, ideje, mentalnu aktivnost, tehnološki napredak te društvenu interakciju. Razmjena ideja i informacija, umrežavanje, smjeli pothvati ili individualizacija mogu biti u središtu stvari. Mnogo toga događa se iznenada, okolnosti su promjenjive i može nam se činiti da se život kreće bržim tempom te da nemamo više vremena za okolišanje i čekanje.

